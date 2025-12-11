¡ÚÏÂ²Î»³¸©½é½ÐÅ¹¡ª¡ÛµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÏÂ²Î»³Å¹¡×(ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô)¤¬2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
µþÅÔËÌÇòÀî¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤ò¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³¡ÎÏ²°¡Êhttps://corp.kairikiya.co.jp/ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ½¡¡¢°Ê²¼³¡ÎÏ²°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤Ë¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²° ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÏÂ²Î»³Å¹¡×¤òÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÏÂ²Î»³Å¹¡×¥ªー¥×¥óµÇ°²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä·èÄê¡ª
¤³¤ÎÅÙ¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÏÂ²Î»³Å¹¡×¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡ØµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥óÁ´¼ïÎà¡Ù¤òÀÇ¹þ²Á³Ê¤«¤é110±ß³ä°ú¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡740±ß(ÀÇ¹þ814±ß)¢ª640±ß(ÀÇ¹þ704±ß)
µþÅÔÇØ»é¾ßÌýÌ£¶Ì¥éー¥á¥ó¡¡¡¡¡¡860±ß (ÀÇ¹þ946±ß)¢ª760±ß(ÀÇ¹þ836±ß)
µþÅÔÇØ»é¾ßÌýÆùÆþ¤ê¥éー¥á¥ó¡¡¡¡940±ß (ÀÇ¹þ1,034±ß)¢ª840±ß(ÀÇ¹þ924±ß)
µþÅÔÇØ»é¾ßÌý¶å¾ò¤Í¤®¥éー¥á¥ó¡¡940±ß (ÀÇ¹þ 1,034±ß)¢ª840±ß(ÀÇ¹þ924±ß)
µþÅÔÇØ»é¾ßÌýÁ´Éô¤Î¤»¥éー¥á¥ó¡¡1,000±ß (ÀÇ¹þ1,100±ß)¢ª900±ß(ÀÇ¹þ990±ß)
¢¨Å¹Æâ°û¿©¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î19Æü(¶â)～12·î21Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¾åµ²Á³Ê¤Ë¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó
³¡ÎÏ²°¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ØµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡Ù¤Ï¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¾ßÌý¤òÄ´¹ç¤·¤¿¹á¤ê¹â¤¤¡È½ÏÀ®¾ßÌý¥À¥ì¡É¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿·Ü¥¬¥é¤È¾å¼Á¤ÊÇØ»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¶Ë¾å¥¹ー¥×¡É¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë¡ÈÃæºÙ¥¹¥È¥ìー¥ÈÌÍ¡É¡¢½ÏÀ®¾ßÌý¥À¥ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÇöÀÚ¤ê¤Î¡ÈÆÃÀ½¥Á¥ãー¥·¥åー¡É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿Ãæ¤Ë¤â¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤¬¤³¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤Ç²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
¡ã¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÏÂ²Î»³Å¹¡ä
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§¢©640-8454¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¤Õ¤¸¤ÈÂæ23ÈÖÃÏ 3F¥Õー¥É¥³ー¥ÈÆâ
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-21:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー20:30¡Ë
¡¦Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§Ìó3,500Âæ
¡¦ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§¥Õー¥É¥³ー¥ÈÆâ¶¦ÍÑ
¡Ø¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ù
³¡ÎÏ²°¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³¡ÎÏ²°¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¥¢¥×¥ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¤ª³Ú¤·¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥À¥¦¥ó¥íー¥É(https://x.gd/kfBbv)
¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖµþÅÔËÌÇòÀî ¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡×¤Ï2005Ç¯6·î¤ËµþÅÔ¤ÎËÌÇòÀî¡¢¥éー¥á¥ó¤Î·ãÀï¶è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë171Å¹ÊÞ¡¢¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·î11Æü¸½ºß¡Ë
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾ßÌý¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤â¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡ÖµþÅÔÇØ»é¾ßÌý¥éー¥á¥ó¡×¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÁÇËÑ¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤Î¥éー¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¾Æ¤¤á¤·¡×¤Ï¡¢³¡ÎÏ²°¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾ßÌý¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥éー¥á¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¹Ù³°·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÃó¼Ö¾ì¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã±¿±Ä²ñ¼Ò¡ä
¼Ò¡¡Ì¾¡§¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ³¡ÎÏ²°¡Ê¤«¤¤¤ê¤¤ä¡Ë
Àß¡¡Î©¡§¡¡¡¡¡¡¡¡2003Ç¯2·î(2005Ç¯6·î¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°1¹æÅ¹¥ªー¥×¥ó)
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ½¡
»ñËÜ¶â¡§¡¡¡¡¡¡¡¡9²¯1,682Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
¾å¾ì¡¡¡§¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§¡¡¡¡5891
¥Ö¥é¥ó¥É¡§ ¡¡¡¡¥éー¥á¥ó³¡ÎÏ²°¡Ê171Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤«¤é¤¿¤Þ²°¡Ê3Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¤È¤ê¥µ¥Ö¥íー¡Ê6Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¥¿¥ó¥á¥ó¤Èñ»ÒKIBARU¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë
