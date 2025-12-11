東京都の新設法人が過去最多！女性の独立希望者が増加　若年層は挑戦型、50-60代は実績重視へ

株式会社アントレ

株式会社アントレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：上田 隆志）が運営する独立・開業サイト「アントレnet」は、2024年に東京都内で設立された新設法人の件数が過去最高となる中、独立支援28年で蓄積してきた会員データをもとに、2015年と2025年の10年間比較を実施しました。

その結果、女性の独立希望者はこの10年間で増加しており、独立時に重視するポイントは、若年層は挑戦志向、50～60代は実績重視と、年代によって特徴が異なることが明らかになりました。

【調査結果ダイジェスト】

・女性は10年間で5ポイントUPで独立希望者が増加傾向

・重視するポイントは「未経験からスタート」「一人で独立」「副業」

・年代で異なる独立志向。20代は挑戦型、50-60代は実績重視へ

・希望する業種は「運送・配送」「リペア・クリーニング」

女性は10年間で5ポイントUPで独立希望者が増加傾向

会員の性別割合を見ると、2015年の女性比率15.1％に対し、2025年は20.5％と5ポイント増加し、現在は5人に1人が女性会員となっています。

重視するポイントは「未経験からスタート」「一人で独立」「副業」

独立する上で重視する項目は、1位「未経験からスタート」、2位「一人で独立」、3位「副業から始める」で、スモールスタート志向が高いことが分かりました。

なお、性別で見ると、男性は「一人で独立」「積極的に事業拡大を目指す」「多店舗経営を視野に入れる」といった項目が全体に比べてより高く、一方で女性は「未経験からスタート」「コツコツ堅実に経営したい」「副業から始める」「定年後も活躍したい」といった項目が平均より高いという結果でした。女性のほうが、より堅実志向でスモールスタートを選ぶ傾向にあるようです。

年代で異なる独立志向。若年層は挑戦型、50-60代は実績重視へ

独立する際に重視するポイントを年齢別に見ると、20代の若年層ほど「未経験からの独立」や「積極的な事業拡大志向」が強く、挑戦型の傾向が見られました。一方、30-40代では「副業から始める」が多く、リスクを抑えた独立を選ぶ傾向にあるようです。50-60代になると「今までの職歴・経験を活かす」「定年後も活躍できる」といった志向が増え、これまでの実績を基盤にした独立スタイルが中心に。これらのことから、年代ごとに独立の目的が大きく異なることが明らかになりました。

希望する業種は「運送・配送」「リペア・クリーニング」

アントレnetの会員が希望する業種は、「運送・配送」が12.4%が最多となり、「リペア・クリーニング」が10.2%、「移動販売・宅配・テイクアウト」が8.4%と続きました。また、リサイクル・リフォームや飲食など、生活ニーズが安定している領域にも一定の関心が集まっています。

調査まとめ

本調査では、アントレnet会員データをもとに2015年と2025年を比較したところ、女性比率は15.1％から20.5％へ上昇し、堅実なスモールスタート志向が見られました。

また、独立時に重視するポイントは「未経験からスタート」「一人で独立」「副業」が上位に並びました。年代別では、20代は挑戦型、50-60代はこれまでの職歴を活かす実績重視型と、年代によって独立する上で重視するポイントが大きく異なることが明らかになりました。

さらに、希望する業種では「運送・配送」「リペア・クリーニング」「移動販売・宅配・テイクアウト」が上位を占めました。

株式会社アントレ 代表取締役 上田からのコメント

「独立は、特別な人だけの選択肢ではなく、働き方の一つとして広がっています。今回の調査では、女性の独立志向が10年前より強まっていることが明らかになりました。また、副業という形から起業・独立を考える人も20-40代を中心に増えています。これらは、物価高や年金不安、早期退職の増加などの社会背景を受け、収入を複数化したい層や自分らしい働き方を求める層が増加していることが背景にあると考えられます。アントレは28年間、独立を志す方々に寄り添ってきましたが、今後も、誰もが安心して挑戦できる環境づくりを支援してまいります。」

独立・開業を後押しする独立メディア「アントレnet」

当社は、独立・開業案件を紹介する総合情報サイト「アントレnet」を運営。1997年創刊の専門メディア「アントレ」を母体に、四半世紀以上にわたりフランチャイズ本部や事業パートナーと起業希望者をつなぐ役割を担ってきました。掲載企業は約250社、ユーザーは無料で利用可能です。

≪アントレnetの強み≫

・独立オーナーのリアルな声が満載：実際に独立しているオーナーの声を、収入や働き方といったポジティブな面だけでなく、苦労した体験談も含めて『オーナーレポート』として掲載

・掲載前の厳正審査：フランチャイズ契約書や募集資料の事前提出を義務づけ、法令順守やユーザーに不利な内容がないかを厳しく確認。こうした審査を通過した案件のみを掲載。

・業界唯一の、無料で学べる独立・開業スクール：「アントレnet」だけでは一歩を踏み出せない方に向けて、オンラインで実践的に学べる無料講座『アントレ独立開業スクール』を提供

アントレnet サービスサイト :https://entrenet.jp/

【調査概要】

調査方法：当社（株式会社アントレ）が運営する「アントレnet」会員の登録情報を集計

調査対象：独立開業メディア「アントレnet」の対象期間中の新規会員のうち、当該項目の登録者

対象期間：2025年1月1日～11月11日





【会社概要】

会社名 ：株式会社アントレ

代表 ：代表取締役 上田 隆志

本社 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビル 26F

事業内容：独立・開業領域における求人メディア「アントレnet」運営事業

URL ：https://entrenet.jp/