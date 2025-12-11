「ほけんの窓口」BRAND OF THE YEAR 3年連続受賞　「消費者を動かしたCM展開」

ほけんの窓口グループ株式会社

ほけんの窓口グループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：猪俣 礼治、以下「ほけんの窓口」）は、「BRAND OF THE YEAR 消費者を動かしたCM展開」（byCM総合研究所）を3年連続受賞しました。

「消費者を動かしたCM展開」とは、高いCM好感度を獲得し、業績に貢献したCMを制作した企業へ贈られる賞です。

■対象CM

・「銅像」篇 2025年8月～2025年11月

・「全力ダンス」篇 2025年2月～2025年7月

・「未来から逃げ回る」篇 2024年11月～2025年1月

・「井戸端会議」篇 2024年8月～2024年11月

これらのCMは、昨年に続き高い好感度を獲得し、業績への貢献が評価された結果、3年連続で「消費者を動かしたCM展開」を受賞しました。ほけんの窓口は、今まで大切にしてきたお客さま本位の姿勢を、改めて「正直宣言。」として表明し、「保険のセカンドオピニオン」をとおして、これからもお客さま一人ひとりに合った保険選びのお手伝いをさせていただきます。



「ほけんの窓口」CMギャラリー：https://www.hokennomadoguchi.com/cm/(https://www.hokennomadoguchi.com/cm/)

■「消費者を動かしたCM展開」

「消費者を動かしたCM展開」は、月例の「CM好感度調査」（2024年11月度～2025年10月度）の上位にランクインし、業績の向上に貢献したCM展開に贈られる広告賞です。対象期間内にCMをオンエアした全6,596銘柄のうち、優れたCM好感度を記録し、業績などに貢献した148銘柄が選出されました。

「BRAND OF THE YEAR 2025」の概要：https://www.cmdb.jp/service/media/events/(https://www.cmdb.jp/service/media/events/)

「ほけんの窓口」について

ほけんの窓口は、1996年の保険業法改正を背景に、複数の保険会社の保険商品を取扱う保険の乗合代理店として2000年に来店型保険ショップ第一号店をオープン。現在では40社300商品以上の保険※を取扱う環境を実現しています。※取扱保険会社・保険商品は店舗により異なります。

お客さまの現在の状況や未来のお考えに合った保険選びをお手伝いすること。そんなお客さま本位の姿勢が、ほけんの窓口の透明性や信頼性を高め、大切な価値となるよう、これまでさまざまな活動を続けてきました。

「ほけんの窓口」サイト案内

「ほけんの窓口」放送局

https://www.homado-ch.com/

CM情報やほけんと人生について楽しくお届けするサイト

「ほけんの窓口」ご予約サイト

https://www.hokennomadoguchi.com/

ほけんの窓口のサービス案内とご予約ができるサイト

公式X：https://x.com/HomadoOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/hokennomadoguchi_official/