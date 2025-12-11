【地元に恋をする3日間】おのだサンパーク × 援むすび山口が挑む！新しい地産地消イベント『やまぐち援むすびまつり2025＜地産地消グルメフェア＞』2025年12月12日（金）～14日（日）開催

富士商グループホールディングス株式会社

山口県を拠点に展開する富士商グループ（本社：山口県山陽小野田市稲荷町10-23 代表取締役：藤田 敏彦）の小野田商業開発株式会社が運営をおこなう商業施設「おのだサンパーク」と援むすび山口（所在地：山口県下関市）は、2025年12月12日（金）～14日（日）の3日間、山口県の北浦エリア（長門市・萩市・阿武町）をテーマにした大型地産地消イベント「やまぐち援むすびまつり2025＜地産地消グルメフェア＞ 長門市×萩市×阿武町＋道の駅」を開催いたします。



本イベントは、地域の特産品販売にとどまらず、食・体験・文化・観光を通じて「地元に恋をするきっかけづくり」を目指す、新しいスタイルの地域連携イベントです。

本イベント名にある「援（えん）むすび」には、“地域を支援し、縁と魅力を結ぶ”という想いを込めています。並ぶ商品や体験の背景にある「どこで、だれが、何の思いで届けているのか」を伝えることで、来場者の心に残り、地域への興味・訪問意欲へと繋げる仕掛けを展開します。

■イベントの主役は、北浦の“ここでしか味わえない”グルメ

長門市・萩市・阿武町を代表する人気グルメが一堂に集結。

現地でしか味わえなかった味の数々を、実演販売で楽しめます。

▼出店例（一部抜粋）

・長門市：やきとり「ちくぜん」

・萩市：海産物、村田蒲鉾店、どんどん

・阿武町：無角和牛・道の駅阿武町 ほか

さらに本イベント限定のコラボメニューも登場予定。

例）「ちくぜん」×長州ながと和牛／俵山ジビエの牛串・ジビエ串コラボ

例）「どんどん」×村田蒲鉾店の「肉ちくわ天うどん」 など

反響次第では、レギュラーメニュー化の可能性も。

■“旅気分”を味わえる体験ブースも充実

グルメ以外にも、家族みんなで楽しめるコンテンツが多数。

・元乃隅神社の「お賽銭投げ」

・VRで体験する日本海シーカヤック

・西ノ市温泉・一の俣温泉の“手湯（てゆ）体験”

・山口の森林資源を活用したワークショップ

・むつみ昆虫王国による昆虫販売 など

まるで実際に北浦へ旅行に来たかのような没入感を味わえる3日間です。

■豪華ゲストのトークショーで “地域の魅力” を深掘り

MCにはエフエム山口「ヤスベェ・ミチコの あ・うんな関係」でおなじみの

大谷泰彦氏・新井道子氏が登場。

▼特別ゲスト

12月13日（土）14:00～

萩市長 田中文夫氏 × 株式会社スナダフーズ 代表取締役 砂田透氏

テーマ：萩の観光と食の未来

12月14日（日）14:00～

全国やきとり連絡協議会理事／やきとりちくぜんオーナー 青村雅子氏

深川養鶏農業協同組合 代表理事組合長 末永昭典氏

テーマ：肉のまち長門の知られざる魅力

■その場で終わらせない。地域へとつながる“回遊型”の仕掛け

本イベントでは、大きく3つのフェーズで回遊を促す仕組みを設計しています。

１. 前売りチケットで来場の期待感を高める

6,000円分のお買い物券を5,000円で購入可能（数量限定）

２. 会場内外を巡って楽しむ

・館内クイズラリー

・館内店舗との特別コラボ

・館内飲食店によるイベント限定メニュー

３. 会場後に“地域そのもの”へ足を運ぶ導線

一部出店者から、実店舗訪問時に利用できる特典クーポンを配布

⟶ イベントから観光へ繋がる新たな流れを創出

■開催概要

日 程 2025年12月12日（金）～14日（日）

時 間 10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会 場 おのだサンパーク 西館1F サンフェスタ広場＆屋外広場

主 催 おのだサンパーク（小野田商業開発株式会社）／援むすび山口（有限会社デザインATOZ）

後 援 長門市、萩市、やまぐちの農林水産物需要拡大協議会

■12月は毎週末がポイントお得デー！サンパークポイントが5倍や10倍

12月の毎週末、サンパークポイント5倍・10倍デーを実施いたします。※対象外店舗あり

・12月6日（土）、7日（日） … 参加店舗のみ5倍

・12月12日（金）～14日（日） … 参加店舗のみ10倍

・12月20日（土）、21日（日） … 全店舗5倍

・12月27日（土）、28日（日） … 参加店舗のみ5倍

「おのだサンパーク」では、ショッピング、食事、カルチャーといった多彩な体験を一日中楽しむことができます。家族や友人との素敵な思い出作りにぴったりな場所であり、子どもから大人まで幅広い年代の方々に愛されています。

私たちは、日々お客様一人ひとりに最高の体験をお届けすることを心がけ、おのだサンパークで過ごすひと時がお客様にとって特別なものになるようスタッフ一同、心を込めておもてなしいたします。

【 施設概要 】

施設名：おのだサンパーク

所在地：〒756-8585 山陽小野田市中川6丁目4番1号

運営会社：小野田商業開発株式会社

事業内容: レジャー、ショッピング、エンターテインメントなどの施設運営

HP（おのだサンパーク）：https://sunpark.co.jp/

HP（富士商グループホールディングス株式会社）：https://www.fujisho-ghd.co.jp/

Instagram（おのだサンパーク）：https://sunpark.co.jp/