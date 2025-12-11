『丸美屋 家族の初夢キャンペーン』2026 年 1 月 1 日（木・祝）～2 月 15 日（日）

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、毎年恒例のお正月キャンペーン「家族の初夢キャンペーン」を 2026 年 1 月 1 日（木・祝）～2 月 15 日（日）の期間で実施いたします。

クイズ正解者の中から抽選で『お年玉 現金 100 万円』が 5 名様に当たる【クイズで当たる！コース（オープン懸賞）】と、「今日もおいしくマーク」を 2 枚 1 口として応募すると、抽選で『丸美屋商品詰め合わせ＆丸美屋オリジナルデザインShupatto(シュパット)コンパクトバッグ（M）』が 5,000 名様に当たる【マークで当たる！コース（クローズド懸賞）】を実施いたします。

クローズド懸賞は、ふりかけ、麻婆豆腐の素、釜めしの素などをはじめとした丸美屋全商品についている「今日もおいしくマーク」でご応募いただけます。

家族の初夢キャンペーン

＜応募要項＞

◆オープン懸賞◆ 【クイズで当たる！コース】

クイズ:空らんに当てはまる漢字3文字の会社名をお答えください。

「今日もおいしく〇〇〇」

【ヒント ： 今日もおいしく丸美屋】

賞品・当選者数 ： 「お年玉 現金 100 万円」 ＜5 名様＞

応 募 方 法 ： ハガキ・Web（パソコン・スマートフォン等）でご応募いただけます。

【ハガキの場合】 ※お一人様何通でもご応募いただけます。

郵便ハガキまたは丸美屋 HP からダウンロードした応募ハガキに、クイズの答え・郵便番号・

住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号をご記入のうえ、下記の宛先までご応募ください。

※応募ハガキは丸美屋 HP（キャンペーンサイト）からダウンロードできます。

〒119-0312 日本郵便(株) 銀座郵便局留 丸美屋「クイズで当たる！初夢キャンペーン」PT係

【Web の場合】 ※Web からのご応募はお一人様 1 回となります。

期間中に丸美屋 HP( httpｓ://www.marumiya.co.jp )にアクセスしてください。

※キャンペーン応募フォームよりご入力ください。

※ご使用の端末の種類や通信状況によってご応募できない場合があります。

あらかじめご了承ください。

期 間 ： 2026 年 1 月 1 日（木・祝）～2 月 15 日（日）

※ハガキでの応募は、当日消印有効。

※Web 応募は最終日 23：59 送信分まで有効。

抽 選・発 表 ： 正解者の中から厳正な抽選のうえ、３月下旬、当選者に直接ご通知し、発表にかえさせていただきます。

※本賞品のご当選者は、賞品にかかる所得税源泉徴収票作成のため、マイナンバー情報をご提

供いただく必要がございます。ご提供いただきましたマイナンバー情報は、当該利用目的の範囲

で業務委託先に提供させていただきます。源泉徴収票作成にのみ使用し、その他の目的に使用いたしません。

注 意 ： ご当選の権利はご本人のみ有効で、譲渡することはできません。

◆クローズド懸賞◆ 【マークで当たる！コース】

賞品・当選者数 ： 「丸美屋商品詰め合わせ＆丸美屋オリジナルデザイン Shupatto(シュパット)コンパクトバッグ（M）」

＜5,000 名様＞

＜丸美屋商品詰め合わせ＞計 8 品

・海苔わさびふりかけ N.P. ・鶏めしの素 ・ソフトふりかけ＜とり＆たまごそぼろ＞ ・麻婆豆腐の素＜中辛＞ ・混ぜ込み赤しそ＜梅おかか＞ ・おうち食堂＜豚ともやしの海鮮うま塩炒めの素＞ ・家族の海苔茶漬け ・レンジ DELI＜具だくさん豚汁＞

（折りたたみ時）

＜丸美屋オリジナルデザイン Shupatto

（シュパット）コンパクトバッグ（M）＞

サイズ：約 35 cm×30 cm(バッグ使用時)

約直径 6ｃｍ×8ｃｍ（折りたたみ時）

※実際の賞品のデザイン・仕様、商品詰め合わせの内容等は一部変更となる可能性がございます。

対 象 商 品 ： 丸美屋全商品（業務用商品を除く）

応 募 方 法 ： 商品パッケージの「今日もおいしく」マークを 2 枚 1 口（ごましおの場合は 3 枚 1 口）として、郵便ハガキまたは丸美屋 HP からダウンロードした応募ハガキにテープ等でしっかり貼付し、応募口数・郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・電話番号をご記入のうえ、下記宛先までご応募ください。

※応募ハガキは丸美屋 HP（キャンペーンサイト）からダウンロードできます。

〒119-0102 日本郵便(株) 銀座郵便局留 丸美屋「マークで当たる！初夢キャンペーン」PT係

期 間 ： 2026 年 1 月 1 日（木・祝）～2 月 15 日（日）当日消印有効

抽 選・発 表 ： 締切後、厳正な抽選を行い、当選者を決定。当選者の発表は 4 月初旬 ごろ、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※賞品の発送は、諸事情により多少前後する場合もございます。あらかじめご了承ください。

■お客様からのキャンペーンに関するお問い合わせ先

丸美屋キャンペーン事務局（初夢キャンペーン） TEL: 0120-223-621

（10：00～17：00 土日祝日を除く／1 月 5 日（月）からキャンペーン期間のみ受付）

【個人情報のお取り扱いについて】

お客様の個人情報は弊社が厳重に管理し、賞品の抽選、発送、アンケート、お問い合わせ及び商品・サービス開発のための個人を特定しない統計にのみ使用し、業務委託先以外の第三者には一切開示いたしません（法令等により開示を求められた場合を除きます）。