【JAF福岡】子どもロードサービス隊員になっておしごと体験しよう！「ジャパンモビリティショー福岡2025」にJAFブース出展～日本で一台だけ！「災害支援車」が九州に初登場～

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF福岡支部（支部長 佐竹伸一）は、12月18日（木）～21日（日）、マリンメッセ福岡（福岡市博多区）で開催される「ジャパンモビリティショー福岡2025」において、JAFロードサービスのお仕事体験ができるスタンプラリーを開催します。

◆充実の体験内容！子どもロードサービス隊員になりきってチャレンジ

屋内ブースでは、本物の免許証そっくりの「子ども安全免許証」の発行や「バッテリー上がりの作業」、本物の工具を使った「タイヤ交換」など、ロードサービス隊員になりきって体験ができます。

屋外ブースでは、迫力ある「レッカー車の操作体験」ができます。さらに、日本で一台しかないJAF-FAST専用車両「災害支援車」を九州管内で初めて展示します。

各体験をクリアしてスタンプを集めると、隊員認定証ステッカーやプレゼントがもらえるスタンプラリーとなっています。普段はなかなか触れることのできない作業にチャレンジできる貴重な機会です。

JAFブース出展概要

■開催日程

2025年12月18日（木）～12月21日（日）

■開催時間

9:30～18:00 ※屋外ブースのみ最終日17:00まで

■会場

マリンメッセ福岡A館2階（福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）

■料金

無料 ※別途会場への入場料がかかります

■内容

子ども安全免許証発行、バッテリー上がり作業体験、タイヤ交換体験、レッカー車展示・操作体験、災害支援車展示

※ノベルティは数に限りがありますので、なくなり次第終了とさせていただきます

■詳細

下記URLもしくは二次元コードより

https://jaf.link/3KnrmjZ

◆災害即応チーム「JAF-FAST」とは

「JAF-FAST（ジャフファスト JAF-First Action Support Team）」とは、JAFロードサービス特別支援隊内に新設した即応支援チームです。

今回展示される「災害支援車」はJAF-FAST専用の車両で、通常のサービスカーにはない、災害対応資機材を搭載しています。

〈詳細はコチラ(https://jaf.link/4oBG8Sd)〉

◆このリリースへの問い合わせは以下までお願いします

一般社団法人 日本自動車連盟 福岡支部事業課

Tel：092-841-7731（平日 10:00～17:00）