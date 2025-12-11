【最新完結コミック 超無料まつり】12/11スタート！『ペリリュー』『血と灰の女王』など完結したてのコミックが冒頭から最大10巻無料＆続巻20%OFF！

hontoPR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、完結したばかりのコミックが最大10巻無料で読める「最新完結コミック 超無料まつり」を12月11日(木)～12月22日(月)まで実施します。加えて、無料対象作品の続巻に使える20％OFFクーポンを各作品の無料公開日から7日間配布します。

さらにhontoX公式アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストした人の中から抽選で10名様に10,000ポイントがプレゼントされるフォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。

◆最新完結コミック 超無料まつり 特設サイト

特集URL：https://honto.jp/cp/ebook/2025/finale

＜キャンペーン詳細＞

第1弾：12月11日(木)～12月13日(土)

対象作品『ペリリュー ─楽園のゲルニカ─』（白泉社）、『血と灰の女王』（小学館）

第2弾：12月14日(日)～12月16日(火)

対象作品『元最強の剣士は、異世界魔法に憧れる THE COMIC 』、『転生競走馬 エッチマン』、『なつめとなつめ』（マイクロマガジン社）

第3弾：12月17日(水)～12月19日(金)

対象作品『ガチ恋粘着獣 ～ネット配信者の彼女になりたくて～』（コアミックス）、『永久指名おねがいします！』（シーモアコミックス）

第4弾：12月20日(土)～12月22日(月)

対象作品『恋するMOON DOG』（白泉社）、『王の獣～掩蔽のアルカナ～』（小学館）

◆フォロー＆リポストキャンペーン

honto公式X：＠honto_jp

＜キャンペーン詳細＞

2025年12月11日(木)～2025年12月22日(月)まで

hontoX公式アカウントをフォローし、各弾の開始日にhonto公式Xアカウントから投稿される対象ポストをリポストされた方の中から抽選で10名様に10,000ポイントをプレゼント。4回分すべての投稿をリポストすると、応募口数が4口となり当選確率も4倍となります。

■ハイブリッド型総合書店「honto」について

「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア

）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。

ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。

2025年5月現在、会員数900万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。

・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/honto_jp

＜大日本印刷株式会社 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.）https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島 義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞

・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.） https://www.2dfacto.co.jp/

・代表取締役社長：鈴木 一光

・株主：大日本印刷株式会社

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号