三田村邦彦が枚方・交野で美酒＆美食に酔いしれる！！日本酒、ワイン、郷土料理、老舗酒蔵の絶品鍋を堪能！落花生の収穫体験も！

今回は小塚舞子と枚方・交野へ。歴史紡ぐ街で里山の恵みと美味いもんを食べ尽くす！

創業320年 呑んべえを支えてきた酒屋(C)テレビ大阪 朝から日本酒！心と体にしみます

枚方・交野を含む北河内は、京都と大阪の中継地点として発展しました。宿場町の面影が残る枚方宿を歩いていると、創業320年！の酒屋「八幡屋」に到着。隣の立ち飲み屋は朝から営業しているということで、さっそく店内へ。小塚は、この地域の方言「くらわんか」の名を冠した微発泡酒を注文。三田村は「にごり酒」をいただきます。料理は海産物がおいしいと評判で、一番人気の鯖の「きずし」は絶品です。

(C)テレビ大阪 歴史を感じる「引き札」

歴史を感じるお宝「引き札」を、特別に見せていただきました。江戸時代から明治・大正期にかけて、商品や開店を宣伝するために配った広告だそうです。布袋さんが鎌で藻を刈っている絵ですが、何を伝えているのでしょうか？！

絶品ワインを味わうためには酒場を通り抜け？(C)テレビ大阪 謎のお店に突入！

散策していると、三田村が「酒」の文字を発見！何屋さんなのか分からぬまま奥に進んでいくと……、突然おしゃれな「ワインハウスサノヤ」が現れました！

酒屋の新業態 夫婦で営むワイン酒場(C)テレビ大阪 おいしいワインに大満足

もともとは創業135年の酒屋さん。25年前に自宅を改造し、ご夫婦でレストランにしたそうです。店主自慢のワインセラーには、常時1,500本以上のワインを貯蔵。さらに、赤・白・スパークリングのグラスワインが1,500円でいただける点も人気の秘密です。料理を担当するのは奥様。きれいに盛り付けられたオードブルはどれもおいしそう！ランチのパスタも人気です。

江戸時代から続く郷土料理の秘密(C)テレビ大阪 枚方名物「くらわんか鮨」

続いては、創業47年の「割烹 藤」へ。昔から地元で愛される名店ですが、特に注目されるようになったメニューがあるんです。その名も「くらわんか鮨」。宇治川、木津川、桂川が合流する枚方。それぞれの川をイメージしたお寿司で、その美しい仕上がりに「芸術作品だね」と三田村。もうひとつの枚方名物は、江戸時代から飲まれてきたといわれる「ごんぼ汁」。お味噌の代わりに、なんと〈おから〉が入っているんです！お出汁の風味を邪魔せず、おいしくて栄養満点です。

ここは大阪？巨大農園で「落花生」収穫(C)テレビ大阪 落花生を引っこ抜く！

枚方の奥「奥ひら」と呼ばれる地域へ向かった2人は、農園レストラン「杉・五兵衛」にお邪魔します。季節によっては農業体験もできるということで、今回は落花生の収穫に挑戦！収穫した落花生は、三田村の大好物「ゆで落花生」に。大粒でホクホクとおいしく、三田村だけでなく小塚も大満足。

新鮮野菜だらけの農園会席(C)テレビ大阪 野菜たっぷり！の「農園会席」

こちらのメインは、農家の力を生かした農園会席です。もちろん、使用する野菜はすべて農園で収穫したもの。さらに、シイタケも栽培されていて、お味噌も手作りなんですって！

200年続く酒造で吞み比べ(C)テレビ大阪 代表の土門さんが選んだ日本酒はそれぞれ深い味わいがあります

枚方から交野へ移動し、来年で創業200年を迎える「大門酒造」へ。北河内の酒文化を支えてきた老舗です。生駒から流れる柔らかい水で造られる伝統の日本酒。「青山緑水 特別純米」や「DAIMON 45 純米大吟醸」などを試飲させていただきました。

酒造の２階で頂く絶品「酒粕鍋」(C)テレビ大阪 独創的でおいしい料理の数々

酒蔵の2階には週末だけオープンする食事処「無垢根亭」があり、日本酒に合う料理を提供してくれます。独創的な前菜にびっくりの連続。メインは、上質な酒粕で煮込んだ酒造ならではの酒粕鍋。贅沢な〆にも悶絶です。

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。

三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

