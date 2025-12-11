足のお悩みを解決する新たなラインナップ「footy　薬用フットポロポロジェル」が新発売！

株式会社AKAISHI

株式会社AKAISHI（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：赤石恒一）は、足のお悩みを解決する

新たなラインナップ「footy 薬用フットポロポロジェル（医薬部外品）」（URL：https://www.akaishinet.com/footy/footporoporogel.html）を2025年12月20日（土）より発売いたします。気になる足のニオイの元になる古い角質を殺菌・消毒、さらにかかとのざらつきを除去し、つるすべ足へと導きます。

商品概要

日常の生活シーンで気になる足のニオイ…

足をキレイに洗っていても、古い角質に残された菌までは落としきれません。

「footy 薬用フットポロポロジェル（医薬部外品）」は殺菌効果のある薬用のジェルで、足の裏などをくるくるするとニオイの原因となる古い角質をポロポロと絡め取ります。ニオイを原因から防ぎ、かかともつるすべに！

【商品特徴】

（１）有効成分グリチルリチン酸ジカリウムとイソプロピルメチルフェノールにより皮膚を清浄・殺菌・消毒

（２)23種類の植物由来成分配合でお肌にやさしい角質ケア

（３）お肌へのやさしさにこだわった7つのフリー処方

※パラベン・合成着色料、石油系界面活性剤、鉱物油、シリコーン、UV吸収剤、動物由来成分

（４）自然由来成分（水を含む）を95％以上使用

ポロポロジェルのしくみ

商品詳細

■footy 薬用フットポロポロジェル 無香料

・価格：税込1,980円（本体1,800円）

・内容量：40g

・製造国：日本

■footy 薬用フットポロポロジェル シトラスハーブの香り

・価格：税込1,980円（本体1,800円）

・内容量：40g

・製造国：日本

footy（フッティ）のご紹介

史上初！？「ビックフット」キャラクターfooty（フッティ）をブランドアイコンに採用しました。

ユニークな存在感と親しみのある風貌で、皆様を笑顔にします！

フッティ

◆名前：フッティ

◆種族：UMA（未確認生物）

◆年齢：不詳

◆身長：2.5ｍ

◆性格：シャイで優しい。ちょっと不器用。怖そうに見えるけど、実はかなりナイーブ。

◆趣味：足湯、アロマ、角質ケア

◆特徴：いつでもピカピカに手入れされている、大きな足がチャームポイント。

◆悩み：キレイな足をみんなに見てほしいけど、いつも逃げられちゃう。

今後の展開

全国のバラエティショップ、ドラッグストア、専門店、百貨店・量販店、通販カタログ等でのお取り扱いを予定

【株式会社AKAISHIについて】

江戸時代、徳川家が静岡浅間神社や久能山東照宮などの造営を行うため、全国各地から有能な職人を駿府に集めました。そのため駿府＝静岡は、漆器や下駄、木製家具などの産業が発展。現在でも伝統工芸や木工技術を基盤とした家具やプラスティックモデル、そして履物産業などへと引き継がれています。AKAISHIは、そんなものづくりのDNAが息づく静岡で生まれ、靴や健康雑貨を作りを続けています。

社名：株式会社AKAISHI

本社所在地：421-0103静岡県静岡市駿河区丸子6955-3

代表取締役社長：赤石恒一

事業内容：コンフォートシューズおよび健康雑貨の製造

販売設立： 1946年1月

■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

株式会社AKAISHI お客様相談室

TEL：0120-716-661

（月～金）9：00～17：00

