『第51回 完走マラソン大会』募集締め切り迫る！（国営武蔵丘陵森林公園）

一般財団法人 公園財団

国営武蔵丘陵森林公園では、豊かな自然や地形を活かした起伏のあるコースの”完走”を目指す「第51回 完走マラソン大会」を2026年2月23日(月祝)に開催いたします。1974年度の開園当初から続く本大会最大の特徴は、武蔵野の丘陵地を活かした唯一無二の超ハードなアップダウンコース。走りごたえ十分なコースがある一方、種目・部門数が多数あり、親子ペアで走れる1.1ｋｍコースからハーフまで6種目・33部門をご用意しているので、自分に合った距離で無理なく”完走”を目指すことができます。本大会のお申込み期間は、いよいよ1か月を切って、2026年1月6日(火)までとなります。

年明けの自分を想像しながら、今から開催に合わせた体力づくりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

■日 程：2026年2月23日(月祝) ※荒天中止

■時 間：10:00～16:00

■ス タ ー ト：10:00以降、種目別

■会 場：特設マラソンコース・運動広場

■定 員：先着4,000名

■種 目：ハーフ・10km・5km・1.6km・1.1km・親子ペア(1.1km)

■参 加 費：2,100円～4,900円(入園料・保険料含む) ※種目により異なります。※参加賞あり。

■申 込 期 間：2025年9月13日(土)～2026年1月６日(火) ※事前申込制

■ＷＥＢ予約：RUNNET(https://runnet.jp) / SPORTS ENTRY(https://www.sportsentry.ne.jp/) / LAWSON DO! SPORTS(https://do.l-tike.com)

◇大会ゲストランナー

「第51回完走マラソン大会」詳細はこちら :https://www.shinrinkoen.jp/?p=we-page-event-entry&event=462484

今回は大会ゲストランナーとして、箱根駅伝の元祖”山の神”として知られる今井正人 氏と、本大会おなじみのものまねアスリート芸人M高史 氏をお招きします。

今井 正人 氏

順天堂大学時代、箱根駅伝5区で3年連続区間賞を獲得。その功績から元祖”山の神”と称される。現在はトヨタ自動車九州株式会社の陸上競技部コーチ 兼 順天堂大学陸上競技部長距離ブロックコーチを務めている。

【フルマラソンタイム】

2時間7分39秒

M高史 氏

マラソンランナー川内優輝選手のモノマネなどで注目を集める。

ゲストランナーの他、講演や執筆、ラジオ配信、大会ライブ配信など活動は多岐にわたる。「Ｍ高史の部活訪問」で全国各地の中学、高校、大学へ足を運び、陸上競技への恩返しの活動を続けている。

【フルマラソンタイム】

2時間39分18秒

◇ボランティアスタッフも大募集中！

「第51回 完走マラソン大会」では、大会運営をサポートしてくださるボランティアスタッフを募集しております。

ランナーが立ち止まったとき・諦めそうになったとき、ランナーを”元気づける”のはボランティアの皆さまの笑顔と応援です。皆様のご参加をお待ちしております。

■活動日：2026年2月23日(月祝) ※荒天中止

■活動時間：7:30～16:00

■募集人数：最大70名

■活動内容：コース案内、給水サービス、荷物預かり所補助、総合案内所補助、賞状やメダル等の準備・補助、湯茶・接待サービス補助など

■活動場所：国営武蔵丘陵森林公園内

■応募資格：活動日現在、18歳以上の方。

その他、ボランティア参加の注意事項を遵守し、活動できる方。

■応募方法：公園HP「完走マラソン大会 ボランティア募集」ページより予約システム「RESERVA」にてご応募ください。

国営武蔵丘陵森林公園 概要

ボランティア募集ページはこちら :https://www.shinrinkoen.jp/?p=we-page-event-entry&event=594686

国営武蔵丘陵森林公園は、明治の偉業をたたえる記念事業の一環として、武蔵野の面影を残すロケーションを活かし開園した全国で第1号の国営公園です。自然を失いつつある都市の住民が緑を通じて人間性を回復する場を確保するため、国は明治百年を記念するにふさわしいものとして設置されました。



東京ドーム65個分もの広さを誇る園内には、日本最大級のエアートランポリン「ぽんぽこマウンテン」やアスレチックコースなど、家族で体を思いっきり動かして遊べる遊具がたくさんあります。また、都市緑化植物園では、四季折々の風景や木々、草花もお楽しみいただけます。

日本最大級のエアートランポリン『ぽんぽこマウンテン』24種類の木製アスレチックコース『冒険コース』走り応え抜群！全長約17kmの『サイクリングコース』

＜所在地＞

〒355-0802

埼玉県比企郡滑川町山田1920

＜開園時間＞

3/1～10/31…9:30～17:00

11/1～11/30…9:30～16:30

12/1～2月末日…9:30～16:00

＜アクセス＞

東武東上線「森林公園」駅より北口バスのりば

・「森林公園南口行（土・日曜、祝日のみ運行）」乗車、終点で下車すぐ

「森林公園西口」で下車すぐまたは「滑川中学校」で下車し徒歩約5分

JR高崎線「熊谷」駅より南口バスのりば

・「森林公園行」乗車、「森林公園西口」または「森林公園南口入口」下車すぐ

＜公式ホームページ＞

https://www.shinrinkoen.jp/

＜公式SNS＞

Facebook：https://www.facebook.com/musashi.shinrin

X(旧Twitter)：https://x.com/musashi_shinrin

Instagram：https://www.instagram.com/shinrinkoen/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1FcHdCltCVbHN86L8HNizg