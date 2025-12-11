デジサロ、福利厚生サービスにENEOSでんき新登場

株式会社Eye Universe

デジタルサロン協会が提供する福利厚生サービスに「ENEOSでんき」が追加されました。

電気がえらべる時代、おトクと安心、どちらも欲しいというあなたにENEOSでんきが応えます。

料金プランは、電気料金だけでおトクになるプランをご提供。さらに25年以上の供給実績で、安心して長くご利用いただけます。また、ENEOS都市ガスに同時加入すると、でんき・ガスセット割でさらにおトクに！都市ガスのセット契約もぜひご検討ください。

参考URL：https://www.eneos-power.co.jp/denki/

＜割引価格＞

■ 北海道・東北・関東エリアの方

■ 中部・北陸・九州エリアの方

■ 関西・中国・四国エリアの方

- 【上記各エリアのVプラン/EV夜トクプラン（10~60A/6kVA未満）、オール電化プラン/自家消費応援プラン（10~60A/6kVA以上）をお申し込みの場合】・️最大で月額500円（税込）を12ヶ月間割引、最大6,000円（税込）※割引します。- 【上記各エリアのVプラン/EV夜とくプラン（6kVA以上）をお申し込みの場合】・️1kVAあたり月額100円（税込）を12ヶ月間※割引します。- 【上記各エリアの動力プランをお申し込みの場合】・️1kWあたり月額50円（税込）を12ヶ月間 ※割引します。- 【上記各エリアのVプラン/EV夜とくプラン（10~60A/6kVA未満）をお申し込みの場合】・️最大で月額500円（税込）を12ヶ月間割引、最大6,000円（税込）割引※します。- 【上記各エリアのVプラン/EV夜とくプラン（6kVA以上）をお申し込みの場合】・️1kVAあたり月額100円（税込）を12ヶ月間※割引します。- 【上記各エリアの動力プランをお申し込みの場合】・️1kWあたり月額50円（税込）を12ヶ月間 ※割引します。- 【上記各エリアのAプラン/EV夜とくAプランをお申し込みの場合】・️最大で月額500円（税込）を12ヶ月間割引、最大6,000円（税込）割引※します。- 【上記各エリアのBプラン/EV夜とくBプランをお申し込みの場合】・️1kVAあたり月額100円（税込）を12ヶ月間※割引します。- 【上記各エリアの動力プランをお申し込みの場合】・️1kWあたり月額50円（税込）を12ヶ月間 ※割引します。

※供給開始月の電気料金（ご請求金額からご利用明細書・領収書・支払証明書の発行手数料を除く）からの割引となります。

■ デジサロ公式アプリについて

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化し、サロン運営を強力にサポートします。イベント詳細はアプリよりチェックできます。

https://x.gd/eo6um

【一般社団法人デジタルサロン協会について】

一般社団法人デジタルサロン協会は、2023年7月7日に設立された、美容業界におけるテクノロジー活用を推進するハブ機関です。代表理事には人工知能（AI）が就任し、Web3.0やDXを「難しい」から「使いやすい」へと革新し、美容師や美容サロン、メーカー、ディーラーなど業界全体がデジタルを通じてつながる未来を描いています。

会社HP：https://www.digital-salon.com/