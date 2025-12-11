¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Ê¡¡¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¥å¥ô¥§¡ÖClos des Goisses¡Ê¥¯¥í¡¦¥Ç¡¦¥´¥ï¥¹¡Ë¡×2015¡¡¿·¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸È¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒJFLA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À¼þºî¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À¼þºî¡Ë¤¬Í¢ÆþÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Ê¡×¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ÎÂç¤Ê¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¥å¥ô¥§¡Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¡¦¥´¥ï¥¹¡×¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ 2015 ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¡¦¥Ç¡¦¥´¥ï¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¡¦¥´¥ï¥¹¡×¤Ï¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ÎÂç¤Ê¥ï¥¤¥ó¡£¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥åÃÏÊý½é¤Î¥â¥Î¥Ýー¥ë¡ÊÃ±ÆÈ½êÍÈª¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÈª¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë ¡Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¡¦¥´¥ï¥¹¡×¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¥Ö¥É¥¦¤À¤±¤ÇÂ¤¤é¤ì¤ëìÔÂô¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥Ì±¿²Ï¤ò¸«²¼¤í¤¹Æî¸þ¤¤ÎÈª¤ÏºÇÂç¼ÐÅÙ45ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ëµÞ¼ÐÌÌ¤Ç¡¢°ìÌÜ¤Ç¤½¤ì¤ÈÊ¬¤«¤ëÆÈÆÃ¤Î·Ê´Ñ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¸À¡ÖGoisses¡Ê¥´¥ï¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¾È¾ò·ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡¢¥Á¥çー¥¯¼ÁÅÚ¾í¤ÎÈª¤«¤é¤ÏÈæÎà¤Ê¤½ÏÅÙ¤È¥ß¥Í¥é¥ë´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾úÂ¤Ä¹¤¬¸ì¤ë 2015Ç¯¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸
2015Ç¯¤Ï¡¢²Æ¤Î»þÅÀ¤Ç ¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢Âî±Û¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡É ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
- ½Õ¤ÏÈæ³ÓÅªÎÃ¤·¤¯¡¢¼ý³Ï¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î£¹·îÂè£³½µ¤Ë³«»Ï¡£
- ¤·¤«¤·²Æ¤Ï ¡ÈÎã³°Åª¤ÊÀ²Å·¡É ¤¬Â³¤¡¢¤³¤³¿ô½½Ç¯¤ÇºÇ¤â´¥Áç¤·¤¿²Æ¡£
- Èª¤Ï¶¯¤¤¿åÊ¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤¬£¹·î¾å½Ü¤Î·Ã¤ß¤Î±«¤¬À®½Ï¤ò¸å²¡¤·¡£
- ¥Þ¥ë¥¤¥æ¡¦¥·¥å¥ë¡¦¥¢¥¤¡¢¥¢¥¤¡¢¥¢¥ô¥Í¥¤¤ÎÈª¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü´°àú¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ý³Ï¡£
- ¼ýÎÌ¤ÏÄã～ÃæÄøÅÙ¤Ç²Ì¼Â¤Ï¶Å½Ì¡£À®½ÏÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¤Ä¤Ä²á½Ï¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£
- Àøºß¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï¥¯¥í¡¦¥Ç¡¦¥´¥ï¥¹¤Ç 11～12%¡£
¾úÂ¤
¢£¥Ö¥ì¥ó¥É
¡¡¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ïー¥ë 78%¡¢¥·¥ã¥ë¥É¥Í 22%
¢£¾úÂ¤
¡¡5.83ha¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¡È¥¯¥í¡É¡áÃ±ÆÈ½êÍÈª¤Î¥Ö¥É¥¦¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ
¡¡°ìÉô¤òÌÚÃ®¤ÇÈ¯¹Ú¤·¡¢Ê£»¨Ì£¤òÉÕÍ¿
¡¡¥Þ¥í¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯È¯¹Ú¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢¥Æ¥í¥ïー¥ëÍ³Íè¤Î¼«Á³¤Ê»À¤òÊÝ»ý
¡¡¥É¥¶ー¥¸¥å¡§4.25g/L¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡Ë
¡¡12¡î¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¥»¥éー¤ÇÅÃ¤È¤È¤â¤Ë£¸Ç¯¤ÎÉÓÆâ½ÏÀ®
¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Îー¥È
¢£¿§
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ëµ±¤¯¥´ー¥ë¥É
¢£¹á¤ê
¡¡¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÉ½¾ðË¤«¤Ê¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤Ê¹á¤ê¡£¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¤äÌî¥Ð¥é¤Ê¤É¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¥¢¥í¥Þ¡£¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ »þ´Ö¤È¶¦¤Ë¥¢¥í¥Þ¤¬Ê£»¨¤ËÊÑ²½¤·¡¢´»µÌ·Ï¤Î¥Îー¥È¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ì£¤ï¤¤
¡¡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¶ÑÀ°¤Î¤È¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¤è¤¯½Ï¤·¤¿¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤Î´»µÌ·Ï¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥ª¥ó¥ì¥¸¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Ôー¥Á¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¸½¤ì¡¢Í¾±¤¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
¥¯¥í¡¦¥Ç¡¦¥´¥ï¥¹¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÈó¾ï¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¡È¥ï¥¤¥ó¡É¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Èþ¿©¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦¤È¡¢¤½¤Î´°àú¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤¤Ã¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µû²ðÎà¤ä¥½¥Õ¥È¥Áー ¥º¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥§¤Ç¥Ç¥¥ã¥ó¥¿―¥¸¥å¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Ê¡Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¡¦¥´¥ï¥¹ 2015¡×
¡ÚÍÆÎÌ¡Û750ml
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û70,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¡Û2025Ç¯12·î
¡ÚÈÎÇäÀè¡Û¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¢É´²ßÅ¹¡¢¹âµé¿©ÎÁÉÊÅ¹¡¢ ¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¶ÈÌ³²·Ìä²°¤Ê¤É
¡ÚÍ¢ÆþÈÎÇä¸µ¡Û ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó¡¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó²Ý¡¡Tel 03-6861-6106¡¡Mail info@arcane-jp.com
¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1522Ç¯¡¢½éÂå¥¢¥ô¥ê¥ë¡¦¥ë¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Ê¤¬¥¢¥¤Â¼¤ËÄê½»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥Ê¤Ï500Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥åÃÏÊý¤ÎÅÁÅý¤È³×¿·¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤14À¤¤Î¿©Âî¤Ë¶¡¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¡¢º£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Î¿¿¿ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP ¡¡https://www.philipponnat.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥ó¡Ê¹âµéÎÁÍý¿©ºà¡¢À½²Ûºà¡¢¾®Çä¿©ÉÊ¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡Ë
1980Ç¯¤è¤êÀ¾ÍÎÎÁÍý¿©ºà¤ò¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤è¤êÍ¢Æþ¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿À¸»º¼Ô¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿©ºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¿©ºà¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢À½²ÛºàÎÁ¡¢¥°¥í¥Ã¥µ¥êー¤Ê¤ÉÌó2,000¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆüËÜÃæ¤Î¥·¥§¥Õ¡¢¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢ ¥ê¥Æー¥éー¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖ6¹æ¡¡À¹ÅÄ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À ¼þºî
¢£HP¡¡¡¡https://www.arcane.co.jp
³ô¼°²ñ¼ÒJFLA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆýÀ½ÉÊ¡¦¼òÎà¡¦¾ßÌý¡¦Ä´Ì£ÎÁÅù¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¹âµé¿©ºà¡¦¥ï¥¤¥óÅù¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡¢³°¿©¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó³°¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖ6¹æ¡¡À¹ÅÄ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÛØ³À ¼þºî
¢£HP¡¡¡¡https://j-fla.com