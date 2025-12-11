すかいらーくグループが約3,000店舗に「ABILI Career」を導入

ClipLine株式会社

サービス業の潜在力を引き出す「ABILI（アビリ）」を提供する ClipLine株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 勇人、以下「当社」）は、株式会社すかいらーくホールディングス（東京都武蔵野市、代表取締役社長COO：金谷 実、以下「すかいらーくHD」）が、サービススキルマネジメントシステム「ABILI Career（アビリ キャリア）」を約3,000店舗に導入し、現場従業員約10万人のキャリア育成・管理システムが完成したことをお知らせします。約半年間の活用において、昇格・昇給率は前年同期比の1.7倍を達成しました。

■背景――紙運用からの脱却と評価基準の統一へ

すかいらーくHDではこれまで、店舗で働くパート・アルバイトスタッフ（以下、クルー）のキャリアアップ制度を紙で運用しており、評価基準のバラつきや進捗状況の可視化に課題を抱えていました。社員向けの育成・評価システムはすでにデジタル化されていたものの、同社が展開する多様なブランドでは、求められるスキルや知識がブランドごとに異なり、評価項目の設計が複雑化することから、社員向け制度をそのままクルーに適用することは困難でした。

一方で、顧客ニーズの多様化や商品提供サイクルの短期化が進む中、変わらぬ満足を提供し続けるためには、全国約10万人のクルー一人ひとりが自らの成長ステップを明確に把握し、公正に評価される仕組みを整えることが不可欠だと考えていました。

■開発――10万人のクルーのキャリア形成を支援する「ABILI Career」を協創

ABILI Careerの構築は、すかいらーくHDの目指す姿と、当社の「『できる』をふやす」という理念の共鳴から始まりました。

外部環境の変化に負けない店舗づくりのためには、従来型のチェーンストア経営に留まらず、現場が自ら判断し、最適な行動をとることが求められています。そのためには、クルー一人ひとりが自らの成長を実感しながらキャリアを築ける仕組みが不可欠であり、ABILI Careerはその実現を目指すプロジェクトとしてスタートしました。

開発にあたっては、すかいらーくHDが長年蓄積してきた育成ノウハウと、当社の現場運用に強いプロダクト設計力を融合し、議論や調整を重ねました。

ブランドや職種ごとに異なるスキル体系を一つのプラットフォームで運用できるようにするため、評価基準や昇格ステップを柔軟に設定しながらも共通化。また、店舗運営の実態に即した育成循環を作るため、マネジャーのほか、マネジャーが任命したリーダークルーにも評価権限を付与し、日常業務の中で無理なく成長が実感できる構造を実現しました。

本プロジェクトは、サービスプロフィットチェーン（※1）の思想である「従業員満足が顧客満足を生むこと」を教育DXの形で具体化させることを目指しました。

（※1）サービスプロフィットチェーンとは、ハーバード大学教授ヘスケット氏とサッサー氏らが発表したフレームワークです。日本では「バリュー・プロフィット・チェーン」という書籍で詳しく紹介されており、企業の長期利益は従業員満足（ES）、顧客満足（CS）が基となり、ロイヤルカスタマーを生み出すことで持続的成長につながるという考え方です。

▲クルーから見たABILI Careerの画面イメージ（実際の画面とは異なる場合があります）

■活用と成果――半年間の昇給・昇格率が1.7倍へ向上、学びの好循環が現場に定着

ABILI Careerは2025年１月にクルーを対象に活用がスタートしました。今まではランクアップの基準が明示できていなかったところが、ABILI Careerでは次のランクに昇格する基準をはっきりと示すことができるようになりました。さらに、必要なマニュアルや動画などのコンテンツをひも付けて表示することが可能です（※2）。

基準の明確化により、自発的に学習に取り組むクルーが増加。マネジャーとの対話を通じて育成計画を立てながら活用するケースも広がっています。マネジャーだけでなくリーダークルーにも評価権限を委譲したことで、店舗内での育成・評価のサイクルが自然に回り始め、OJTの質が向上しました。

また、定量的な効果として、導入後半年間の昇給・昇格率が5割を超えたことが確認されています。前年同期の3割と比較して1.7倍の水準に上昇しました。過去のヒアリングや退職者の実績から、一人ひとりに成長ステップを踏むための課題を明示し、評価・承認するサイクルを店舗の中で定着させる必要があることがわかっていたため、仕組みを導入した結果、しっかりと結果に現れたものと考えられます。

（※2）動画教材の紐づけには別途「ABILI Clip」の導入が必要です。すかいらーくHDでは教育用動画を作成し、ABILI Clipに登録して教育・研修用途でもご利用中です。

■ご担当者のコメント

株式会社すかいらーくホールディングス 人事総務本部 人財企画グループ

ディレクター 久永 進 様

ClipLine社とは、ミッションや目指すビジョン、そして人づくりに対する思いが一致したことがきっかけで取り組みが始まりました。設計段階から伴走してくれた“パートナー”だと感じています。

これまでは評価基準が曖昧だったため、マネジャーがクルーの昇格に二の足を踏んでしまうケースもありました。今回、基準を明確にしたことで、次のステップに進む条件がはっきりと示され、具体的な動機づけや役割設定が自信を持って行えるようになりました。その結果、現場での育成がこれまで以上に活発に進んでいます。

クルー自身も、スキルアップだけでなく自分の不足点に気づき、主体的に学ぶ姿勢が生まれており、非常に大きな変化を感じています。今後もABILI CareerやABILI Clipを通じて、従業員一人ひとりの能力開発と生産性向上を図りながら、お客様への付加価値創出につなげていきたいと考えています。

Webサイトでさらに詳しい内容をご覧いただけます。

Webサイトはこちら :https://service.clipline.com/case/skylark

■参考資料：非正規社員のキャリア制度運用の実態調査

弊社が昨年実施したキャリアアップ制度運用の調査において、約９割の企業が紙とExcelを使用しており、多くの企業が評価基準のバラつきを課題と認識していることがわかっています。

詳しくは下記の調査リリースをご覧ください。

調査リリースはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000011390.html

■ABILI Careerについて

アルバイト・パートなどの非正規従業員も含めた全ての現場従業員のスキルチェックシステムをデジタル化し、適切な教育や評価の仕組みを構築。お客様のワークフローに合わせたランクアップシステムの実装も可能で、スキルの可視化や評価、キャリアステップの最適化を実現します。

■ABILI Clipについて

詳細を見る :https://service.clipline.com/career

短尺動画などのコンテンツと双方向のコミュニケーションの仕組みを活用し、「経営層」「ミドル層」「現場」全ての課題を解決する実行支援・マネジメントシステムです。スタッフの役割・能力に応じた適切な教育や情報流通、現場での業務実行指示・管理に加え、サービス業の現場に点在する好事例や暗黙知の共有知化、形式知化を実現。多拠点ビジネス特有の属人化したマネジメント構造の課題を解決します。

詳細を見る :https://service.clipline.com/clip

■ClipLine株式会社について

ミッション：「できる」をふやす

代表者 ：代表取締役社長 高橋 勇人

設 立 ：2013年7月11日

所在地 ：〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 15 グランファースト神田紺屋町 5F

資本金 ：4億円（資本準備金含む。2023年8月31日現在）

企業URL ：https://corp.clipline.com/

サービスサイト：https://service.clipline.com/

事業内容 ：サービス業の潜在力を引き出す「ABILI」の開発・運営、及び経営コンサルティング事業

関連会社 ：Chain Consulting株式会社 https://chain-c.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

ClipLine株式会社 広報担当：井上

TEL：03-6809-3305 Email：pr@clipline.jp