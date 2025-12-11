累計著書95万部超え・キャメレオン竹田の最新著書『読むだけで全部うまくいく人になる 365日の大開運アクション』発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年12月11日（木）に『読むだけで全部うまくいく人になる 365日の大開運アクション』（著：キャメレオン竹田）を全国書店・電子ストアにて発売いたします。

累計著書95万部超えのキャメレオン竹田が書き下ろした、とにかく簡単な開運アクション本が登場！

本書は1ページに1つ、1分でできてしまう、とにかく簡単な開運アクションが、全部で365ページ分記載されています。つまり毎日1アクションを行えば、365日1年中幸せになれるという開運本です。しかも簡単に、楽しく、即ハッピーになれるものばかりなので、気軽にできて、すぐに世界が変わるという新感覚の1冊です。

収録アクションは「食べる」「見る」「出かける」など、日々の生活で気軽に取り入れられるものもあれば、「書き込む」「色を塗る」といったワークのようなもの、声に出したり、考えたりするアクションなど、オールジャンルで遊べる、まさにおもちゃ箱のような本となっています。

気づけば

・やることなすこと全部うまくいく

・“あれ？ 最近ツイてる”が当たり前になる

・金運・出会い・流れが一気にやってくる

・努力じゃなく、“波動”で動ける私になってる



この本を開いた瞬間から、あなたの人生はもう動き出します。



これは「開運の知識」を並べた本ではありません。

読んで、やってみて、すぐに効果を感じるための――開運アクションの本です。

とにかく簡単＆金運爆上げな開運アクションを本書より３つ紹介！

1）お気に入りの場所に「金色スポット」をつくろう

家の中で一番好きな場所に、金色のものを１つ飾ってみましょう。

金色を飾ると、その空間に明るいエネルギーが広がり、お金やご縁の流れがスムーズに動き出します。

お気に入りの場所に金色を飾るだけで、そこが金運のパワースポットに変わります。目にするたびに金色のエネルギーが共鳴し、日々の暮らしに豊かさと喜びが自然に流れ込んできます。

2）お金に「10倍返し」の魔法をかける

コンビニでお茶を買うとき、レストランで食事をするとき、ネットでお買い物をするとき……お金を使うその瞬間に、心の中で「10倍になって返ってきてね」とつぶやいてみましょう。声に出さなくても大丈夫です。

お金はエネルギー。感謝とともに送り出すことで、必ず循環して戻ってきます。「減っちゃう」ではなく「増えて返ってくる」と意識すると、出ていくお金が豊かさの使者に変わります。

3）お財布を整えれば、お金の流れも整う！

お財布の中身をすべて出してみましょう。レシートや不要なポイントカードは処分。たまにしか使わないカードはお家に保管。

お財布は“お金のお家”。整理されているほど、お金は心地よく流れ込みます。お札は同じ向きに揃えて入れると金運がアップ。さらに、お財布が傷んでいたら、買い替えの大チャンスです。選ぶ基準は「色や形の縁起」よりも、あなたがキュンとするかどうか。持つたびに心がときめく“ときめき波動”こそが一番の金運呼び込みポイント。

なぜこの開運アクションをすると運気が上がるのか？

この本のアクションは、ただの遊びではなく“波動を軽くし、運を動かす”ために選び抜いたものです。

選んだ基準は３つ。

1. やっていて楽しいこと

2. すぐにできること

3. 小さな変化で波動が変わること

「楽しい！」という感覚こそ、最大の開運エネルギーです。だから、どのアクションもシンプルで遊び心のあるものばかりにしました。

実際にやってみると、心やエネルギーが動き、それが現実を動かす力になります。金運・恋愛運・健康運・仕事運。

あらゆる運が連鎖して上がっていくのです。

～本書の冒頭より抜粋～

■書籍情報

書名：読むだけで全部うまくいく人になる 365日の大開運アクション

著者：キャメレオン竹田

定価：1,925円（本体1,750円＋税）

発売日：2025年12月11日（木）

判型：四六判

ページ数：376ページ

ISBN：978-4-04-607852-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001251/)

【Amazon.co.jp 限定】特典：開運待ち受け3種ダウンロード付き商品ページ＞＞(https://amzn.asia/d/iU18NAs)

・特典は、2026年1月6日（火）23:59までに注文確定した方が対象です。

・ダウンロード特典「開運待ち受け3種」は、商品発送時に別途送信されるメール記載のURLよりダウンロードできます。

・ダウンロード期限は2026年4月6日（月）23:59となります。

■著者プロフィール

キャメレオン竹田（きゃめれおん たけだ）

作家、画家、絵本作家、実業家。

著書累計95万部。自己啓発、占い、スピリチュアル、絵本など幅広いジャンルで数多くの著作を発表し、多くの読者に支持されている。約2,000人が参加するオンラインサロンを主宰。日本テレビ『DayDay.』ゴゴ占い監修。株式会社トウメイ人間製作所 代表取締役。

「好きなことだけをしていたら、気づけば自分も周りも軽やかになり、自然と自由になっていた」その経験をもとに、人生をもっと楽しく、もっと自由に生きるヒントを届けている。

また、作家・画家としての活動に加え、アートやジュエリー、雑貨など“魂が震えるモノづくり”を展開。独自の世界観で、宇宙とつながるライフスタイルを提案し続けている。

YouTube：https://www.youtube.com/@chamereontakeda

Instagram：https://www.instagram.com/toumeiningenseisakujo/

X：https://x.com/ChamereonTakeda

公式サイト：https://www.chamereontakeda.com/