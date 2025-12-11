新施設「ひめじスーパーアリーナ」のネーミングライツスポンサーに決定しました-施設愛称は「大和工業アリーナ姫路」

大和工業株式会社

大和工業株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：小林 幹生）は、2026年10月に供用開始予定の「姫路市立ひめじスーパーアリーナ」のネーミングライツスポンサーとして、姫路市（市長：清元 秀泰）と契約を締結しました。

本施設の愛称は「大和工業アリーナ姫路」（英文：Yamato Kogyo ARENA HIMEJI）。

姫路で生まれ、姫路を拠点にグローバルに展開する当社の社名を冠した愛称としました。

■概要

・愛称

大和工業アリーナ姫路

（英文表記：Yamato Kogyo ARENA HIMEJI）

【愛称に込めた想い】

「大和（Yamato）」は、古くから日本を象徴する言葉でもあり、日本を代表するアリーナへと発展すること、そしてスポーツを通じ、世代や立場を超えた、平和で包摂的な拠点となることの想いをこの名に込めました。

さらにこのアリーナの建設には、当社グループが主力製品とする H 形鋼が使用されており、地域のインフラを支える私たちの事業と本施設が実際に結びついている点は、当社にとっても大きな意味を持っています。

このアリーナで、子どもたちが未来のアスリートを目指して挑戦し、第一線で活躍する選手たちがここから世界へ羽ばたく。そして、生涯スポーツを楽しむ方々から障がい者スポーツに取り組む方々まで、誰もがこの場所で輝ける。

そうした市民の和が広がり、このアリーナが「姫路」を国内外に発信する場となることを心から願っています。

・愛称デザイン

【デザインコンセプト】

ロゴデザインは、大和工業の「Yamato」ロゴをベースに、手柄山周辺との一体感を大切にし、シンプルに仕上げました。「ARENA HIMEJI」は大文字で表記することで企業名との違いを明確にし、市民のみなさんの視認性・読みやすさにも配慮しています。ロゴのグリーンは、手柄山の緑豊かな風景をイメージし、ブラックは影の色と調和させることで、周辺環境になじむ落ち着いたカラーリングとしています。

・イメージ・契約期間

2025年12月1日～2031年3月31日（5年4か月間）

参考リンク

・ひめじスーパーアリーナホームページ(https://shisetsu.mizuno.jp/m-7630)

■大和工業株式会社

所在地： 兵庫県姫路市大津区吉美 380 番地

設立： 1944 年 11 月

事業内容： 環境に優しい鉄事業を通して世界のインフラを支えるグローバル鉄鋼メーカー

ＨＰ： http://www.yamatokogyo.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

大和工業株式会社（担当：総務部広報課 吉田）

E-mail：pr@yamatokogyo.co.jp

TEL：079-273-1061（代表）/ FAX：079-273-9337