＼「忍者めし」に〈ベイマックス〉が登場！／発売を記念して〈ベイマックス〉の等身大スタチューが「UHA PARK & CAFE」にやってくる！～ 2025年12月13日(土)より期間限定で登場！～

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）は、現代忍者の小腹満たしをコンセプトとしたハードグミ「忍者めし」と人気ディズニーキャラクター〈ベイマックス〉のコラボ商品発売を記念して、UHA味覚糖大阪本社2階(最寄り駅：松屋町)にある、ショップ＆カフェ「UHA PARK＆CAFE」にて、〈ベイマックス〉の等身大スタチューを、2025年12月13日(土)から12月23日(火)までの期間限定で設置します。

1.〈ベイマックス〉等身大スタチューが登場

世界中から愛されるケア・ロボット〈ベイマックス〉の温かさを再現した等身大スタチューが、「UHA PARK ＆ CAFE」のエントランスに期間限定で登場します。〈ベイマックス〉の柔らかな存在感と、全長188cmの等身大ならではの迫力は、ご来店されるお客様に癒しと感動をお届けします。

設置期間：2025年12月13日(土)～12月23日(火)

設置場所：「UHA PARK ＆ CAFE」

内容 ：〈ベイマックス〉等身大スタチューの

展示

〈ベイマックス〉は、人々を優しく包み込む「ケア」の精神を持つキャラクターです。このスタチューを通じて、お客様が日々の喧騒を忘れ、心身ともにリラックスできる特別な空間を提供したいと考えております。

2.「UHA PARK ＆ CAFE」に集まろう！特別な体験を

〈ベイマックス〉のスタチュー設置期間中は、〈ベイマックス〉の世界観に浸れるフォトスポットとしてお楽しみいただけます。「UHA PARK ＆CAFE」は、「食」と「エンターテイメント」を通じて、誰もが笑顔になり、つながりを感じられる場所を目指しています。この機会に、ご友人、ご家族、大切な方と「UHA PARK & CAFE」にお集まりいただき、〈ベイマックス〉と心温まるひとときをお過ごしください。

3.色々なコスチュームの〈ベイマックス〉が「忍者めし」に登場！

人気ディズニーキャラクター〈ベイマックス〉をデザインした、UHA味覚糖のハードグミ「忍者めし」を2025年12月15日(月)から全国で発売します。〈ベイマックス〉にゆかりのある″赤“を基調にしたパッケージには、忍者・相撲・空手・サラリーマンのコスチュームを身にまとったキュートな〈ベイマックス〉をデザイン。思わず集めたくなる全4種のラインナップです。 また「忍者めし」ブランドでは初となるアサイー&ベリー味で、トレンドのアサイーとベリーの酸味と甘みをバランスよくお楽しみいただけます。

【商品概要】

◆ 商品名 忍者めし ベイマックス アサイー＆ベリー味

◆ 内容量 20g

◆ 発売日 2025年12月15日（月）より順次

※地域・店舗により、発売日が異なる場合がございます。

◆ 発売場所 全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなど

※お取り扱いのない店舗もございます。

◆ 価格 オープン価格

【店舗情報】

店舗名 :UHA PARK & CAFE

所在地 :大阪市中央区神崎町4-12

本社ビル2階

アクセス :大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅

徒歩5分

大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅

徒歩7分

営業時間 :9:00～18:00（L.O.17：30）

定休日 :年末年始、お盆

※臨時休業はＨＰをご確認ください

HP :https://www.uha-mikakuto.co.jp/parkandcafe/

UHA味覚糖のキャンディやグミだけでなく、こだわりの珈琲やチョコレートなどを楽しみながらくつろげるカフェです。UHA PARK & CAFEでしか味わえない未来のお菓子をテーマにした「UHA アフタヌーンティー」やオートファジー活性化が期待される「オートファジーカレー」など様々なメニューを展開しております。

＜年末年始休業のご案内＞

12月28日(日)～1月4日(日)まで、年末年始の休業とさせていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。