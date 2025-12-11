【和栗の“皮”から生まれたスキンケア】──「H × Kotoka Izumi」この冬、すべての女性へ贈るクリスマスコラボ。「Gift for Warm Moments」期間限定開催。

H株式会社■ Gift for Warm Moments

忙しいママの肌を潤し整えるスキンケアブランド「H（エイチ）」は、2025年12月11日（木）より、イラストレーター Kotoka Izumi 氏を迎えたクリスマスイベントを期間限定で開催します。

本イベントでは、「Gift for Warm Moments」をテーマに、Kotoka Izumi氏が描き下ろした特別なイラストの限定ボトルを発売。

■A Warm Moment to Carry 限定ポーチをノベルティで

さらに、対象商品をご購入いただいた方へ、ボトルとは異なるアートをあしらったオリジナルポーチをノベルティとしてプレゼントいたします。

※「SPハーモニアス フェイシャルローション」「SPハーモニアス モイスチャーミルク」「SPハーモニアス ローション&ミルク」のいずれかをご購入の方が対象です。

※ノベルティは数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

■ コラボレーションの背景

「忙しい毎日に、ひと息つく時間を」

仕事、家事、そして育児。

「H」は、自分のことよりも誰かのことを優先しがちな、現代の忙しい女性たち、特にママたちをサポートしたいという想いから生まれました。

街が華やぐクリスマスシーズン。そんな時期だからこそ、ふと立ち止まり、自分自身をいたわる時間を持ってほしい。

その想いを形にするため、現代を生きる女性の飾らない等身大の姿を描き、多くの女性から共感を集めるイラストレーター、Kotoka Izumi氏とのコラボレーションが実現しました。

■ コンセプト：Gift for Warm Moments

「忙しい毎日を過ごすすべての女性へ、潤いとやすらぎを。」

Kotoka Izumi 氏が本コラボレーションのために描き下ろしたのは、視線の先にいる大切な人を、優しく見つめる女性の姿。

H の「和栗の皮」から抽出した植物由来ヒト型セラミド*が肌を潤いで満たすように、大切な人を想うときのような優しさに包まれて、心まで温かな気持ち（Warm Moments）が広がっていくことを願っています。

*セラミドAP、フィトステロールズ、グルコシルセラミド（皮膚コンディショニング剤）

■和栗の皮から生まれた植物由来ヒト型セラミド茨城県岩間地区で収穫された和栗の皮を使用。

栗がしっとりとした食感を保てるのは、皮にうるおいを閉じ込める天然の力があるから──

H はその力に着目し、和栗の皮から抽出したヒト型セラミド*を配合。角質層のすみずみにうるおいを届け、水分をしっかり抱え込み、乾燥やゆらぎに強いすこやかな肌へ導きます。肌のキメを整え、毛穴の目立ちにくい印象に。“うるおいを与える、育てる”という新しいスキンケアのかたちを提案します。

*セラミドAP、フィトステロールズ、グルコシルセラミド（皮膚コンディショニング剤）

■イベント詳細

イベント名：Gift for Warm Moments

開催期間：2025年12月11日（木）～

開催場所：H 公式オンラインストア

https://h-nurture.com/

内容：イラストレーター Kotoka Izumi 氏による描き下ろしの特別なイラストをまとった限定ボトルを発売。あわせて、対象商品をご購入の方へノベルティとしてオリジナルポーチをプレゼントいたします（なくなり次第終了）。

■ 製品紹介 SP Harmonious Lotion & MilkHarmonious Facial LotionSPハーモニアス フェイシャルローション

化粧水 120mL 4,950 円 (税込)

乾いた肌をもっちり潤わせるとろみのあるテクスチャーが、角質層のすみずみまで穏やかに浸透。少量でも吸いつくような、もちもちの肌触りに導きます。お手入れの最初にしっかり保湿し、肌をやわらげることで、あとに重ねる乳液のなじみも高まり、潤いに満ちた明るく輝く肌へ。

Harmonious Moisture MilkSPハーモニアス モイスチャーミルク

乳液 50mL 5,500 円 (税込)

コックリとしたマットな質感なのにベタつかず、なめらかに広がる乳液。心地よいテクスチャーが肌にしっとり密着し、キメを優しく整えながら、肌本来の美しさを引き出します。化粧水で与えたうるおいをしっかり閉じ込め、深い保湿感をキープ。忙しい1日の合間でも、肌がしっとりと整っている心地よさを感じていただけます。

■ プロフィール

Kotoka Izumi（和泉 琴華）

1996年、東京生まれ。幼い頃から独学でイラストを始め、2016年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。SNSを中心に同世代の女性から圧倒的な支持を集め、数多くのブランドとのコラボレーションを手掛ける。2020年8月に株式会社INを共同代表の中井と共に設立。

Instagram：[@kotoka_izumi](https://www.instagram.com/kotoka_izumi/)

H（エイチ）

「和栗の皮」から生まれた、植物由来ヒト型セラミド成分を配合した優しいスキンケアブランド。

忙しいママたちが無理なく続けられるシンプルなケアで、日々に潤いと安らぎを。 「自分の肌を愛することは、自分自身を大切にすること」--そんなメッセージを込めて、すべての女性の肌と心に寄り添います。

Instagram：[@h.nurture](https://www.instagram.com/h.nurture/)

■会社概要

会社名：H株式会社

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番36号

電話番号：050-1808-2319

メールアドレス：h@h-nurture.com

ブランド名：H nurture（エイチ ナーチャー）

公式サイト：https://h-nurture.com/

Instagram：https://www.instagram.com/h.nurture