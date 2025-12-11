デル・テクノロジーズ社製、高性能デスクトップAIスーパーコンピューター「Dell Pro Max with GB10」の取り扱いを開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、デル・テクノロジーズ社製のAI開発者・研究者・データサイエンティスト向け高性能デスクトップAIスーパーコンピューター「Dell Pro Max with GB10」の取り扱いを開始いたします。

本製品は、コンパクト・省スペースの設計でありながら、最先端のNVIDIA Grace Blackwellアーキテクチャを採用することで、卓越したパフォーマンスを発揮します。AI開発現場の多様な課題に対応し、生成AI・LLM・画像認識・エッジAI・産業シミュレーション等の先端用途も強力にサポートします。

AI開発は「生成AI」「AI創出技術」「AI利用型サービス」といった領域ごとに細分化が進み、企業から研究機関まで幅広いお客様の多様なニーズにお応えすることがこれまで以上に重要となっています。当社ではDell Pro Max with GB10のご提供を通じて、次世代のAI研究・開発やエッジ用途での業務効率化・技術革新を強力に支援してまいります。

◆主な特徴

ローカル環境で動作する強力なAIソリューション

- 最大2000億のパラメーターを使用した大規模モデルの推論をローカルでの実行を可能にすることで、AIとデータサイエンスのワークロードを簡単に処理することができます。

拡張性

- 従来のマルチGPU構成と比較して、拡張性に優れた推論と高速パフォーマンスにより、ワンランク上の効率性を実現しています。- ConnectX-7 NICによる200Gb/sでの接続に対応し、2台のDell Pro Max with GB10の接続が可能で、ノード間でのシームレスな高速クラスタリングによる、大規模モデルの効率的な実行が可能となります。- リモートダイレクトメモリーアクセス(RDMA)とGPUDirectにより、CPUとGPUは互いのメモリーに直接アクセスできるため、余分な処理を排除し、ワークロードの安全な共有が実現します。

シームレスなパフォーマンス

- 完全にテストされた安定した環境で、AI、機械学習、分析のワークロードを効率的に実行し、信頼性を確保しながら、高度なアプリケーションの生産性を最大限に高めることができます。

エッジで安全にイノベーションを実現

- エッジでの高速なAIデータ収集と安全な分析により、発見までの時間を短縮し、ワークフローを効率化しながら、効果的にイノベーションを進めることができます。- データが生成されるエッジで作業することで、これまで見過ごされていた隠れた効率性が明らかになり、より優れた体験を創出し、真の進歩を促進するソリューションの提供が可能となります。

◆主な製品仕様

プロセッサー（CPU）： NVIDIA GB10 Grace CPU（10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725コア）

OS： NVIDIA DGX OS 7

メモリ： 128GB LPDDR5X

ストレージ（SSD）： 2TB / 4TB NVMe M.2

グラフィックス： NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip

ポートとスロット： USB 3.2 Gen 2x2 Type-C×3（DisplayPort Altモード対応）、HDMI 2.1b、ネットワーク（RJ-45、10GbE）、ConnectX-7（2xQSFP、合計帯域幅200Gb/秒）

本体寸法： 高さ：51mm（最大）、幅：150mm、奥行：150mm

重量： 1.31kg（最小）

◆製品詳細

製品の仕様や詳細に関しましては下記ページをご覧下さい。

◆お問い合わせ

見積依頼や製品に関するお問い合わせは下記ページよりお願いいたします。

