スクールAIを展開するみんがく、工業高校向け生成AI学習アプリを公開

株式会社みんがく

株式会社みんがく（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤雄太）は、教育プラットフォーム「スクールAI」において、工業高校向けの新アプリ群を「アプリ100」シリーズ第2弾として公開しました。

現場で求められる専門技術と、未来へ進むキャリア形成を後押しすることを目的に、実習レポート支援・資格学習・就職活動支援を中心としたアプリを提供します。

第2弾として、工業高校生の専門技術習得と資格取得、キャリア形成を支援するアプリ群を順次公開し、学びと将来設計のプロセス全体を生成AIが伴走する新たな教育モデルを、全国の工業高校へ届けてまいります。

本シリーズは、現場の教育課題とニーズに基づくアプリ開発を進めながら、“生成AIが生徒一人ひとりの専門学習と進路選択に寄り添う教育環境” の創出を目指します。

今後は、小・中・高・専門学科向けアプリも含めた全6弾のシリーズを順次展開し、

専門スキルの習得・資格合格・キャリア形成を力強く伴走する支援 を提供してまいります。

■第2弾：工業高等学校向け

- 工業高校の実験レポート支援アプリ実験動画解析やデータ変化のシミュレーション、生徒への問いかけにより、主体的な理解を促進。- 就職書類の添削アプリ志望理由書・エントリーシート・作文など文章の添削をAIで行い、統一された評価基準で指導。- 就職面接練習アプリAI面接官による模擬面接。奇抜な質問への対応や多角的な質問練習が可能で、最終確認は教員が実施。- 工業系資格相談アプリ（お試しあり）取得資格の意義やメリットを提示し、生徒が資格取得の目的を理解できるようにするサポート機能。

※お試し版はこちらから体験可能です：工業系資格相談アプリ(https://school-ai-app.mingaku.net/redirect?mode=kB6MgL3siWWqGvlGPg4T&common=%22false%22&showheader=false&time_window=false&ref=schools/VCf8MlnzflsmYf5PkA5c/prompts/kB6MgL3siWWqGvlGPg4T&guest=iezOcBwJbAN4KxHMmnHhlwfE9F23)

※詳細はこちら：第2弾 工業高校向け詳細(https://school-ai.mingaku.net/wp-content/uploads/flyer-app2.pdf)

【現場の先生の声：青森県立青森工業高等学校 高橋先生からのコメント】

「工業系資格相談アプリ」は、工業高校の生徒が将来の進路や資格選びに向けて、自分自身を見つめ直すためのサポートツ ールです。

工業系の生徒の中には、まだ自分がどのような仕事に向いているのか、どの資格を目指せばよいのかがはっきり していない場合も少なくありません。そうした生徒がこのアプリを利用することで、自分の「好き」「得意」「興味」とい った個性を出発点に、進路を考えるきっかけを持つことができます。

先生がすべての生徒に個別で細やかな進路相談を行う ことが難しい場合もありますが、このアプリを活用することで、生徒自身が主体的に考える姿勢を育むことができます。さらに、資格相談アプリを導入の入口として活用し、その後に勉強サポートアプリや関連サイトへつなげることで、生徒が教 員に直接相談しづらいときにも支えとなります。

■今後の展望

スクールAI「アプリ100」では、工業高校向けアプリに続き、

商業高校・小学校・中学校・高校探究向けアプリを順次公開予定です。



各アプリは、児童生徒の主体的な学びの促進と教員の校務・指導負担軽減を両立させる教育支援として、全国の学校現場に提供してまいります。

■スクールAIが目指す未来

スクールAIは、「子どもたちの主体的な学びの拡張」と「現場教員の校務・業務負担の軽減」を両立する教育プラットフォームです。

現場のニーズから生まれたアプリ群を通じ、生成AIを“学びの相棒”として位置づけ、教育の本質である「人が人に向き合う時間」を増やす環境整備を進めてまいります。

■「スクールAI」について

全国の先生が開発したアプリを今すぐ使えて、自分でもつくれる教育プラットフォーム「スクールAI」

全国の先生が開発したアプリを今すぐ使えて、自分でもつくれる教育プラットフォーム「スクールAI」。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。文科省ガイドラインに準拠し、Microsoft Azure環境を基盤とすることでプライバシーも安心。英作文や英会話、小論文対策など多彩な学習アプリを先生自身が手軽に作成できる仕組みを備え、子どもたちの可能性を引き出す学びを全国の学校で広げています。

URL：https://school-ai.mingaku.net/

■株式会社みんがく

「次世代の教育のスタンダードを創る」株式会社みんがく

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。現在は、生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」の開発に注力。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。2025年1月には、さらなる開発推進・全国展開の本格化に向けて、株式会社サクシード（証券コード：東証グロース9256）との資本提携を発表しました。

URL：https://school-ai.mingaku.net/company/

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社みんがく

担当 広報担当

MAIL： info@mingaku.net