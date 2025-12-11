ゼマイティス・ギターをイメージした腕時計第四弾がクロノグラフ・モデルで登場！

約1年以上の歳月を費やしデザインされたZWCHRONO25メタルフロント・デザインを投影したドラゴン＆ハート・デザインとエース＆エイト・デザインがクロノグラフのダイヤルにマッチ

株式会社 神田商会イギリスで誕生し、65年以上の歴史を持ち、世界中の有名ミュージシャンに愛用され、クリエイティヴなギターとして有名な「ゼマイティス」。そのゼマイティス・ギターの特徴的なデザインを投影した腕時計「ZWCHRONO25AE」と「ZWCHRONO25DH」が登場！

ZWCHRONO25は、25年を超える企画制作の実績を持つ腕時計デザイナーの協力によって実現しました。

純粋に「ゼマイティスを身に着けていたい」という、ゼマイティス・スタッフの思いからスタートしたプロジェクトで、2021年に発売した第一弾では直後に完売しユーザーからのリクエストも多かったことから第二弾、第三弾とヒット商品となりました。

そして、今回の第四弾となるクロノグラフモデルの完成に至りました。

細部までこだわったパーツの選定や仕上げなど、最終デザイン完成まで約1年費やしています。

ドラゴン＆ハートをイメージしたZWCHRONO25DHZWCHRONO25DH

クロノグラフ文字盤独特の二つの窓に絶妙にデザインされたドラゴン＆ハート・デザイン。

“ZEMAITIS” は金属製で施され、12時の位置にはダイヤモンド型の“Z”エンブレムがプリントされています。

エース＆エイトをイメージしたZWCHRONO25AEZWCHRONO25AE

クロノグラフ文字盤独特の二つの窓に絶妙にデザイン されたエース＆エイト・デザイン。

“ZEMAITIS” は金属製で施され、12時の位置にはダイヤモンド型の“Z”エンブレムがプリントされています。

腕時計としてもこだわりのスペック

時刻が分かりやすいシンプルでストレートな時間針と立体的なインデックスは蓄光機能も備えています。

風防は味わいのあるドーム形状で、傷つきにくいサファイア・クリスタルを使用し、光の反射を抑えるARコーティングを施しています。

ZWCHRONO25DH

ムーブメントは、セイコーインスツル株式会社製のVK64A(クオーツ)を搭載し、ケースバンドは重厚感のある無垢のステンレス・スティール316Lを採用しています。

ZWCHRONO25DHZWCHRONO25AE

ケース径は小ぶりな約40ｍｍを採用し、ベゼルはタキメータを施したクロノグラフの基本計測を重視しました。腕時計としての完成度も高く、ZEMAITISテイストを十分に感じられるデザインとなっています。防水機能は、日常生活防水(10気圧防水)を備えています。

ストップウォッチ機能は、秒針と左の60分計で計測できます。右の24H計は、通常時間と連動して動きます。通常時間には秒針はありません。(ZWCHRONO25DH)防水機能を向上させるねじ込み式リューズ、ストップウォッチリューズにもねじ込み式を採用(ZWCHRONO25AE)ロゴが施された316Lステンレス・スティールのベルトとダブル・ロック式三つ折れバンドベルトのバックルにもゼマイティス・ロゴ薄暗い中で時刻確認を補助する蓄光機能と光るデザイン(ZWCHRONO25DH)不意な衝撃などで開きにくく、防水性に優れた回転開閉式裏ブタ(裏蓋にメタル・フロントデザイン)回転開閉式の為、デザイン位置は個体により異なります。

316Lステンレス・スティールは高級感を醸し出し、錆に強く、耐食性に優れた素材、日付(カレンダー)表示機能付(ZWCHRONO25AE)

世界限定(各モデル100個)

腕時計としての完成度も高く、性別を問わずカジュアルからビジネスまで幅広いファッションにフィットする各モデル100個のみの限定商品です。

●ZEMAITIS - Watches

ZWCHRONO25DH

メーカー希望小売価格:\59,400 - (税込) / \54,000 - (税抜)

JAN:4988784-034069

ZWCHRONO25AE

メーカー希望小売価格:\59,400 - (税込) / \54,000 - (税抜)

JAN:4988784-034076

ZWCHRONO25DHZWCHRONO25AE

製品仕様

■文字盤: 真鍮ブラック塗装、夜光デザイン(2種類)

■ムーブメント: TMI(セイコーインスツル株式会社製)

クオーツVK64A(ストップウォッチ・カレンダー)

日差:±20秒(-5℃～+50℃)

■ケース径: 40ｍｍ(ベゼル径)

■ケース厚: 約14.4ｍｍ

■防水: 10気圧防水(日常強化防水)ねじ込み式リューズ採用

■ケース素材: ステンレス(316L)

■バンド素材: ステンレス(316L)

■手首対応サイズ: 約150～220mm

■裏ブタ素材: ステンレス(316L)

■ガラス素材: サファイア・クリスタル

■ベゼル素材: ステンレス・スティール(316L)

■重量: 約149ｇ

※限定数量100個

発売日: 2025年12月24日 予定

ZWCHRONO25DHZWCHRONO25AE

お求めは、全国有名楽器店または、御茶ノ水楽器センター ( https://www.gakkicenter.com(https://www.gakkicenter.com) ) までお問い合わせください。

■ZEMAITISウェブ・サイト: https://zemaitis-guitars.jp(https://zemaitis-guitars.jp/)

■製品ウェブ・ページ：

ZWCHRONO25DH https://www.zemaitis-guitars.jp/accessories/zwchrono25dh.html

ZWCHRONO25AE https://www.zemaitis-guitars.jp/accessories/zwchrono25ae.html

■日本国内総発売元: 株式会社 神田商会 ( https://www.kandashokai.co.jp )