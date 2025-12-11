Ｔ．Ｓ．Ｉ、ガイア国際センターと提携し、法改正初年度に特定技能外国人16名を採用

株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ

サービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」の運営および訪問介護や訪問看護サービスを提供する株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ（本社：京都府京都市、代表取締役：北山忠雄、以下「当社」）は、外国人材の職業紹介や登録支援サービスを提供する株式会社ガイア国際センター（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：楠田祐里、以下「ガイア国際センター」）と業務提携いたしました。 本提携により介護分野における特定技能人材の採用を本格化させ、これまでに25名の採用が内定、2025年12月現在、16名が当社施設にて就労を開始しています。

【採用の背景】

従来、外国人の介護人材は、介護福祉士を取得していなければ訪問介護に従事する事は認められていませんでしたが、2025年4月21日より特定技能外国人による訪問介護業務が解禁され、一定の実務経験（1年以上）を持つ人材の活用が可能となりました。

当社は安定的な介護人材確保のため、特定技能制度に精通し2,100名以上の紹介実績を持つガイア国際センターと提携し、即戦力となる特定技能外国人の採用活動を進めてまいりました。

その結果、法改正初年度である2025年には、25名に内定を出し、8月より順次入社しています。現在はベトナム国籍の16名が「アンジェス宇都宮砥上」など13施設で既に活躍しています。

当社は特定技能外国人を受け入れるために、法律上の義務のみならず、外国人材が安心して働き、入居者さまに質の高いサービスを提供するために、外国人のための研修や指導体制の整備、職場環境や住まいなどの生活環境を整備しています。アンジェスの入居者さまやご家族へのご理解や配慮を徹底し、特定技能外国人の能力を生かし、アンジェス全体のサービスの品質向上を目指しています。

【株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ 業務管理部部長 外国人材担当 中村眞里のコメント】

制度改正された4月より、ガイア国際センターが日本で1年以上、特別養護老人ホームやデイサービス等で介護に従事した経験のある質の高いベトナム人材を紹介してくださっています。当社では以下の3点を重要な評価項目として面接をし、これまでに25名の外国人材を内定しました。

１. 日本語能力が高く、コミュニケーションがスムーズに取れること

２. 介護が心から好きであることが伝わる人柄であること

３. 介護技術が身についていること

介護人材の確保が困難な状況において、介護経験があり、誠実で向上心のある外国人材を紹介いただけることは大変ありがたいです。当社の「愛ある日々のお手伝い」の理念に沿った介護を率先して行ってくださり、入居者さまや職員からもとても評判がいいです。2025年8月、9月に入社した外国人の多くはすでにOJTの期間を経て独り立ちをしています。現在業務をしながら、来年1月の介護福祉士の受験に向けて勉強に励んでおり、今後の成長が楽しみです。

【株式会社ガイア国際センター 専務取締役 楠田壮史氏のコメント】

ガイア国際センターは外国人専門の人材紹介会社として、アジア５カ国で日本語教育を行い、１人でも多くの学生に日本で働くチャンスを与え、勤勉な外国人を育成しています。2017年より2025年12月時点で、全国30都道府県、外食業・飲食料品製造業・介護業など90社以上の企業に、2,100名以上の外国人を紹介しています。

Ｔ．Ｓ．I 様にはただ介護経験がある方というだけではなく、介護士としての仕事に魅力を感じ、誇りを持っている外国人を紹介しています。募集の段階でＴ．Ｓ．I様の企業理念である「愛ある日々のお手伝い」を伝え、理念に共感できる方を厳選しています。私自身も認知症の祖母を実家で見ておりましたので、外国人材を通してＴ．Ｓ．I様に貢献できますことを、心から嬉しく思っております。

ガイア国際センターでは、人材紹介業の本質は教育にあると考えています。「国家(会社)百年の計は、教育にあり。」を胸に、今後も就労外国人を通して日本全体に勤勉革命を起こしていくことを目指してまいります。

＜株式会社ガイア国際センターについて>

ガイア国際センターは外国人専門の人材紹介会社として、アジア５カ国で日本語教育を行い、勤勉な外国人を育成しています。全国30都道府県の外食業・飲食料品製造業・介護業・製造業・建設業・自動車整備・宿泊業・農業・畜産業など90社以上の企業に、2,100名以上の外国人を紹介しています。（2025年12月現在）

会社名：株式会社ガイア国際センター（Gaia International Center Co.）

代表者：代表取締役 楠田祐里

所在地：〒441-8003 愛知県豊橋市小向町下野11

連絡先：TEL：0532-21-8088 FAX：0532-21-8077

設 立 ：2006年10月10日

事 業 ：有料職業紹介・登録支援機関・通訳翻訳

URL: https://gaia-2006.com/

＜株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉについて＞

株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉは、「愛ある日々のお手伝い」の理念のもと、要支援から要介護まで幅広い層の方が暮らしていただけるサービス付き高齢者向け住宅「アンジェス」の運営や、訪問介護や訪問看護サービス等を提供しています。2025年12月現在、全国36拠点にアンジェスを開設しており、10月には名古屋証券取引所メイン市場に上場し、東京証券取引所グロース市場との重複上場をしています。

URL: https://www.t-s-i.jp/