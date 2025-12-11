その企画、特許にすればいくら稼げるか？　トラブルを防ぎ、現場の「知財リテラシー」を底上げ。IPをビジネスの武器にする実践型研修

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社TOASU（東京・品川／代表取締役社長：宮田 晃）は、一般社団法人発明推進協会の監修のもと、知財に関わるビジネスパーソンを対象とした新カリキュラム「たった一つの判断ミスが招く知財トラブル～営業、企画が直面するリスクとその回避法～」の提供を開始いたします。

本研修は、単なる知識の習得にとどまらず、「セルフレジ特許」や「著名ファッションブランドの商標」など、実際に起きた事例を題材に、いかにして知財をビジネスの競争優位性につなげるかを議論（アウトプット）する実践型のプログラムです。

第一回公開講座を2026年1月29日（木）にオンラインにて開催するほか、企業ごとの課題に合わせた社内研修カスタマイズも受け付けます。

■背景：知財は今、「法務」の手を離れ「現場の武器」になる

生成AIの普及やIoT技術の進展により、ビジネスの現場には新たな知的財産が次々と生まれています。AI生成物の活用や画期的なUIの実装は、見方を変えれば大きなビジネスチャンスの宝庫です。

しかし、開発・企画・営業の最前線にいる社員がその価値に気づけず、みすみす収益機会を逃しているケースが後を絶ちません。また、無自覚な権利侵害による事業ストップも、攻めの姿勢があれば防げる経営課題です。

そのような背景から、現場レベルでの「知財リテラシー」を底上げし、リスクを回避しつつ知財をビジネスの武器として活用できる人材を育成するための研修プログラムを開発いたしました。

■本研修の3つの特徴

１．知財を「利益を生み出す投資」に転換し、稼ぐための戦略眼を養う

特許ライセンス料やブランド価値がもたらす利益を具体的な数字で提示し、知財活動がコストではなく、企業の利益を生み出す「投資」であることを徹底的にインストールします。自社の技術やアイデアをいかにして金銭的価値や「参入障壁」という資産に変えるか、ビジネスパーソンとしての視座を高めます。

２．著名な判例を用いた「ケーススタディ」中心

一方的な講義ではなく、実際のトラブル事例を題材に「自社ならどう判断するか？」を議論します。

Session 1（特許）：セルフレジ特許訴訟を題材に、特許網の回避と侵害の境界線を学ぶ

Session 2（商標）：著名ブランドの色彩商標や類似商標トラブルを題材に、独占戦略を学ぶ

Session 3（著作権）：海賊版サイト事件やデザイン盗用疑惑を題材に、AI・デジタル時代のコンテンツ保護を学ぶ

３．IT・テック企業をはじめ、全業種で必須となる最新テーマを網羅

AIによる発明の可否、ソフトウェア特許、Web上の商標トラブルなど、現代ビジネスにおいて避けては通れないテーマを重点的に扱います。IT・テック企業はもちろん、DXを推進するあらゆる企業の現場で役立つ内容となっています。

■このような方・企業様に最適です

本研修は、知財の専門家ではない「ビジネスの最前線」にいる方を主な対象としています。

IT・SaaS企業のプロダクトマネージャー・開発責任者

新機能のUI/UXやアルゴリズムを、他社特許の侵害リスクから守るだけでなく、自社の資産として確立したい方

メーカー・製造業の営業・新規事業担当者

自社技術をどのように権利化すれば収益（ライセンス料など）に繋がるのか、ビジネス視点で知財戦略を学びたい方

企業の知財・法務部門の教育担当者

「現場からの相談が遅い」「開発部門の知財リテラシーを底上げしたい」という課題を持ち、実務に即した研修を探している方

■開催概要

【開催日時】 2026年1月29日（木） 14：00-17：00

【会場名】 オンライン開催（Zoomを予定）

【受講料】 33,000円（税込）／名

【監修】 一般社団法人 発明推進協会

※日程のご都合が合わない場合、企業単位での「社内研修（カスタマイズ版）」のご依頼も随時受け付けておりますので、お問い合わせください。

■お申し込み方法

下記Webサイトより詳細をご確認の上、お申し込みください。

URL：https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000319(https://skills-gateway.gakken.jp/view/item/000000000319)

■登壇講師プロフィール

中川 淨宗（なかがわ きよむね）氏

中川特許事務所 弁理士

専修大学／東海大学／清和大学／国士舘大学 兼任講師

企業の知財戦略立案から係争対応まで豊富な実績を持つ。AI・コンテンツ領域など最新のトピックも事例として積極的に取り入れ、難解な法律論をビジネスの現場で使える「知恵」に変換して伝える講義スタイルに定評がある。

■株式会社TOASU

https://toasu-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮田晃

・法人設立年月日：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：20,000,000円

・所在住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：研修サービス事業

組織開発事業

コンサルティング事業

外国人就労支援事業

研修内製化支援事業（コンテンツ開発サービス 他）

アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）

ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開