基礎知識から鑑別方法まで体系的に網羅した本格的宝石学テキスト『ルビーはなぜ赤いのか？ 川野教授の宝石学講座』を発売

株式会社文眞堂（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：前野 隆）は、英国宝石学協会特別会員（FGA）の資格を持つ大学教授、川野祐司氏による著書『ルビーはなぜ赤いのか？ 川野教授の宝石学講座』を、2025年12月8日（月）に発売しました。本書は、宝石の色や輝きの原理、産出の仕組み、鑑別方法までを体系的に解説した本格的な宝石学テキストです。科学的な知識に基づき、宝石業界関係者から愛好家まで、宝石の真の価値を見極めるための知識を提供します。

詳細は、特設サイトをご確認ください：https://www.bunshin-do.co.jp/contents/5306/leaflet2/

1. 刊行の背景と狙い

近年、宝石やジュエリーに対する関心が高まる一方で、その美しさを科学的に、かつ体系的に学べる専門書は国内では不足していました。特に、天然石の価値判断や合成石・模造石を見分ける「鑑別」の知識は、プロだけでなく消費者にも求められています。

本書は、英国宝石学協会という世界的な権威を持つ資格を保有する川野教授が、その知識と教育経験に基づき、難解になりがちな宝石学を分かりやすく解説するために企画されました。真の宝石の価値を理解し、より深く愛でるための「確かな知識」を提供することを目的としています。

2. 本書の主要な特徴

本書は、以下の3つの特徴により、読者を宝石学の奥深い世界へと導きます。

3. 目次（抜粋）

【特徴１】基礎から応用まで体系的に網羅した本格的な宝石学テキスト- 英国宝石学協会特別会員（FGA）の資格を持つ著者が執筆。- 宝石の構造、光学的性質、地質学的側面、歴史的背景を網羅し、信頼性の高い内容です。【特徴２】80種類以上の宝石を「科学」で読み解く- 「ルビーはなぜ赤いのか？」「アメシストはなぜ紫なのか？」といった疑問に対し、元素や結晶構造、光学効果といった科学的アプローチで解明します。- ルビーとサファイアが色の違いにすぎないなど、目から鱗の事実が満載です。【特徴３】本物とニセモノを見分ける鑑別法を伝授- 宝石の名前の由来から、産地、価値、そして最も重要な「宝石の処理・合成・模造」の章を設け、本物と偽物を見分けるコツを伝授します。

第１章 宝石学とは

第２章 宝石のライフサイクル

第３章 光と宝石の輝き

第４章 宝石の色

第５章 宝石の処理・合成・模造

第６章 宝石の鑑別

第７章 宝石各論

4. 書籍情報（表形式）

5. 著者紹介

川野 祐司（かわの ゆうじ）

1976年大分県生まれ。東洋大学経済学部教授。英国宝石学協会特別会員（FGA）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）。専門は、ヨーロッパ経済論、国際金融論、宝石学。FGA 試験では、全世界で上位13人に与えられた成績最優秀賞 distinction を獲得。経済学者として活動しつつ、宝石学の研究や啓蒙活動を行っている。

＜英国宝石学協会特別会員（FGA）について＞

英国宝石学協会（Gem-A）が授与する国際的に権威ある宝石学資格。高度な知識と鑑別技術を修めた専門家に与えられ、宝石業界で世界的に高い評価を受けています。

＜英国宝石学協会（Gem-A）について＞

英国宝石学協会（Gem-A）は、1913年に設立された世界有数の宝石学教育機関です。宝石鑑別や宝石学教育の分野で国際的な権威を持ち、専門家の育成と知識の普及を通じて、宝石業界の発展に貢献しています。また、資格制度や出版活動を通じて、世界中の宝石学者やジュエリー専門家から高い信頼を得ています。

6. 会社概要

