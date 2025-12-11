【25年12月26日(金)OPEN】イラストレーター foxy illustrationsの期間限定ショップ「foxy illustrations pop-up shop」新宿にて開催
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：白川篤典）は、「foxy illustrations」の期間限定ショップ「foxy illustrations pop-up shop by village vanguard」を、25年12月より東京都、26年1月より愛知県にて開催いたします。
キュートでセクシーな女の子や動物のキャラクターを特徴とするfoxy illustrations(フォクシーイラストレーションズ)の作品は、甘い世界観の中にも目を引くデザイン要素が散りばめられており、多くのファンを魅了しています。
期間限定ショップでは、foxy illustrationsのアートを使用した限定商品をご用意しております。ぜひご来場ください。
【会場イメージ】
おっきいバニーのぬいぐるみがお出迎え…(ハート)店内は商品・装飾もすべて写真に収めておくのがもったないくらいカワイイで溢れてます！パネルと記念撮影やpop-up shop限定商品をぜひチェックしてください♪
※掲載画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。
【pop-up shop限定商品】
この会場でしか手に入らない、完全新作アイテムが勢ぞろい！
「foxy illustrations pop-up shop」だけの特別なコレクションです。
ぬいぐるみトレカケース＜左：バニー、右：ブラックバニー＞ 各\1,320（税込）
バニー・ブラックバニーがふわふわなぬいぐるみトレカケースになって登場♪手触りがたまらない(ハート)
【購入制限】おひとり様 バニー・ブラックバニーそれぞれ2点まで。
ダイカットポーチ＜バニー＞ \1,628（税込）
マチ付きなのでコンパクトながらもたくさん入るちょうどいいサイズ感！リップやミラーを持ち運ぶのに重宝します(ハート)
【購入制限】おひとり様 バニー1点まで。
ヘアバンド＜上：ブラックバニー、下：バニー＞ 各\1,430（税込）
お風呂上りやお化粧タイムのおともに！まいにち気分が良くなるゴキゲンアイテムです(ハート)
【購入制限】おひとり様 バニー・ブラックバニーそれぞれ2点まで。
フェイス巾着＜上：ブラックバニー、下：バニー＞ 各\1,408（税込）
バニーとブラックバニーのフェイス巾着です！ふわふわ素材で、口を絞ると顔の形になります(ハート)
【購入制限】おひとり様 バニー・ブラックバニーそれぞれ1点まで。
【全10種】ランダムステッカー 各\330（税込）
スマホに貼ったり挟んだり見てるだけでテンション上がるかわいいデザイン☆シークレット入り！お友達と分け合うのもおすすめ(ハート)
※全10種のうち1種が入っています。シークレット入り。
※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。
また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。
【全10種】ランダムミラーステッカー 各\550（税込）
好きなところに貼っておしゃれを楽しんで♪スマホなどに貼ってメイク直しのポイントチェックにぴったり(ハート)
※全10種のうち1種が入っています。
※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。
また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。
A4クリアファイル＜左：ブラックバニー、右：ピローハウス＞ 各\330（税込）
大切な書類を持ち運ぶのに大活躍！表と裏で柄が違うのでお気に入りを選んでね(ハート)
【全9種】ランダムお名前バッチ 各\660（税込）
推し活に！お気に入りのバックやお洋服のアクセントに！名札を入れ替えできちゃいます(ハート)
※全9種のうち1種が入っています。
※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。
また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。
【全9種】ランダム証明写真ケース 各\638（税込）
推しの証明写真をキーホルダーとして大切に持ち運べます♪いろいろ中身を入れ替えてたのしもう(ハート)
※全9種のうち1種が入っています。
※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。
また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。
ヘアクリップ・2点セット ＜左：フェイス、右：クッション＞ 各\1,100（税込）
左右どちらにも付けられます！洗顔するとき、デスクワークのときに☆ラメ入りが可愛さ倍増でうれしい(ハート)
アイマスク＜上：ブラック、下：ピンク＞ 各\1,540（税込）
様々なシーンで役に立つアイマスク！しっとりなめらかな触り心地と、フリルが付いてカワイイも忘れてないデザインです(ハート)
ダイカットクッション＜バニー＞ \2,200（税込）
眠そうなバニーが可愛いダイカットクッションです♪触り心地もふかふかです♪おうち時間が楽しくなるデザイン性もマストバイ(ハート)
スライドミニミラー＜左：バニー、右：ブラックバニー＞ 各\880（税込）
バッグなどに付けてアクセントにも☆サッとメイク直しするのにも☆みんなに注目されること間違いなしです(ハート)
缶バッジカバー・3点セット＜左：ブラックバニー、右：バニー＞ 各\1,760（税込）
直径5.7cmの缶バッジが入ります！保護とデコレーションどちらもこなす！缶バッジをセットすると、缶バッジの絵柄がフードを被っているように見えます(ハート)
※1パック 3点入り
ダイカットポストカード 各\330（税込）
パステルでポップなデザイン！飾っても手紙を書いても好きに使えます(ハート)
※定形外サイズです。
【全10種】ランダムラメ入りアクリルキーホルダー 各\660(税込)
キラキラのアクリルキーホルダーになって登場！バッグやポーチにつけるだけで、毎日がちょっと可愛く、ちょっと特別に…(ハート)
※全10種のうち1種が入っています。
※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。
また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。
※価格はすべて税込価格となります。
【ノベルティ情報】
「foxy illustrations pop-up shop by village vanguard」において、「foxy illustrations」商品を税込み5,000円お買い上げごとに、バニーがプリントされたチョコマシュマロをお一つプレゼント(ハート)
※ご用意の数に限りがございます。ノベルティが無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。
「foxy illustrations pop-up shop by village vanguard」開催会場
■東京都
ルミネエスト新宿
2025年12月26日(金)～2026年1月16日(金)
※2026年1月1日 休館日となります。
■愛知県
タカシマヤ ゲートタワーモール
2026年1月28日(水)～2026年2月17日(火)
※営業日・時間は特別記載がない場合、施設営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。
※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。
foxy illustrations（フォクシー イラストレーションズ）とは
イラストレーター。海外に移り住みながらイラストを独学で始める。現在は東京を拠点に国内外の広告、ファッションブランド、雑誌などへの作品提供を行いながら、絵画制作も行う。
(C)foxy illustrations
各種URL
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
http://vvstore.jp/?utm_source=press
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガード公式X
https://twitter.com/vv__official
■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
-----------------------------------
■foxy illustrations公式Ｘ
https://x.com/____foxy____
■foxy illustrations公式Instagram
https://www.instagram.com/____foxy____/
■foxy illustrationsオンラインストア
https://foxyillustrations.jp/
(https://foxyillustrations.jp/)-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （平日10:00-18:00）