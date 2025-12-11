【みんなで遊んで盛り上がれ！】『最強王図鑑バトルトランプ』発売!!!

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月11日（木）に『最強王図鑑バトルトランプ』を発売いたしました。

■「最強王図鑑」から大迫力のトランプが登場！

大人気「最強王図鑑」のキャラクターたちが、超絶かっこいいトランプになった！ 恐竜、動物・絶滅動物、水中生物、昆虫が、それぞれスペード、ハート、ダイヤ、クラブのカードとして登場。全カードに大迫力のイラストを使用し、いつものトランプ遊びがもっと楽しくなること間違いなし。寒い冬も、友だちと遊んだり、家族で盛り上がったりして、みんなで熱くなろう！

■バトルトランプを使ったオリジナルの遊び方も大募集!!

▲『最強王図鑑バトルトランプ』▲カードはすべて異なる絵柄。ながめるだけでも楽しい♪

さらに、バトルトランプを使った新しい遊び方を大募集!! バトルトランプの絵柄や、「最強王図鑑」シリーズの特長を活かしたオリジナルの遊び方を考えてご応募ください。特に楽しい遊び方をご考案いただいた3名様に「図書カード5,000円分＋最強王図鑑グッズ」を進呈。さらに、その遊び方を公開いたします。

応募方法など詳細は動画をチェック！

▼動画はコチラ▼

YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」で「最強王図鑑」ニュースを随時更新中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=01G8pxmI2Po ]

▼チャンネル登録をお願いします！

https://www.youtube.com/@gakkenmillions

★SNSも随時更新中！ フォローよろしくお願いいたします。

・X（旧Twitter）：最強王図鑑【公式】@saikyououzukan

https://twitter.com/saikyououzukan

・Instagram：最強王図鑑【公式】@gakken_saikyououzukan

https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/

★シリーズ公式サイトはこちら

https://saikyooh.gakken.jp/

［商品概要］

■『最強王図鑑バトルトランプ』

編：国際［最強王図鑑］協会

価格：1,210円（税込）

発売日：2025年12月11日

ISBN：978-4-05-750970-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575097000(https://hon.gakken.jp/book/1575097000)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4057509704/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4057509704/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400641/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400641/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開