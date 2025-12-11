自宅のお風呂が“眠りのためのリラックス空間”に。Sottが「眠りに寄り添う入浴剤」を12/11（木）よりCAMPFIREにて先行発売を開始

株式会社Sott

香りを通じて、眠りにつく前のひとときに寄り添うウェルネスケア製品を展開する株式会社Sott（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：高橋 舞衣、以下「Sott」（ソット））は、第二弾プロダクトとなる 「眠りに寄り添う入浴剤」 を開発し、2025年12月11日（木）10:00よりCAMPFIREで先行販売を開始いたします。

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/886114/preview?token=2wdwefxh&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

■CAMPFIRE クラウドファンディングページ

微細な泡と香りに包まれ、とろけるバスタイムを

「眠りをデザインする」をコンセプトにプロダクトを展開するSottの記念すべきブランド第二弾となるプロダクトは、天然由来成分95%で、やさしい原材料のみを使用した入浴剤。前作のピローミストではクラウドファンディング目標額2,100％超を達成し、135名の方にご支持いただきました。その世界観をそのままに、この度新たに、香りと温浴で夜を整えて "眠りに寄り添う" アイテムとして入浴剤を開発しました。

日本を取り巻く睡眠課題の現状

日本人の平均睡眠時間は、OECDの2021年調査において1日あたり約7時間22分と、33か国中最も短いことが報告されています（※1）。また睡眠不足・睡眠負債による経済的損失は、年間約15兆円にのぼるとする試算も発表（※2）されており、日本全体にとって見過ごせない社会課題となっています。

こうした状況を背景に、近年では「睡眠の質」「睡眠環境」「就寝前の心身の整え方」など、“睡眠をどのようにつくるか” というテーマへの関心が高まっています。単に「長く寝る」ではなく、どういう状態で眠りに入るか・どんな寝前時間を過ごすかという“睡眠のあり方”が見直されてきており、Sottはこうしたニーズに寄り添うプロダクトとして今回の入浴剤を開発しました。

（出所：※1 OECD レポート 2021年、※2 RAND Europe (2016)：Why Sleep matters - the economic costs of insufficient sleep）

Sott Bath powder（入浴剤）の特徴

自然の恵みを活かし、眠りへ向かう時間にそっと寄り添うための入浴剤として開発しました。香り・湯ざわり・素材選びのすべてを、夜の静けさに溶け込むよう仕立てています。

● 大地に包み込まれるようなクラシカルな香り

まるで自然の中に身をゆだねたような、樹木や草花がもつ深みのある香りが湯気と一緒にふわりと広がります。熟成した大地を思わせるクラシカルな香りは、夜のバスタイムにやさしい"余白"を与えてくれます。

● 重炭酸でじんわり温まる

細やかな微発泡が素肌を包み込みます。皮膚から吸収され、血管を広げる炭酸が体を奥深くまでじんわりと温めます。

● 天然由来成分95％と、海と大地の恵みを贅沢に配合

水深374mから取水した海水を、丁寧に釜炊きしてつくった海塩。目には見えない不調の緩和をほどこす成分を含有する東北産ホップなど、天然素材をたっぷり使い身体にもやさしい処方に。

● とろみのある湯肌が、しっとり肌に

とろみのある湯は、肌ざわりをやわらか。保湿成分が配合されているため、湯上がりからしばらく経ってもしっとりした質感が残ります。乾燥しやすい冬の季節にも寄り添う、やさしい使い心地を実現。

【商品仕様】

・商品名：Sott Bath powder

・内容量：50g（１包）

・定価：１包あたり550円（税込）

【CAMPFIREプロジェクト】

・実施期間：2025年12月11日（木）10:00 ～ 2026年2月4日（水）23:59終了予定

ブランド立ち上げの経緯 ～創業者の想い～

「少しくらい寝なくても大丈夫」──。

そう思い込み、忙しさを理由に自分の身体と向き合うことを後回しにしていた時期がありました。慢性的な睡眠不足や積み重なる生活習慣ストレスから、自身でも気が付かないうちに婦人科疾患を患ったことで、はじめて「身体と対話すること」の大切さに気付かされました。

病気になって慌てるのではなく、その手前で、自分をいたわる余白をつくることができたなら。

同じように頑張り続けてしまう誰かの日常に、そっと寄り添えるものをつくれないだろうか──。

その想いを“香り”と“夜の時間”に重ね、眠りにつく前のひとときをやさしく整えるブランドとして Sott を立ち上げました。

忙しい毎日の中で、自分の心身と対話するための「余白」を届けたい。

Sottのプロダクトには、創業者自身の体験から生まれた、そんな願いが込められています。

▼代表プロフィール：高橋 舞衣

1993年生まれ、岩手県北上市出身。生まれてから22年間を岩手で過ごす。2017年にエン株式会社（旧：エン・ジャパン株式会社）へ入社後、2020年より創業期スタートアップに特化したコンサルティング会社でCOOとして参画。ファイナンス、HR、新規事業立ち上げ支援など多岐にわたる領域で経営支援を行う。2024年8月、これまでの自身の経験と「睡眠や心身のセルフケアをもっと身近に」という想いから、株式会社Sottを創業。2025年9月に「盛岡アクセラレータープログラム」採択。

国家資格キャリアコンサルタント。早稲田大学 大学院経営管理研究科 修了。

会社概要

会社名 ：株式会社Sott

代表者 ：代表取締役 高橋 舞衣

本社所在地：〒020-0065 岩手県盛岡市西下台町15-6

公式サイト（オンラインショップ）：https://sott.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sott.jp/

LINE公式アカウント：https://lin.ee/UwaI40T



＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞

お問い合わせ：info@sott.jp（担当：高橋）