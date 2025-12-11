世界のビデオドアベル市場：2031年に43億米ドルへ躍進するスマートホームセキュリティ産業（CAGR 14.3％）
世界のビデオドアベル市場は、スマートホーム技術と住宅向けセキュリティ需要の拡大を背景に、2022年の約13億米ドルから2031年には43億米ドルへと大幅に成長する見通しです。2023年から2031年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は14.3％と非常に高く、消費者のライフスタイル変化、IoT普及、そして安全意識の高まりが市場拡大を強力に後押ししています。
ビデオドアベルは、従来のドアベル機能に加えて、ライブ映像による訪問者確認、動体検知、双方向通話、クラウド録画、スマートフォン連携などを備え、住宅・小規模オフィスのセキュリティを飛躍的に向上させるデバイスです。その利便性と安全性が評価され、グローバル市場全体で急速に普及しています。
リサーチレポートサンプル＆TOCダウンロード @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/video-doorbell-market
技術進化が市場を牽引：AI・IoT・クラウドの融合
近年のビデオドアベル市場成長の核心には、技術革新があります。AI顔認識機能や高度な動体検知アルゴリズムが搭載され、ユーザーは「人・車・動物」などを識別した精度の高い通知を受け取ることが可能になりました。また、IoT連携により、ドアロックや照明、ホームセキュリティシステムとの統合も容易となり、スマートホームエコシステム全体の利便性が向上しています。
さらに、クラウドストレージ技術の進歩により、ユーザーは外出先でも録画データを確認でき、セキュリティ対策としての信頼性が高まりました。自動バックアップ、暗号化、高解像度映像保存などの機能拡充が、消費者の満足度と導入率を押し上げています。
需要拡大の背景：安全志向と住宅スマート化の加速
世界的に住宅セキュリティへの投資が増加していることも、市場成長を支える大きな要因です。都市化が進む地域では、住居密集による不審者対応や配達物盗難防止のニーズが高まり、ビデオドアベルの導入が一般化しています。特にオンラインショッピングの普及により、宅配荷物の盗難防止機能が付いた製品への関心が強まっています。
また、パンデミック後の非接触ニーズの高まりも追い風となりました。訪問者との直接対面を避けつつ、音声と映像で安全にコミュニケーションできる利点が評価され、家庭やオフィスでの活用シーンが広がっています。
製品特徴の進化：スマートで直感的なユーザー体験
ビデオドアベルは、利便性を追求したさまざまな機能を持つ製品へと進化しています。赤外線LEDセンサーやスポットライトによる夜間撮影、広角レンズによる視野の拡大、ノイズキャンセリング技術を搭載したマイク・スピーカーなど、どの時間帯でも鮮明でクリアな映像・音声を実現する設計が特徴です。
また、多くの製品がスマートフォンアプリに対応しており、訪問者識別、録画再生、警告設定などを簡単に操作できる直感的なUIがユーザーから高く評価されています。これらの機能強化が、初心者でも導入しやすい市場環境をつくり、普及速度を加速させています。
地域別の市場動向：北米と欧州が先行、アジア太平洋が急成長
地域別では、北米が引き続き最大市場として突出しています。スマートホーム普及率の高さ、セキュリティ意識の向上、主要ブランドの存在が市場を強力に支えています。欧州も同様に成長が堅調で、EU諸国における住宅防犯ソリューション導入の加速が追い風となっています。
