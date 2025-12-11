アイコニックな「ALPHA」シリーズより日本・パリ限定のカプセルコレクションを発売

株式会社ステディスタディ

PIERRE HARDY（ピエール アルディ）は、ブランドを象徴するALPHA シリーズから、「ALPHAバッグ」「ALPHA MAXIバッグ」「GINZAウォレット」のカプセルコレクションを日本とパリで限定発売いたします。



今回のカプセルコレクションでは、ブランドの定番であるALPHAバッグを、ナチュラルなカラーに再解釈し、繊細なモノクロームや柔らかなトーン・オン・トーン、近似色を重ねた穏やかなカラーパレットにより、奥行きのある表情に仕上げています。





クラシックサイズとマキシサイズも、控えめでありながら品格のある輝きを放ち、タイムレスでエレガントな雰囲気をまといます。これまでのカラフルなコンビネーションとは対照的に、ミニマルでシックなニュートラルカラーを軸に、新たな表現を提案いたします。「ALPHA バッグ」「ALPHA MAXI バッグ」「GINZA ウォレット」は、いずれも秋冬シーズンにふさわしいニュアンスカラー全3色で展開します。日本では、青山店・GINZA SIX店の直営店にて12月17日より、Drawer青山店・心斎橋店・二子玉川店では2026年1月2日以降、順次展開いたします。

CAMEL-GREY

DUST PINK-BEIGE

ROSEWOOD-BURGUUNDY

価格：\157,300（税込）

素材：牛革

サイズ：W21 cm x D8 cm x H14 cm

GREY-CAMEL

BEIGE-DUST PINK

BURGUNDY-ROSEWOOD

価格：\187,000（税込）

素材：牛革

サイズ： W25.5 cm× D9 cm x H 17 cm

CAMEL-GREY

DUST PINK-BEIGE

ROSEWOOD-BURGUUNDY

価格：\47,300（税込）

素材：牛革

サイズ：W 12 cm x D2 cm×H9.5 cm