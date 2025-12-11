大人気！　累計50万部の映像講義つき参考書「ムビスタシリーズ」の新刊！「良問特訓シリーズ」に、「ベーシック」から一段階レベルアップした「スタンダード」3冊が登場！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年11月26日（水）に『大学受験ムビスタ 八澤の良問特訓【2】 スタンダード古文』『大学受験ムビスタ ダイジュ先生の良問特訓【2】 スタンダード英文法』『大学受験ムビスタ 宗の良問特訓【2】 スタンダード現代文』を発売いたしました。

「問題演習×授業動画」の良いとこ取りで、スピーディーに学習できると大好評の『大学受験ムビスタ 良問特訓』シリーズに、入試標準～入試発展レベルの演習を可能にする「スタンダード」3冊が登場！

厳選された良問に、超人気講師による解説動画がついて、”もう「わからない」で止まらない”――大学受験合格に向けた実力を確実にする、問題演習書が誕生しました！

● レベルアップを目指す受験生へ！「ベーシック」から「スタンダード」へ、着実にステップアップ

本書は、2025年7月発売の「良問特訓 ベーシック」（教科書～入試基礎レベル）から、扱う問題の難易度を「入試標準～入試発展レベル」へと引き上げました。

★「ベーシック」からの継続学習に最適！

基礎固めを終えた受験生が、スムーズに次のステップに進めるように設計されています。「ベーシック」と構成が同じため、迷うことなくハイレベルな演習へと移行できます！

★参考書との連携も抜群！

日頃お使いの『大学受験ムビスタ』シリーズの参考書などで知識をインプットした後、その理解度をはかり、応用力を鍛えるための問題集としても活用できます。

●「良問」に込められた解法の核を、人気講師が解説動画で伝授！

スマホでいつでも見られる解説動画が、疑問をその場で解消し、理解へと導きます。

本書には、本質的な実力がつく良問だけを厳選収録。

詳しく丁寧な解説動画つきで、重要ポイントを効率的に押さえられるから、学習のムダがありません。

●入試直前の演習量確保にも！「良問×動画×ミニブック」で、合格へ！

入試直前期の「演習量を増やしたい」「手薄な範囲を最後にもう一度確認したい」――というニーズにも、コンパクトな構成で応えます。

本書は、

１.厳選した良問演習（入試標準～入試発展レベル）

２.解き方の核を伝授する解説動画

３.重要事項をまとめたミニブック

の3つの要素で、確かな実力を養う構成になっています！

『大学受験ムビスタ ダイジュ先生の良問特訓【2】 スタンダード英文法』より ※ページの構成は各科目で異なります

重要知識や用語などをコンパクトに凝縮したミニブックは、通学中やちょっとしたスキマ時間などにも活用できます。知識の定着と最終確認に役立つこと間違いなし！

『大学受験ムビスタ 宗の良問特訓【2】 スタンダード現代文』ミニブックより ※ページの構成は各科目で異なります

大学受験ムビスタ『良問特訓シリーズ』で、その手に合格をつかみましょう！

▼ムビスタシリーズ公式サイトはこちら

https://gakken-ep.jp/extra/mubisuta_series/

［商品概要］

▼『大学受験ムビスタ 八澤の良問特訓【2】 スタンダード古文』

著：八澤龍之介

価格：1,980円（税込）

発売日：2025年11月26日

判型：A5／324ページ

電子版： あり

ISBN：978-4‐05‐306173‐7

【詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130617300

・Amazon：https://amzn.asia/d/2p0KRT7

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18328935/

▼『大学受験ムビスタ ダイジュ先生の良問特訓【2】 スタンダード英文法』

著：ダイジュ先生

価格：1,980円（税込）

発売日：2025年11月26日

判型：A5／320ページ

電子版： あり

ISBN：978-4‐05‐306145‐4

【詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130614500

・Amazon：https://amzn.asia/d/ciXM2cm

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18329084/

▼『大学受験ムビスタ 宗の良問特訓【2】 スタンダード現代文』

著：宗慶二

価格：1,980円（税込）

発売日：2025年11月26日

判型：A5／304ページ

電子版： あり

ISBN：978-4‐05‐306153‐9

【詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130615300

・Amazon：https://amzn.asia/d/3F7xKBW

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18329090/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開