折りたたみ電動バイク「タタメルバイク」を特別価格で販売する「スペシャルサンクスキャンペーン」を実施

株式会社ICOMA

株式会社ICOMA(本社:所在地、代表取締役:代表者名)は、電動折りたたみバイク「タタメルバイク」を特別価格で販売する「スペシャルサンクスキャンペーン」を実施いたします。抽選で1名に35万円（税別）で販売するほか、さらに抽選で10名の方に、タタメルバイク購入時にオリジナルパネルを1枚プレゼントします。

キャンペーン実施の背景

ICOMAは、代表の「四角い箱がバイクに変形したら面白い」というアイディアから生まれたタタメルバイクを製品化し、創業いたしました。おかげさまで、これまで数多くのお客様にタタメルバイクをご利用いただいております。

2025年は、タタメルバイクで培った技術とノウハウをさらに発展させ、四輪車やTatamo!の開発、他社とのコラボレーションなど、事業領域を大きく広げてまいりました。

このたび、企業のきっかけでもあり、事業の柱でもあるタタメルバイクを応援していただいた方々へ感謝の意を込めて、特別キャンペーンを実施する運びとなりました。

キャンペーン概要

【特賞】 抽選で1名様

タタメルバイクをスペシャル価格35万円（税別）で販売

【副賞】 抽選で10名様

キャンペーン期間中にタタメルバイクをご購入いただいたお客様に、オリジナルデザインのパネルを1枚プレゼント

応募期間: 2025年12月10日（水）～2026年1月9日（金）

応募方法: 詳細は公式ウェブサイトをご確認ください

当選発表: 2026年1月13日（火）予定

今後もICOMAは、お客様に驚きと喜びをお届けできる製品・サービスの開発に取り組んでまいります。

会社概要

「おもちゃのこころでミライをつくる」

わたしたちは小さなおもちゃからスタートした会社です。

手のひらでひろがる夢をもっと多くの人に届けたい。

乗り物やカプセルトイ、ウキウキすることづくりまでトータルでデザインしていきます。

