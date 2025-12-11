¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¡È¶ËÁÆ¥Ñ¥¦¥Àー¡É¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¿©´¶¡×¥°¥ß Âè2ÃÆ¡¡¥«¥ó¥í¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥°¥ß¥¸¥ã¥ê¥·¥ã¥ê ÁÖ²÷¥³ー¥éÌ£¡×¤òÈ¯Çä
¡¡¥«¥ó¥í°»¤ä¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ Å¯Ìé¡¢°Ê²¼¥«¥ó¥í)¤Ï¡¢ÆÃµöÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ïー¥É¿©´¶¥°¥ß¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥°¥ß¥¸¥ã¥ê¥·¥ã¥ê ÁÖ²÷¥³ー¥éÌ£¡×¤ò2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔÆÈ¼«¤Î¡È¥¸¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¡É¶ËÁÆ¥Ñ¥¦¥Àー¡ß¾®Î³¥Ïー¥É¥°¥ß¤Ç¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¡ªÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Õ
¡¡¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¡×¤Ï¡¢ÆÃµöÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê·Á¾õ¤Ç¥Ïー¥É¤Ê¿©´¶¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥°¥ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ¯´ÖÇä¾å¤Ï30²¯±ß°Ê¾å¡¢¿©ÉÊ»º¶È¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡ÖÂè53²ó¿©ÉÊ»º¶Èµ»½Ñ¸ùÏ«¾Þ ¾¦ÉÊ¡¦µ»½ÑÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ó¥í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Ë¼¡¤°¥°¥ß¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥°¥ß¥¸¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¡×¤Î¿·¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¡×»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¶ËÁÆ¡Ö¥¸¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¥°¥ßÎ³¤Ï¿´ÃÏÎÉ¤¤¥Ïー¥É¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾®Î³¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥ß¥ËÇÈ·¿¡×¤òºÎÍÑ¡£ÆÈÆÃ¤Ê³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤È¤ä¤ß¤Ä¤¿©´¶¤Ç¡¢¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥°¥ß¥¸¥ã¥ê¥·¥ã¥ê ÁÖ²÷¥³ー¥éÌ£¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤Î¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢ÁÖ²÷´¶¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥°¥ß ¥¸¥ã¥ê¥·¥ã¥ê ÁÖ²÷¥³ー¥éÌ£
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
»²¹Í²Á³Ê¡¡¡§151±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¾ÃÈñÀÇ8¡ó
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§36£ç
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ ¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡§ÆÈ¼«¤Î¶ËÁÆ¥Ñ¥¦¥Àー¤È¾®Î³¥Ïー¥É¥°¥ß¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¥¸¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¥Ïー¥É¿©´¶¤ÎÁÖ²÷¥³ー¥éÌ£¤Î¥°¥ß
¢£È¯ÇäÃæ¤Î¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥·¥êー¥º
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥°¥ß ¥¹ー¥Ñー¥Ù¥¹¥È
»²¹Í²Á³Ê¡¡¡§216±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¾ÃÈñÀÇ8¡ó
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§72£ç
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡§ÆÈ¼«¤Î·Á¾õ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ïー¥É¤ÊÃÆÎÏ¿©´¶¥°¥ß¡£
¥é¥à¥ÍÌ£¡¢¥°¥ìー¥×¥½ー¥ÀÌ£¡¢¥³ー¥éÌ£¤Î3¼ï¤ÎÃº»À°ûÎÁÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥°¥ß W¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
»²¹Í²Á³Ê¡¡¡§216±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¾ÃÈñÀÇ8¡ó
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§72£ç
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡§·ã¸üWÇÈ·¿¤ÎÃÆÎÏ¤È¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Î»É·ã´¶¡£ÅÅ·â¡ßÃÆÎÏ¤Î¡ÖW¤Î¾×·â¡×¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ê¥¸ー¥Ïー¥É¥°¥ß¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¥°¥ß ¥É¥êー¥à¥Ñ¥Ã¥¯
»²¹Í²Á³Ê¡¡¡§421±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¾ÃÈñÀÇ8¡ó
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§152£ç
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡§ÆÈ¼«¤Î·Á¾õ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ïー¥É¤ÊÃÆÎÏ¿©´¶¥°¥ß¡£¥¹ー¥Ñー¥Ù¥¹¥È¤È£×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÌ´¤Î¶¥±é¡£¥é¥à¥ÍÌ£¡¢¥³ー¥éÌ£¡¢¥°¥ìー¥×¥½ー¥ÀÌ£¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥½ー¥ÀÌ£¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ê¥¸ー¥½ー¥ÀÌ£¡¢
¥Ñー¥×¥ë¥¨¥Ê¥¸ー¥½ー¥ÀÌ£¤Î6¼ï¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤È2¼ïÎà¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥½ー¥È¡£
¢£¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆÃµöÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥°¥ß·¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ïー¥É¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥°¥ß¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¡×¥·¥êー¥º¡£2013Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥Ïー¥É¿©´¶¹¥¤¤Î¥°¥ß¥æー¥¶ー¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÇä¾å¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¡¢¥«¥ó¥í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Ë¼¡¤°¥°¥ß¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¡¢¥Ïー¥É·Ï¥°¥ß¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿©ÉÊ»º¶È¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡ÖÂè53²ó¿©ÉÊ»º¶Èµ»½Ñ¸ùÏ«¾Þ ¾¦ÉÊ¡¦µ»½ÑÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://kanro.jp/pages/candemina/
¢£¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ßー¥Ê¡×¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡ÚÆÃÄ§£±¡Û£³D¿©´¶¤Ê¥°¥ß¤Î¥«¥¿¥Á
ÇÈ·¿¡¢¥Ñ¥º¥ë·¿¡¢Ìð°õ·¿¡¢ÎÏ·¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤3D¤Ê¥°¥ß·¿¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¿©´¶¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿¿Í¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·!?¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï²áµîÈ¯Çä¤·¤¿¥«¥¿¥Á¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§£²¡ÛÍ·¤Ù¤ë¥°¥ß¤Î¥«¥¿¥Á
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¿©¤ÙÊª¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤âÆ²¡¹¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¡©¿©¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó°Æ¡£
¡ÚÆÃÄ§£³¡Û¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤¥°¥ß¤Î¥«¥¿¥Á
ÆÃµöÀ½Ë¡¤À¤«¤é¤³¤½¡ª¡©¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥«¥¿¥Á¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿©´¶¡£
¡üÆÃµöÈÖ¹æ ¡§ÆÃµöÂè6137530¹æ
¡üÈ¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡¡¡§¥°¥ß¥¥ã¥ó¥Ç¥£À®·¿ÍÑ¤Î¥¹¥¿ー¥Á²¡¤··¿¤ª¤è¤Ó¥°¥ß¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¡¡¢¨°ìÉôÆÃµöÀ½Ë¡°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥ó¥íÅ¸³«¥Ö¥é¥ó¥É
¢£¥«¥ó¥í²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ Å¯Ìé
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ20ÈÖ2¹æ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥Ó¥ë37³¬
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§1912Ç¯(ÂçÀµ¸µÇ¯)11·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»Ò¡¢¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É2216¡Ë
URL¡¡¡¡¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kanro.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡KanroPOCKeT¡¡https://kanro.jp/
¡¡Åö¼Ò¤Ï1912Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼ÒÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ó¥í°»¡×¤ò»Ï¤á¡¢²Û»Ò¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç½é¤Î¤Î¤É°»¤È¤Ê¤ë¡Ö·ò¹¯¤Î¤É°»¡×¡¢¥ß¥ë¥¯¥Õ¥ìー¥Ðー¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ìÇä¾åNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¢¨1¡Ö¶â¤Î¥ß¥ë¥¯¡×¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥°¥ß¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¥°¥ß¤ÎÇä¾å¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¢¨2¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÁÏ¤êÂ³¤±¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾±ÄÅ¹¡Ö¥Ò¥È¥Ä¥Ö¥«¥ó¥í¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¤«¤é¥Ò¥È¤Ø ¤Ä¤Ê¤¬¤ë ¥Ò¥È¥Ä¥Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯2·î¡¢¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2030¡×¤òºöÄê¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖKanro Vision 2.0¡×¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖKanro Vision 2.0¡×¤Ï¡¢´ë¶È¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖSweeten the Future ¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡×¤Î²¼¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖSweet¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¡¹¤È¼Ò²ñ¤Ë¾Ð´é¤ò¡£¡×¤È4¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥åー¡ÖSweet ¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¡Ö»ö¶È´ðÈ×¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡×¡ÖÌ¤Íè¤ØËÂ¤°¡×¡ÖÁÏÈ¯Åª¤ÊÁÈ¿¥¤Î¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¡×¤«¤é¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅö¼Ò¤Î¿Ê¤àÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¥°¥ß»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÎÎ°è³ÈÂç¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü¡¡¥ß¥ë¥¯¥Õ¥ìー¥Ðー¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ì 2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·îÎß·×ÈÎÇä¶â³Û¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°
¢¨2³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü ¥°¥ß»Ô¾ì 2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·îÎß·×ÈÎÇä¶â³Û¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°
¢£¥Ñー¥Ñ¥¹ ¡ÖSweeten the Future ～¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£～¡×
¡¡¥«¥ó¥í¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢´ë¶È¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖSweeten the Future ～¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£～¡×¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢Àè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡¦ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¡¢¥«¥ó¥í¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»Äø¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åü¤«¤éÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åü¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹»ö¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥«¥ó¥í¤¬´ë¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ¡Ö¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡×½Ö´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
