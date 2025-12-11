株式会社アストラ

株式会社アストラ（本社：福島県福島市、代表取締役：一條 浩孝）は、パイナップルの皮むき・芯抜きを自動で高速処理する新型機「FAP-3000（超助）」を2025年12月1日に発売いたしました。本製品は、セントラルキッチンや量販向け加工工場など、大量処理を必要とする現場向けに開発された全自動モデルです。

近年、カットフルーツ市場は国内外で拡大を続けており、特にパイナップルの需要は高水準で推移しています。一方で、人手不足や加工技術の属人化など、現場には多くの課題が存在します。

アストラは、「誰でも簡単・高速に、美しい仕上がりで処理できること」をコンセプトとし、独自のピーラー方式を採用した自動パイナップル処理機の大型処理モデルとして「FAP-3000 超助」を開発しました。

パイナップル加工機 FAP-3000「超助」(https://e-astra.co.jp/products/fap-3000/)

自動で “皮むき～芯抜き～排出” まで

FAP-3000は、1時間に約450個の高速処理が可能なパイナップル専用の皮むき・芯抜き機です。

材料を投入するだけで、誰でも簡単に安定した仕上がりを実現できます。

皮むき・芯抜き・排出の一連の流れを自動で行うため、毎日大量にパイナップルを処理する工場に最適です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-MhKW26GB3E ]

■ 製品特長

■ 導入メリット

■中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）製品登録申請中

- 高速処理：1個あたり約8秒、1時間約450個皮むきから芯抜き、排出までを一連で自動処理。大量処理ラインに対応します。- 歩留まり改善：従来比10%以上可食部を確保一般的な筒型カッターの歩留まり（約40%）に対し、FAP-3000は約53%（芯抜き後）と高い歩留まりを実現。原材料コストの削減に貢献します。芯抜き直径は約30mmと業界最細（当社調べ）で、芯の中心を両端から押さえる構造により、可食部を最大限に確保します。- 自動分別機構：皮・芯・可食部を分けて排出むいた皮、芯抜き後のパイナップル、芯を別々に集積できます。後工程の作業負担を軽減します。- サイズ混在OK（特許申請中）パイナップル投入時のサイズ判別により、皮むき厚さを自動補正。大小さまざまなサイズを同一設定で処理可能です。- 独自ピーラー方式による美しい仕上がりアストラ独自のピーラー方式は「速度」「表面の美しさ」「歩留まり」「ドリップの少なさ」を兼ね備え、見た目の良い加工品を安定して製造できます。- シンプルなメンテナンス日々の洗浄・点検作業が簡単で、食品加工現場での運用負荷を軽減します- 迅速対応で稼働停止リスクと運用コストを低減海外製マシンの長期ダウンタイムが問題視される中、FAP-3000は国内製造によるスピード対応が可能です。予防保全・ 部品在庫・サービス体制を含めたサポートを提供し、現場の安定稼働と総合的な運用コスト削減に貢献します。左：アストラの皮むき機を使用 右：一般的な筒状カッターを使用パイナップルの投入機械が自動でサイズを検知し、最適な厚さで皮むきを実施業界最細30ｍｍの芯抜きを実現可食部のみが排出される- 作業者スキルに依存せず、誰でも操作可能- 材料の仕分け不要／投入するだけの簡単操作- 歩留まり改善による原価削減- ドリップや形状の乱れが少なく、商品品質の安定化- 衛生的で効率的なゴミ分別- 国内製造による迅速な修理対応で、稼働停止リスクを最小限に抑えられますパイナップル加工機 FAP-3000 超助

FAP-3000超助は、「中小企業省力化投資補助金」の対象機器として現在製品登録申請中です。

本補助金を使用すると販売金額の最大1/2が補助されます。

補助要件など詳しくは、「中小企業省力化投資補助金(https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/)」のホームページをご確認ください。

会社情報

社 名：株式会社アストラ

代表取締役：一條 浩孝

所 在 地：福島県福島市飯坂町平野字平田4-1

設 立：平成3年（1991年）

事 業 内 容：農業用加工・省力化機器、業務用皮むき機の開発、製造・販売

資 本 金：1,000万円

公式サイト：https://e-astra.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アストラ 営業部

TEL：024-542-1800

Email：info@e-astra.co.jp