建設業のコミュニケーション課題に挑戦。山陽技研、部署横断の交流を促す「なかよし応援制度」を導入

山陽技研株式会社

山陽技研株式会社（所在地：岡山県、代表：井上沙緒）は、「働きやすい会社」「働き甲斐のある会社」を目指すビジョンのもと、社員同士の交流を促進する社内制度「なかよし応援制度」を新たに導入しました。制度開始からすでに社員の56％が利用しており、部署を超えたコミュニケーション活性化に大きな手応えが生まれています。

■導入背景

建設業界は、現場勤務者と社内勤務者の接点が限られ、社員同士が仲良くなるきっかけが少ないという課題があります。

山陽技研では、「会社が健全に発展していくためには、社員同士が仲良くなり、苦労も喜びも分かち合える関係が不可欠」と考え、新制度の導入を決定しました。

■なかよし応援制度とは？

「なかよし応援制度」とは、社内の人間関係の質そのものを、会社として後押しする仕組みです。

なかよし応援制度の概要

●2名以上であれば誰でも利用可能

部署は不問。社員2名以上で“なかよし行事”を計画すればOK。

●行事内容は自由

健全な内容であれば、食事・スポーツ観戦・カフェ・ゴルフなど何でも対象。

●補助金：1人1万円（年2回まで）

申請書の提出のみで、領収書の提出は不要。（申請は事後でも可能）

行事後は写真1枚を添えて簡単に報告できます。

■なかよし応援制度を活用した社員の声

制度があることで、社員同士が気軽に誘いやすい仕組み

「1万円補助があるなら誘いやすい」

「私服の姿が見られて新鮮」

「仕事終わりの食事でも気軽に使える」

など、社員からも好評の声が上がっています。

焼き鳥屋さんでお食事会

日々の疲れを癒すため社員同士で食事会を実施

香川うどんツアー

大人数でうどん屋を3軒まわりお腹いっぱいに

岡山マラソン応援

ランチ（甘味？）を食べてから岡山マラソンの応援に

山の会有志で山歩き

秋の爽やかな気候の中で心身ともにリフレッシュ

終業後の食事会

終業後に美味しい食事を堪能しリフレッシュ

サッカー現地観戦

満員の福岡戦！ビールを飲みながら応援

ゆかいな仲間たち

同じ出身高校のメンバーでプライベートな談話

GWに社員でゴルフ

晴天の中、なかよし応援制度を使ったゴルフラウンド

導入後の利用状況

「なかよし応援」利用状況

・利用社員：32名 / 全57名

・主な利用内容：飲食、スポーツ観戦、ゴルフ、山登り、テーマパーク利用など

制度の本格導入後、すでに半数以上の社員が活用しており、想定を上回るスピードで社内に浸透しています。

■なかよし応援制度がもたらしている効果

・部署を越えたコミュニケーションが自然発生

・現場スタッフと社内スタッフの距離が縮まる

・業務外で交流することで互いの理解が深まり、仕事の連携が向上した

・「私服で会うことで、普段と違う一面が見えて打ち解けやすい」

といった声が上がっています。会社側が呼びかけて集めるのではなく、社員が自発的に行う交流を制度が後押しする点に魅力を感じている社員が多くいます。

■今後の展望

代表取締役 井上沙緒「社員同士の距離が縮まる会社」へ

山陽技研は「社員同士の距離が縮まる会社」へと変革が進んでいます。

今後も制度の活用促進を行いながら、人間関係の良さがそのまま仕事の質・会社の未来につながる環境づくりを推進して参ります。

1万円の応援金が、未来のチームワークと働きやすい職場文化を育んでいます。

