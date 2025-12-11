はたママproject、「子育てしながら働きやすい会社10選 2025」特集を公開

株式会社はたママ

はたママproject編集部は、子育てと仕事の両立を支援する企業の取り組みを紹介する特集

「子育てしながら働きやすい会社10選 2025」(https://www.hatarakumama-pj.com/selection2025/)を、2025年12月11日（木）に公開しました。

本特集は、はたママprojectがこれまでに取材・掲載してきたインタビュー記事の中から、

子育て中の社員が安心して働き続けられる制度・文化・環境づくりに注力する企業10社を選出し、その魅力をまとめたものです。

特集概要

特集名：「子育てしながら働きやすい会社10選 2025」

URL：https://www.hatarakumama-pj.com/selection2025/

公開日：2025年12月11日（木）

内容：はたママproject編集部による過去の取材記事から、両立支援に特徴を持つ企業10社を選出・紹介

今年の10選で見えた“働きやすさ”の新しいかたち

今回の10選では、子育て支援が「ママ社員のための制度」にとどまらず、

家族全体の生活とキャリアを支える仕組みへと拡張していることが特徴として浮かび上がりました。

たとえば、

- 出産祝金や家族旅行手当、お米プレゼントなど家族の暮らしを実質的に支える福利厚生- 未経験からの研修や育成支援、フルリモート時短勤務などキャリア継続を現実にする制度設計- 男性育休を後押しし、育休の先にある“家族で過ごす時間”を豊かにする文化づくり- リモート・フレックスが形骸化せず、上司やチームが率先して利用する“使える風土”- AIやテクノロジー活用による効率化で、限られた時間でも成果を出せる環境- 子連れ出社や安心して過ごせる空間づくりなど、職場自体が両立を受け止める設計

“制度があること”と“使えること”の間にある文化や現場の工夫こそが、両立の鍵であることを、10社のリアルな声から改めて実感する特集となりました。

掲載企業

特集ページでは、以下を含む全10社を紹介しています。

（※掲載順は掲載日の昇順で、ランキングではありません）

はたママprojectについて

- 株式会社インテリジェント ウェイブ- 株式会社WonderSpace- 株式会社ライフ＆ワークス- 株式会社CHINTAI- 株式会社アドウェイズ- 株式会社ネクストフィールド- フィグニー株式会社- 株式会社LIXIL Advanced Showroom- 株式会社MBKデジタル- 株式会社丸天産業

はたママprojectでは、コロナ前の2019年11月に開設して以来、「働く・働きたいと考えるママ・パパを応援する」ことを目的として運営しています。実際に活躍されている子育てワーカーの方、子育てしながら働ける環境を作っている企業様へのインタビュー記事をはじめ、在宅で働くためのお役立ち情報や求人情報などを配信しており、これまでに累計100社以上の企業・子育てワーカーを取材してきました。

URL：https://www.hatarakumama-pj.com

ターゲット層：20代～40代の子育て中のママ・パパ

本件に関するお問い合わせ先

