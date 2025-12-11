フクシマガリレイ｜狭小厨房での急速凍結に最適！2/3ホテルパン専用の小型ブラストチラー100Vタイプ新発売

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、この度、2/3ホテルパンに対応したブラストチラー/ショックフリーザー100Vタイプを新たに発売致します。

調理直後の食品の粗熱取りや急速冷却、急速凍結を可能にする専用機器であるブラストチラー/ショックフリーザー。今回、使い勝手の良い2/3ホテルパンに対応した小型設計かつ、単相100V電源で凍結まで対応可能な新モデルをラインアップに加えました。

QXF-005SCLT



【主な特徴】

〇狭小厨房での凍結に最適

幅750×奥行600×高さ850mmのコンパクト設計で、厨房の限られたスペースに設置可能です。

スチームコンベクションオーブン（スチコン）の下にも設置でき、空間の有効活用と作業効率のアップに貢献します。2/3ホテルパン（深さ65mmまで）を5枚収容可能で、凍結や粗熱取りを取り入れた計画的な調理が可能です。



〇単相100V電源で最大-40℃の急速凍結

一般家庭でも使われる単相100V電源で稼働可能。新たな電源工事不要で導入が簡単です。単相100V電源ながら、最大-40℃まで急速凍結できるハイパワーを実現しました。

〇庫内乾燥機能付きで衛生的

扉を閉じた状態で庫内を温風乾燥できる機能を標準装備。清掃時に拭き取りきれなかった水分を温風で乾燥させ、カビや菌の繁殖を抑制します。防水ファンを採用しているので庫内丸洗いも可能です。

毎日の清掃時間短縮に寄与します。

〇冷媒ガス漏れリスクを最大限抑えた設計

マイクロチャンネル凝縮器を搭載し冷媒量を削減。冷凍サイクルの溶接点数を大幅に削減し、ガス漏れリスクを低減。

さらに冷媒ガス漏えいにおける冷却不良の修理を10年間保証する『冷媒ガス漏れ10年保証』の対象機器です。長期にわたり安心してご使用いただけます。

【開発者コメント】

狭小な厨房スペースや限られた電源環境の中でも、急速冷却・急速凍結ができるブラストチラー/ショックフリーザーのニーズに応えるべく、本製品を開発しました。

単相100Vの電源仕様にすることで、小規模店舗や個人経営の飲食店様でも手軽に導入いただける点に注力しました。また、排熱設計や内部の見やすさを先行機種より改善し、お手入れのしやすさと連続運転の安定性を高めています。今後も、飲食業界の多様なニーズに応え、より良い製品づくりを通じて業界の発展に寄与してまいります。

【主なおすすめ先】

ホテル・レストラン・居酒屋などの外食産業、病院・福祉施設・学校・保育園などの集団給食、デパート・スーパーマーケット・惣菜店・ベーカリー・パティスリーなどの小売業に。



【発売日】2026年1月5日(月)より発売。

【目標台数】年間目標販売台数は700台。

ブラストチラー/ショックフリーザー100V 2/3ホテルパンタイプ

●機種名：QXF-005SCLT

●標準価格：1,568,000円（税抜）

●外形寸法：W750×D600(660)×H850mm ※( )の数字はハンドル含む

●有効内容積：78L

●収容能力：2/3ホテルパン（W354×D325×H65mm）5枚

●電源：単相100V

●冷却時消費電力：862W

●霜取時消費電力：347W

■ブラストチラー/ショックフリーザーとは

調理直後の熱々の調理品の粗熱取りや急速冷却、急速凍結をするための機器です。急速に冷却することにより、おいしさと香りを封じ込め、作り立ての状態をキープします。食品本来の香りも逃げず、色抜けも防ぎます。冷却時間を短縮して効率よく計画生産ができます。食中毒菌の増殖温度帯を一気に通過させることで、食の安全安心を守ります。

【導入事例の声】

ブラストチラー/ショックフリーザーを導入した保育施設では、給食の安全・安心な提供と作業効率の向上につながっています。以前はサラダや和え物などの冷菜の温度管理に不安があり、冷却場所の確保にも苦労していたそうですが、ブラストチラーの導入により季節を問わず確実に冷却できるようになりました。特に夏場でも安心して調理・提供できるため、子どもたちに安全な給食を届けられていると評価されています。また、おやつのプリンやゼリーの冷却も、従来は冷蔵庫で時間がかかり朝から調理していたものの、ブラストチラーなら決まった時間で冷却が完了し、午後に調理が可能となったことで、朝の負担軽減と作業の平準化に役立っています。

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/