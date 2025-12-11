子供向け、子育て向け、シニア向け、男性向けなどアックスヤマザキが開発した様々なヒット商品がイベント用にレンタルできる。『 イベント×ミシンのレンタルサービス開始！ 』

株式会社アックスヤマザキ

ミシンメーカー株式会社アックスヤマザキ(代表取締役：山崎 一史)は、毛糸ミシンふわもこＨｕｇ、子育てにちょうどいいミシン、孫につくる、わたしにやさしいミシン、TOKYO OTOKOミシン、などヒット商品となった様々な世代やシーン別にお楽しみいただける4種のミシンをイベント等でお使い頂けるミシンレンタルサービスを開始します。



イベント用ミシンレンタル

イベント用ミシンレンタルサービス


https://www.axeyamazaki.co.jp/service/



【サービス開始背景】


アックスヤマザキは、暮らしに温もりと感動を広めるべく、昔のように一家に一台ミシンが各家庭に当たり前のようにある世の中の実現を目指しています。


何でも簡単に手に入り、使い捨てできる今の時代だからこそ、手作りでしか味わえない温もりや感動を体験して頂くためには、もっとミシンを触れて頂く機会を増やしていくことだと感じ、全国様々なシーンで開催されているイベントにミシンを活用頂けるサービスを考えました。イベントのニーズに合わせて選んで頂けるターゲット別ミシンや手作りキットをご用意、イベント集客などにも役立てて頂けます。環境・サステナブルに関するSDGsイベント、防災関連グッズをつくる防災イベント、個人作家・ハンドメイド/コスプレ/子育てサークル・学生の学校行事活動など、大規模イベント～個人イベントまで対応可能です。まずはお気軽に弊社までご相談ください。



【レンタルサービス概要】（1イベント当たり価格）　


・本体のみレンタルサービス / 一台当たり　税込4,400円～6,600円＋往復送料


・本体＋キットサービス / 一台当たり　税込4,400円～6,600円＋往復送料＋キットサービス料



※各ミシン、使い方の動画や作り方のレシピもあるのでどなたでも簡単にお使い頂けます。


※ご返送期限：イベント当日より1週間以内（応相談）。全国どこでもレンタル可能です。


※キットなど本体以外の準備物は数量や内容にもよって対応になりますので別途ご相談ください。


※1レンタル当たり４台からレンタル可能。


各機種例


・子供向け　本体：毛糸ミシンHug　キット例：ポケットティッシュケース


　毛糸で縫えて簡単に使え、針ガードがついて安全な子供向けミシン。乾電池対応。


https://www.axeyamazaki.co.jp/products/hug/




毛糸ミシンふわもこHug

ポケットティッシュケース


・子育て向け　本体：子育てにちょうどいいミシン　キット例：コップ袋


　作り方＆使い方を動画で見ながら簡単、手軽に使える子育て向けミシン。乾電池対応。


https://www.axeyamazaki.co.jp/products/kosodate/



子育てにちょうどいいミシン

コップ袋


・シニア向け　本体：孫につくる、わたしにやさしいミシン　キット例：ランチョンマット


　針穴糸通しスイング機構やルーペ内蔵で手軽に使え、脳トレにもなるミシン。乾電池対応。


https://www.axeyamazaki.co.jp/products/ys-10/index.html




孫につくる、わたしにやさしいミシン

ランチョンマット


・男性向け　　本体：TOKYO OTOKOミシン　キット例：ペンケース　　


　レザーや帆布、デニムなど、ごつい素材を縫えるミシン。


https://www.axeyamazaki.co.jp/products/om-01/



TOKYO OTOKOミシン

ペンケース



【株式会社アックスヤマザキ　会社概要】


ミシンを通じて、社会課題を解決してお役に立てるようなモノづくり、コトづくりをすることで「もう一度一家に一台」を目指して市場を創造する創業75年の家庭用ミシンメーカー。


会社名　： 株式会社アックスヤマザキ


代表者　： 代表取締役　山崎 一史　　※「崎」は立つさきが正式表記


所在地　： 〒544-0022　大阪府大阪市生野区舎利寺3丁目12番5号


創業　　： 1946年10月1日


営業種目： 縫製機械などの製造販売


URL　　 ： http://www.axeyamazaki.co.jp/


【報道関係者向けお問い合わせ先】


株式会社アックスヤマザキ　／　担当　： 山崎 一史


TEL　 ： 06-6717-5851　／　FAX　 ： 06-6741-7875


E-mail： k-yamazaki@axeyamazaki.co.jp