アウトドアブランド「Eddie Bauer」、タカシマヤゲートタワーモールに期間限定ポップアップストアをオープン

株式会社水甚

期間限定POPUPストア in タカシマヤゲートタワーモール

株式会社水甚（本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」）が運営する米国のアウトドアブランド「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」は、名古屋駅直結の大型商業施設「タカシマヤゲートタワーモール」7階ローズテラス（名古屋市中村区・名駅）にて、2025年12月15日～25日の間、「Eddie Bauer ポップアップストア」をオープンいたします。


ファッションやアウトドアを愛する皆さまに、魅力あふれる新たなショッピング体験をお届けします。


名品ダウンジャケットを含むアウターラインナップやコラボレーションアイテムを展開

タカシマヤゲートタワーモール「Eddie Bauer ポップアップストア」では、『アイコンズ』と呼ばれるブランドを象徴するアウターコレクションをはじめ、メンズ向けのアウターやシャツを豊富にご用意しております。


また、2025年秋冬コレクションで展開する、『BILLIONAIRE BOYS CLUB（ビリオネア・ボーイズ・クラブ）』とのコラボレーション限定アイテムも販売いたします。







【ポップアップストア概要】

■開催日程　：2025年12月15日（月）～2025年12月25日（木）


■営業時間　：10:00～21:00 ※最終日は20:00終了
■会場　　　：タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス


■所在地　　：〒450-6614 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-3
■内容　　　：冬物アウター・アパレルの販売


ゲートタワーモールサイトへ :
https://www.jr-tgm.com/


Eddie Bauerについて

Eddie Bauerは、世界初のダウンジャケットを開発したことで知られ、100年以上にわたり高品質なクラフトマンシップとイノベーションを融合させてきたアクティブなアウトドアブランドです。エベレスト登頂を支えた信頼性の高い装備を提供するなど、その歴史とこだわりは数々の冒険を支えてきました。私たちは、すべての人がアウトドアを楽しめるようにインスピレーションを与え、可能性を広げることを目指しています。




Eddie Bauer公式サイトへ :
https://eddiebauer.jp/