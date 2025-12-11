アウトドアブランド「Eddie Bauer」、タカシマヤゲートタワーモールに期間限定ポップアップストアをオープン

株式会社水甚期間限定POPUPストア in タカシマヤゲートタワーモール

株式会社水甚（本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」）が運営する米国のアウトドアブランド「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」は、名古屋駅直結の大型商業施設「タカシマヤゲートタワーモール」7階ローズテラス（名古屋市中村区・名駅）にて、2025年12月15日～25日の間、「Eddie Bauer ポップアップストア」をオープンいたします。

ファッションやアウトドアを愛する皆さまに、魅力あふれる新たなショッピング体験をお届けします。

名品ダウンジャケットを含むアウターラインナップやコラボレーションアイテムを展開

タカシマヤゲートタワーモール「Eddie Bauer ポップアップストア」では、『アイコンズ』と呼ばれるブランドを象徴するアウターコレクションをはじめ、メンズ向けのアウターやシャツを豊富にご用意しております。

また、2025年秋冬コレクションで展開する、『BILLIONAIRE BOYS CLUB（ビリオネア・ボーイズ・クラブ）』とのコラボレーション限定アイテムも販売いたします。

【ポップアップストア概要】

■開催日程 ：2025年12月15日（月）～2025年12月25日（木）

■営業時間 ：10:00～21:00 ※最終日は20:00終了

■会場 ：タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス

■所在地 ：〒450-6614 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-3

■内容 ：冬物アウター・アパレルの販売

ゲートタワーモールサイトへ :https://www.jr-tgm.com/

Eddie Bauerについて

Eddie Bauerは、世界初のダウンジャケットを開発したことで知られ、100年以上にわたり高品質なクラフトマンシップとイノベーションを融合させてきたアクティブなアウトドアブランドです。エベレスト登頂を支えた信頼性の高い装備を提供するなど、その歴史とこだわりは数々の冒険を支えてきました。私たちは、すべての人がアウトドアを楽しめるようにインスピレーションを与え、可能性を広げることを目指しています。

Eddie Bauer公式サイトへ :https://eddiebauer.jp/