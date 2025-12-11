【キャンメイク】CANMAKE 40周年 POPUP STORE ～final～12月13日（土）～12月26日（金） 渋谷ロフト にて開催！

株式会社 井田ラボラトリーズ※イメージ

2025年、ブランド40周年を迎えたキャンメイクは、「みんなとつくった『かわいい！』40年」をテーマに掲げ、たくさんの“かわいい(ハート)”を一緒に作ってくださった皆さまへの感謝を込めて、さまざまな周年施策をお届けしてまいりました。その締めくくりとして、渋谷ロフトにて POPUP STORE ～final～ を開催いたします。

会場には、先行発売商品をはじめとして新商品やこの冬におすすめのアイシャドウ、人気のパウダーなど、キャンメイクの定番アイテムが勢ぞろいします。お買い上げ特典など、楽しい企画をご用意して皆さまのご来場をお待ちしております。

- POPUP STORE 概要

会期：2025年12月13日（土）～12月26日（金）

時間：11:00～21:00

会場：渋谷ロフト 2階 美容・健康雑貨フロア 特設会場

- POPUP STORE 限定イベント

期間中、CANMAKE商品のお買上げ金額に応じて、限定アイテム(非売品)のプレゼントをいたします。

１. 税込1,500円以上ご購入：ミニチュアトイが必ずもらえる“カプセルトイイベント”に1回チャレンジ

２. 税込2,500円以上ご購入：オリジナルサテン巾着ポーチをプレゼント

３. CANMAKEの商品を1点以上ご購入：オリジナルショッパーをプレゼント

・お1人様1日1回限りのご参加となります。

・ご購入時のレシートをPOP UP会場へお持ち下さい。スタッフがお買い上げレシートを確認させていただきます。

・レシートは当日お買い上げレシートに限ります。当日中のレシートの合算は可能です。

・いずれの景品も数に限りがございますので、なくなり次第、終了となります。

・イベント内容は予告なく中止、変更となることがございます。

・ノベルティはBAからのみのお渡しとなります。休憩などで不在の場合はご了承ください。

＜12/19（金）～12/21（日）限定企画＞

税込2,000円以上のご購入で、キャンメイクオリジナルフレーム仕様のチェキをその場で撮影して、プレゼントいたします。

※各日50名様限定 ※上記１.～３.のプレゼントも同時開催

・チェキはBAがその場で撮影し、印刷させて頂きます。

・チェキにお連れ様が一緒に映ることは可能ですが、お渡しのチェキは1枚となります。

ミニチュアトイ

オリジナルサテン巾着ポーチオリジナルショッパー

- 【キャンメイクについて】

キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したメイクブランドです。「かわいい！に出会える」をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう、最新のトレンドを追求し、ニーズに合った商品作りをしています。これからも、お客様の声を大切に、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメを提供してまいります。