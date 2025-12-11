アイエスエフネット、ITエンジニアの「自律的成長」をデータで加速させるスキルマップポータルを運用開始

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、エンジニアのスキルを多角的に可視化・分析するスキルマップポータルを開発いたしました。

本ツールは、エンジニア個人の待遇向上と働き方の自由を実現する基盤となる「キャリアパスと成長」を強力にバックアップするための社内システムです。個々の強みを分析することや全社データの統計比較を通じて、エンジニアの自律的なスキルアップを促進するとともに、データに基づいた精度の高い人材マッチングを実現します。



◆開発の背景と目的：育成モデルの高度化

アイエスエフネットは、ITエンジニア不足という社会課題に対し、「若手の人材育成」と「ITインフラ派遣・受託」を組み合わせた循環型モデルで解決に取り組んでいます。 この度、導入したスキルマップポータルは、従来、定性的になりがちだったエンジニアのスキル評価を、デジタル技術を用いて定量化・可視化するものです。エンジニア自身が「現在の立ち位置」と「目指すべき未来」を客観的に把握できることで、自ら学び成長する「自律型人材」の育成を加速させます。

◆エンジニア成長支援ツール「スキルマップポータル」の主な機能

社員が定期的に提出する「スキルシート（※）」のデータをソースとして、以下の機能からスキルを可視化します。

（※）スキルシート：エンジニアが保有する技術スキル、実務経験年数、担当したプロジェクト内容、取得資格などを詳細に記録・管理するための職務経歴データシートです。

- スキルマップ（多角的レーダーチャート）個人のスキルレベルをレーダーチャートで表示します。「等級平均スキルとの比較」「過去の自分との比較」「同程度の経験年数者との比較」が可能であり、客観的な指標で自身の立ち位置を把握できます。- 「あなたの強み」分析IT分野、職種、役割ごとにスキルをスコア化して表示します。さらに、蓄積されたデータに基づき「自己スキルの得意分野」を分析・提示することで、本人も気づいていない潜在的な強みを明らかにします。- 全社スキル分布と順位表示「ネットワーク」「クラウド」といった特定領域における社内スキル分布を可視化します。自身のスキルスコアが社内でどの位置（順位）にあるかを確認でき、健全な競争心と学習意欲を醸成します。- ITスキルレベルマップ複雑になりがちなスキルシート情報を視覚的に整理し、直感的に理解できるデザインを採用しました。- 資格取得状況と「社内偏差値」の可視化自身のIT資格取得状況に加え、社内における自身の取得レベルを「偏差値」として表示します。 単なる点数だけでなく、社内全体の中での相対的な位置づけを明確にすることで、次に取得すべき資格や目指すべきレベル感が具体的になり、学習意欲を刺激します。スキルマップポータル画面イメージ

◆導入による効果と今後の展開

- 「自律型人材」の育成

エンジニア自身が強みと課題を客観的に把握することで、会社主導ではなく、エンジニア自らが具体的なキャリアパスを描き、モチベーション高く学習に取り組む「自律的な成長」を促します。

- データドリブンな営業提案および採用・教育

今後は個人のスキルだけでなく、拠点ごとや全社的な技術的強みまでも可視化できるようにしていきたいと考えています。

営業面： 「未来のエンジニア像」を明確に示した提案が可能となり、市場ニーズに即した高付加価値なエンジニアを顧客へ提供します。

経営戦略面： 社内のスキル過不足を可視化することで、感覚に頼らないデータに基づいた教育カリキュラムの策定や、戦略的な採用計画の立案につなげます。

◆関連リンク

アイエスエフネットは「自律型人材」の育成のために新たな社内教育コンテンツを導入(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2025/20250717-01.html)

アイエスエフネットはお客さまのご要望に対して効率的で最適な人材の提案を行うため「人材マッチングシステム」を導入いたしました(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2023/20230919.html)

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

