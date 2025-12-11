ohpner、『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』のモビリティ広告第二弾掲出を担当
オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、株式会社ポケモン(https://corporate.pokemon.co.jp/)（東京都港区、代表取締役社長：石原恒和）が10月16日に発売した『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』(https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/ja/)のモビリティ広告第二弾掲出を担当いたしました。有料追加コンテンツ『M次元ラッシュ（メガじげんラッシュ）』のクリエイティブを掲出したトラックが、12月1日より東京、大阪にて走行を開始しております。
株式会社ポケモン
『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/ja/
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
▼ 走行期間
・12月1日より30日間
▼ 走行ルート
・東京：渋谷エリア、原宿・表参道エリア
・大阪：大阪・梅田エリア、心斎橋・難波エリア
■ ohpner株式会社について
ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。