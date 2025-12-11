単気筒からV12まで。エンジンと変速機を手のひらで自在に操るエンジン・トランスミッション シミュレータアプリが登場

株式会社キットピーク

株式会社キットピーク（本社：横浜市、代表取締役社長：阿部 卓己）は、4ストロークエンジンと変速機の構造・駆動力伝達をリアルタイムに可視化するエンジン・トランスミッション シミュレータアプリ「Trans4motor R（トランスフォーモーター アール）」を、2025年12月11日（木）より配信開始いたします。

「Trans4motor R」は、単気筒からV12までのエンジン構造とその変化、ギアを通る駆動力の流れを、iPhone / iPad上で“観て・触って・理解できる”形にまとめたアプリです。

“もし透明なエンジンがあり、設定を変えた瞬間そのまま形を変えて動き続けてくれたら…”

そうした発想を出発点に開発しました。

内燃機関の鼓動やメカニズムを「愛してやまない」方に、自分の手で動かしながら仕組みを深く理解できる新しいエンジン体験を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yg-w3Tc2FWc ]【主な特徴】■ 1. エンジンが“動いたまま”形を変えるシームレス変形

設定を変えるたびに、エンジンは“その新しい構造へ向かって”滑らかに姿を変えていきます。

直列・V型・水平対向といったレイアウトの違いや、気筒数、点火間隔、変速方式、カム駆動方式の変更まで--

変形そのものを見る楽しさに加え、

“なぜこの形になるのか”というロジックが逆算的に自然と見えてくるため、エンジンの設計思想を追体験するような感覚で仕組みを学べます。

■ ２. トランスミッション内部の可視化と「GearVision」

シリーズとして初めて、ギアボックス内部の構造と動きを本格的に可視化しました。

乗用車などに使われる 3軸／2軸 のシンクロメッシュ式トランスミッションに加え、

スポーツバイクやレーシングマシンで採用されるドグミッションにも対応。

クラッチ、シフトフォーク、常時噛合式ギアがどのように連携して

駆動力をつなぎ・切り替えているのか を、スローモーションでも確認できます。

さらに、駆動の流れを視覚的に追える GearVision（ギアビジョン） モードも搭載。

今どのギアが駆動力を受け取り、どの経路を通って次のシャフトへ伝達されているのかを

色分けしてハイライト表示します。

これまで本や動画ではつかみにくかった「変速の仕組み」が、

自由な視点で“動きを見る”ことで自然と理解できるようになります。

■ ３. 詳細なエンジン編集と物理シミュレーション

エンジンのキャラクターを決めるさまざまなパラメータを編集できます。

- 気筒数- ボア・ストローク- Vバンク角、搭載角度- カム駆動方式（ベルト／チェーン／ギア）- バルブ機構（SOHC／DOHC／OHV／VTEC／デスモドロミック）- ギア歯数またはギア比- 点火間隔、点火順序- バルブ径、挟み角- タイヤスペック（ホイール径、幅、アスペクト比）- マフラー音色

単気筒スポーツ、V型5気筒、最新スーパースポーツのV4、アメリカンV8など、憧れのエンジンの再現や、理想のスペックを作り込むことも可能です。

また、エンジン回転数だけでなく、トルクカーブ、車重、ギア比、タイヤ外径などを毎フレーム計算し、車速や加速の伸び方をシミュレートする車両物理モデルも搭載。「エンジンの性格」が駆動系を通じてどう表れるかを体感できます。

■ ４. 自然でリアルなエンジンサウンド

エンジン音合成は、シリーズではお馴染みのサウンドデザインラボ社の協力のもと、単発音・次数音・ランダム音を組み合わせた最新手法によるエンジンサウンドを搭載しました。気筒数や点火間隔の違いによる音のキャラクター、アイドリングの揺らぎ、吹け上がりの迫力などを自然な形で再現しています。アプリ内課金ではなく標準搭載のため、購入後すぐにエンジン音と合わせて楽しめます。

■ ５. エンジン共有サイト「Engines」の開設

専用のエンジン共有サイト「Engines（エンジンズ）」もご用意しました。アプリ内で作成したエンジンは、世界中のユーザーと共有できます。

自作エンジンのアップロード／ダウンロードに加え、「いいね」による評価や、今後のコンテスト開催も予定しています。エンジンの設定そのものを“作品”として楽しみ、ユーザー同士で工夫や発見を共有できるコミュニティを目指しています。

■ ６. インタラクティブ教材「TechTour」を搭載

4ストロークサイクル、点火順序、シンクロメッシュ機構など、エンジンと変速機の基本を立体的に学べる「TechTour（テックツアー）」モードを搭載しました。エンジンモデルを実際に動かしながら、「なぜこの順序で動くのか」「なぜこの構造になっているのか」を理解できるよう設計されており、工学や自動車技術に興味を持ち始めた学生や若い世代にもおすすめです。

※このアプリは、一般公開されているエンジンスペックをもとに学習・鑑賞用途向けに動作を再現したものであり、実際の機械の寸法や構造・意匠を忠実に再現したものではありません。

※アプリ内に記載されている会社名・製品名は、説明のために用いたものであり、一般に各社の登録商標または商標です。

【製品概要】

製品名：Trans4motor R（トランスフォーモーター アール）

ジャンル：エンジン・トランスミッション シミュレータアプリ

対応OS：iOS 16以降（iPhone / iPad）iOS 26対応

配信開始日：2025年12月11日（木）

価格：アプリ本体 1,500円（税込）

発売記念キャンペーン 20％オフにて 1,200円（税込）

販売形態：ダウンロード販売（Apple App Store）

App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id6739180076?mt=8

公式サイト：https://trans4motor.com/r/ja/

【株式会社キットピーク 会社概要】

創立：平成４年６月(有限会社キットピーク創立)

設立：平成８年９月(有限会社より組織変更)

資本金：1,000 万円

東京オフィス：港区南青山4-17-33 グランカーサ・南青山ビル 2階

URL： https://kittpeak.co.jp/

事業内容：

iPhone/iPad向けエンジンシミュレータ Trans4motor シリーズの企画、開発、販売

Prism4music 音楽音色AI分離アプリの企画、開発、販売

各種ソフトウェア、Webサービス受託開発