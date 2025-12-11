Commune for Work、ノンデスクワーカーの「情報格差の解消」「エンゲージメント向上」に向けた機能を強化

コミューン株式会社

組織の課題に合わせて進化するコミュニケーション変革プラットフォーム「Commune for Work」を提供するコミューン株式会社は、「Commune for Work」において、外食・リテールなど多拠点展開し、多くのノンデスクワーカーを抱える企業の「情報格差」「横のつながりの希薄」「エンゲージメントの低下」を解決するための機能を強化します。

これにより、雇用形態・就業環境を問わず、誰もが必要な社内情報にアクセスできる環境を構築し、現場のコミュニケーション活性化を実現します。結果として、現場スタッフのエンゲージメント向上や組織の一体感醸成にも寄与することが期待されます。

機能強化の背景

外食・リテール・物流など、多拠点展開し、ノンデスクワーカーを多く抱える業界では、現場スタッフのエンゲージメント低下に伴う離職率の上昇や、本社と現場間の情報格差など、さまざまな経営課題が顕在化しています。こうした課題の解決に向け、現場スタッフ向けコミュニケーションアプリとして活用する事例が増えています。

しかし、こうした業界では、雇用形態や就業環境は多様化しており、社用端末やメールアドレスを持たない、店舗・拠点によって働き方・勤務時間が異なるなど、従来の一方向的な情報伝達手段では対応が難しい状況も生まれています。

こうした環境変化や課題に対応するため、Commune for Workでは、多様な従業員を抱える企業に応える機能を強化しました。

また、Commune for Workは、導入初期には「社内報」などの静的な情報発信アプリとして活用され、その後は双方向性のある「社内SNS」へと段階的に利用範囲を広げるケースが増えています。

強化した機能

今回の機能強化は、多様な従業員と情報管理体制に対応し、組織全体のエンゲージメント向上を支援するものです。

1. 多様な雇用形態・就業環境（社用端末・メールアドレスなし等）への対応

- 従業員ID等でのログイン認証メールアドレスや社用端末を持たない従業員でも利用を開始できるよう、従業員IDや疑似メールアドレスなど多様な認証手段に対応。セキュリティを担保した上で、すべての従業員がログインできる環境を実現します。- 属性情報に紐付く柔軟なアクセスコントロール所属拠点・職種・雇用形態などの属性情報に応じて、アクセスできる情報を細かく制御可能。全社共通のお知らせ・社内報に加え、マニュアルやEラーニングなど、ユーザーの属性情報ごとに適切な情報を確実に届ける運用を実現します。

2. 言語の壁を超えたコミュニケーションの促進

- 多言語翻訳機能投稿・コメント内容をユーザー自身が理解できる言語に自動翻訳。国籍や言語を問わず、多様なバックグラウンドを持つスタッフを含む組織全体の一体感醸成に役立ちます。※本機能についての詳細https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000333.000036356.html

3. コミュニケーションの習慣化によるエンゲージメント向上

- ログインボーナス機能などのゲーミフィケーション日常的なアプリ利用を促し、コミュニケーションの習慣化を支援。ログインするだけで社内ポイントが貯まる「ログインボーナス機能」や、獲得ポイントに応じてインセンティブが得られる「ランク制度」など、楽しみながら継続利用できる仕組みを搭載しています。

Commune for Work 活用イメージ

組織の課題に合わせて進化するコミュニケーション変革プラットフォーム「Commune for Work」とは

「Commune for Work」は、「社内SNS」「社内ポータル」「社内報」の機能を搭載し、組織課題に合わせて進化するAll-In-One型コミュニケーションプラットフォームです。

経営から現場までをつなぐコミュニケーションを軸に、理念・ビジョンの浸透、組織の一体感醸成、組織風土の変革など、組織全体のエンゲージメント向上や組織変革を支援します。

▼「Commune for Work」の詳細はこちらから

https://commune.co.jp/forwork/

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

会社サイト：https://communeinc.com/ja