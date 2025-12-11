近隣トラブル解決支援サービス『Pサポ』『mamorocca』が「第５回日本サービス大賞」にて優秀賞・審査員特別賞をW受賞

株式会社ヴァンガードスミス

元警察官による近隣トラブル解決支援サービスを主要事業として展開する株式会社ヴァンガードスミス（本社：東京都港区、代表取締役：田中 慶太、以下「当社」）は、公益財団法人日本生産性本部主催の“革新的な優れたサービス”を表彰する「第５回日本サービス大賞」にて、優秀賞および審査員特別賞を受賞しました。

受賞の評価ポイント

■近隣トラブル解決という新しい価値提案

元警察官の経験を活かし、事件未満のトラブルを収束へと導く新たなサービスを提供。電話や現地訪問で住民の困りごと・不安の収束をはかるプロ集団である。

■不動産業者の負荷軽減

不動産業者等を通じて住民が加入するBtoBtoC型のモデル。当該サービス紹介により、不動産業者では入居後のアフターサービスとしてのトラブル対応に時間を費やす必要がなくなり、不動産業界の働きやすさ向上と離職率低減にも貢献している。

■社会的意義の大きいカスタマーハラスメント（カスハラ）対策も

近隣トラブル解決支援で得たノウハウを活用し、カスハラ対策に悩む多岐にわたる業界のBtoC企業にもトラブル対応サービスを提供しつつある。

受賞コメント：株式会社ヴァンガードスミス代表取締役 田中 慶太

この度の受賞を大変光栄に存じます。『困っている人を助ける』という当サービスの根幹を支える理念そのままに、日本の防犯インフラを担う存在となるべく、これからも更なる挑戦を続けてまいります。

「第５回日本サービス大賞」優秀賞・審査員特別賞受賞サービス「Pサポ」「mamorocca」とは

元警察官が専門相談員として「騒音」「迷惑行為」「嫌がらせ」など「事件未満のトラブル」を解決支援するサービスです。トラブルの芽を摘むため、「気になる」の段階から何度でも相談ができる少額の定額制を取り入れており、成功報酬や追加請求は一切かかりません。お電話にて一次ヒアリングから収束まで対応しております。

本サービスのうち、『mamorocca』は主に不動産管理会社を通じて賃貸物件の入居者向けに提供され、『Pサポ』は保険会社やカード会社など他業界の顧客向け付帯サービスとして展開されています。

入居している住宅に不法侵入等があった場合には、以後も安心して生活するために保険金（※1）が支払われます（※2）。近隣トラブル案件対応の中で、危害が加えられそうな可能性がある会員に対し、身辺警護を行います。「Pサポ」「mamorocca」の会員であれば、追加費用はなく定額の会員費内でサービスを受けられます（※3）。

※1生活再建費用

※2支払い条件あり

※3身辺警護員の派遣に関し、ヴァンガードスミス規定あり

PサポサイトURL：https://psupo.jp/

ｍamoroccaサイトURL：https://v-smith.co.jp/mamorocca/index.html

日本サービス大賞とは

「日本サービス大賞(https://service-award.jp/)」は、サービス産業の生産性向上と発展を目的とし、公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会が2015年に創設した表彰制度です。

本賞の選考では、多岐にわたるサービスを横断的に評価する独自の尺度を採用し、サービスの高度化を先導する新たな価値の提供や、画期的な事業モデルを実現したサービスを広く表彰しています。

会社概要

株式会社ヴァンガードスミス

代表者 ： 代表取締役田中 慶太

設立 ： 2015年10月

所在地 ： 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー10階

事業内容： トラブル解決支援事業

URL ： https://v-smith.co.jp/