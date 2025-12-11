Hacobuの「MOVO Berth」、バース管理システム市場で6年連続シェアNo.1を達成

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、トラック予約受付サービス「MOVO Berth(https://hacobu.jp/movo-berth/)」が、2024年度のバース管理システム市場（※1）の導入拠点数シェア57.2%となり、同市場で6年連続No.1（※2）を記録したことをお知らせします。また2024年度の拠点数ベースの成長率は、前年度比250％となり、同市場で最も高い成長率となりました。

この結果は、デロイト トーマツ ミック経済研究所が発表した『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2025年度版』に基づくものです。

荷待ち・荷役時間を削減する、トラック予約受付サービス「MOVO Berth」

MOVO Berthは、入場予約・入退場受付によって、物流センター・工場における車両の荷待ち問題の改善や生産性向上を支援するサービスです。

現場に寄り添った導入支援体制と、データを活用した改善提案により、物流拠点運用の最適化を実現しています。

改正物流効率化法を背景に導入が拡大

物流領域全体で深刻化するドライバー不足に対応するため、2025年4月に改正物流効率化法が施行されました。これにより、全ての荷主企業に対して、荷待ち・荷役時間の短縮が努力義務として課されています。

さらに2026年4月以降、年間取扱貨物重量が9万トン以上の「特定荷主」には、荷待ち・荷役時間の削減に関する中長期計画の作成と、定期報告の提出が法的義務として課されます。

こうした法改正の流れを受け、荷待ち・荷役時間削減の具体的な手段として「MOVO Berth」の導入が加速しています。2024年度、バース管理システム市場（※1、2）は拠点数ベースで前年比178%の伸びを記録し、そのなかでもMOVO Berthの拠点数の成長率は前年比250%と大きく上回りました。その結果、同市場における2024年度のMOVO Berthの拠点数シェアは57.2%となり、6年連続で市場シェアNo.1を達成しました（※2）。

またMOVO Berthは、全国3万7000を超える物流拠点で利用されており（※3）、これは国内の主要物流拠点のおよそ30％に相当します（※4）。MOVO上での月間トランザクション（取引）数は300万件を突破し、登録トラックドライバーのID発行数も80万を超えました（※5）。

こうした広がりは、複雑な現場運用にも対応できる柔軟なプロダクト仕様と、導入後の運用定着まで伴走するカスタマーサクセスの支援が評価された結果です。その証として、MOVO Berthは 99.8%（※6） の高いサービス継続利用率を維持しています。

さらに、MOVOは強固なセキュリティ基盤のもとで安定した稼働を継続していることも特長です。重大なサービス停止を発生させず稼働を維持してきた実績が、物流現場で安心して利用できる基盤としての信頼につながっています。なお、直近1年間のサービス稼働率は99.99％を記録しており（※参考：https://hacobu.jp/news/17777/）、物流のデジタルインフラとして今後も拡大を続けています。

今後の展望

Hacobuは、トラック予約受付サービス市場のリーディングカンパニーとして、MOVO Berthで培ったネットワークとデータを基盤に、物流領域全体の変革を牽引してまいります。データ分析に加え、AIによる業務効率化やオペレーションの高度化にも取り組み、物流全体の生産性を底上げしていきます。

Hacobuの信念として掲げる「Data-Driven Logistics(R)」をさらに前進させ、物流の新しい働き方を実現してまいります。

トラック予約受付サービス「MOVO Berth」について

Hacobuが提供する「MOVO Berth」は、荷待ち・荷役時間の削減や物流現場の生産性向上を実現するシェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービスです。入場予約・入退場受付によって、物流センター・工場における荷待ちの改善や生産性向上を支援します。車両の入場時間を分散し、計画的な入出荷作業で荷待ち問題を解決します。荷待ちや作業にかかっている時間を可視化し、物流改善にお役立ていただくことも可能です。複雑な運用パターンにも柔軟に対応できるプロダクト機能と、専任担当者による豊富なノウハウを生かした手厚い導入支援によって、導入後の運用定着まで高い確率で実現します。

「MOVO Berth」の詳細資料はこちら＞https://hacobu.jp/form/document-sd-berth/

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション＆AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 トラック事業者または運転手が、トラックの特定流通業務施設への到着予定時刻を電子的な方法により事前に予約することができるシステムを「バース管理システム」と定義

※2 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア

※3 利用事業所数とは、MOVO 導入拠点に加えて、MOVO を利用する事業所のIDを合計した数字

※4 Hacobu試算による。全国の物流関連拠点数を約11万6500拠点と推計（物流センター、輸送拠点、工場等を含む）

※5 累計登録ドライバー数。利用者が「MOVO Berth」を利用する際に登録するドライバー電話番号の累計ID数

※6 2025年5月時点。MOVO Berthのソフトウェアサブスクリプション部分の月次収益ベースで算出