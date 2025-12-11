¡ÚAVIOT¡ÛÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±« ¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á¥³¥é¥ÜÂè9ÃÆ¡¢TE-U1¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥¾ºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖTE-U1-PNK¡×¤ò2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï¡£
¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥×¥ì¥·ー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖAVIOT¡×¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖTE-U1¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Î¥É¥é¥Þー¡¦¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè9ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖTE-U1-PNK¡Ê¥Ô¥ä¥Û¥ó9¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·îÈ¯Çä¡£AVIOT ONLINE MALLÊÂ¤Ó¤ËAVIOT ³ÆEC¥âー¥ë¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¹ÔÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://aviot.jp/product/te-u1-pnk/
¡ÖTE-U1-PNK¡Ê¥Ô¥ä¥Û¥ó9¡Ë¡×¤Ï¡¢AVIOT¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖTE-U1¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Î¥É¥é¥Þー¡¦¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè9ÃÆ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡É¥Ô¥ä¥Û¥ó¡É¥·¥êー¥º¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¡£Çö·¿¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÇÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²»¼ÁÌÌ¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¡¢¡ÉÎÉ¤¤²»¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤«¤é¿·¤¿¤ËLDAC(TM)¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥ì¥¾ºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á¤¬¼«¤é´Æ½¤¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë3¼ïÎà¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£³Ú´ï¤ÎÌöÆ°´¶¡¢¥Üー¥«¥ë¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¡¢¥é¥¤¥Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê²»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ØÀè¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥´ー¥ë¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¿Í¹©Èé³×ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿PNK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥»¥ß¥Ïー¥É¥±ー¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼Á¤µ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤ª»È¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£
²»¼Á¡¦µ¡Ç½¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»°Çï»Ò¤òÂ·¤¨¤¿¡ÖTE-U1-PNK¡Ê¥Ô¥ä¥Û¥ó9¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁª¤Ö¿Í¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¥ä¥Û¥ó¥·¥êー¥º¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥¹¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡¦¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á¥³¥á¥ó¥È
¥Ô¥ä¥Û¥ó9¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¡¢²»ºî¤ê¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤ò¤»¤º»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Äã°è¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢LDAC(TM)ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Î¾ðÊóÎÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡È¥Ô¥ä¥Û¥ó¤é¤·¤¤²»¤Î¸ü¤ß¡É¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Â¿µ¡Ç½¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÎÉ¤¤²»¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ä¥Û¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¿·¤·¤¤²»¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤²»¤Î ¡È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡É ¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡×¤Î¥É¥é¥Þー¡£¼ê¿ô¡¢Â¿ô¤ò¶î»È¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢¹ë²÷¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê°µÅÝÅª¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¥É¥é¥Þー¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Éý¹¤¤³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âî±Û¤·¤¿¥¨¥´¥µÇ½ÎÏ¡¢¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦ÄÌ¾Î¡È¥Ô¥ä¥Û¥ó¡É¤¬ÇúÈ¯¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£ÍÀþ¡É¥Ô¥ä¥Û¥ó3¡É¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤ò½¸¤á¡¢¹¹¤Ë³Æ½ê¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¯¤ë¡£
À½ÉÊÆÃÄ§
¢£¥¨¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¡£
¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÈTE-U1¡É¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥¾ºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²»¶ÁÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤¿ËÜµ¡¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤â¥¼¥í¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á¤¬¥×¥í¥É¥é¥Þー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë½ÅÄã²»¤È¡¢¹â¤¤²òÁüÅÙ¤È¹¤¬¤ê´¶¤Î¤¢¤ëÃæ¹â°è¤ò¼Â¸½¡£Á´ÂÓ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬Î¥´¶¤ËÍ¥¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú´ï¤Î»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ØÀè¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¤ë3¤Ä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£
³Ú¶Ê¤ä¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¡¢¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë3¤Ä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£
¡ÚMusic Mode¡Û
¥Ð¥¹¥É¥é¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢¤¦¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ùー¥¹¡¢¥®¥¿ー¤Î¥¨¥Ã¥¸´¶¡¢¥·¥ó¥Ð¥ë¤Î¹¤¬¤ê¤Ê¤É¡¢³Ú´ï¤Î»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°
¡ÚVocal Mode¡Û
¥Üー¥«¥ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÎÀ¼¤äÂ©¸¯¤¤¤ò¤è¤ê¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°
¡ÚGroove Mode¡Û
Music Mode¤Î³Ú´ï¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Äã²»°è¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÁý¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ÈÌöÆ°´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°
¢£²»³ÚCD¤ÎÌó3ÇÜ¤Î¾ðÊóÎÌ¤òÅÁÁ÷¤Ç¤¤ëLDAC(TM)ÂÐ±þ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¤â¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÈTE-U1¡É¤Ç¤ÏÈóÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡¢LDAC(TM)¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
BluetoothÅÁÁ÷Êý¼°¤Ë¤Ï¡¢AAC¡¢SBC¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸µ»½Ñ¡ÊSBC¡Ë¤ÈÈæ¤ÙÌó3ÇÜ¤Î¥Çー¥¿ÎÌÁ÷¿®¤¬²ÄÇ½¤ÊLDAC(TM)¤òºÎÍÑ¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¤â¡¢²»¾ì¤Î¹¤µ¡¢¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¡¢ºÙ¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤äËÜµ¡¤¬»ý¤Ä²»¶ÁÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÉÅëºÜ¡£
¥Õ¥£ー¥É¥Õ¥©¥ïー¥É·Á¼°¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯·Á¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢·×4´ð¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¼þ°Ï¤Î»¨²»¤ò½¸²»¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤ÎºÎÍÑ¤È¡¢ÊªÍýÅª¤Ë´Ä¶²»¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Î¥¤¥º¥¢¥¤¥½¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÂÓ°è¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¡£
¤µ¤é¤Ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë²»¼Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤è¤ê·Ú¸º¤¹¤ëAVIOTÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÅëºÜ¡£Áû²»¤Ç¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÄãÃæ²»°è¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ÇÂçÉý¤Ê·Ú¸º¡£ÃÏ²¼Å´¤äÄÌ¶Ð¡¦³¹Ãæ¤Î»¨Æ§¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤·À¼¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¤âÀÅ¼ä¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ²ñÏÃ¤Ç¤¤ë³°²»¼è¹þ¥âー¥ÉÅëºÜ¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç¼þ°Ï¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³°²»¼è¹þ¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Æ»Ï©¤Ê¤É¼þ°Ï¤Î²»¤òÊ¹¤¤¿¤¤¥·ー¥ó¤ä¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤âÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎºÇÂçÌó9.5*»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂç41.5*»þ´Ö¤Î²»³ÚºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¡£
¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂçÌó9.5»þ´Ö*¡¢¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥±ー¥¹¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤ÐºÇÂçÌó41.5»þ´Ö*¤ÎÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢°Â¿´¤Î¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç90Ê¬¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊµÞÂ®½¼ÅÅ*¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤äÀÜÂ³ÊýË¡¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½¼ÅÅ¤â¥±ー¥Ö¥ë¥ì¥¹¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½¡£
¤ª»ý¤Á¤Î½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¥±ー¥Ö¥ë¤òº¹¤·¹þ¤à¼ê´Ö¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¤ÎÆ°ºî¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Â¿µ¡Ç½¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÇö·¿¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥±ー¥¹¡£
¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ýー¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Çö·¿Àß·×¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¼«ÂÎ¤Îµ¡Ç½À¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÉÊ¼ÁÄÌÏÃµ¡Ç½¡£
¹âÉÊ¼ÁÄÌÏÃÍÑ¥Þ¥¤¥¯¤ÎºÎÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·À¼¤È¼þ°Ï¤Î¥Î¥¤¥º¤òÈ½ÊÌ¡¦½üµî¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤òÆÏ¤±¤ë¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êーÄÌÏÃ¤ò¼Â¸½¡£ÄÌÏÃÁê¼ê¤Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£°Â¿´¤ÎËÉ¿åµ¡Ç½¡£
ÆÍÁ³¤Î±«¤ä¿å¤·¤Ö¤¡¢´À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿åÇ¨¤ì¤Ë¤â¶¯¤¤IPX4ÁêÅö*¤ÎÀ¸³èËÉ¿å»ÅÍÍ¡£
*¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¤ß
¢£¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤é¤º¼«Í³¼«ºß¡£¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¡£
²»³Ú¤ÎºÆÀ¸¡¦°ì»þÄä»ß¡¢²»ÎÌ¤Î¾å¤²²¼¤²¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ON¡¦OFFÅù¡¢´ðËÜÁàºî¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¡£ÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¼Ëö¤ò¼è¤ê½Ð¤µ¤º¤ËÁàºî¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔÍ×¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¸º¤ê¤òËÉ¤°¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎON/OFFµ¡Ç½¡£
¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥±ー¥¹¤ò»È¤ï¤º¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇÅÅ¸»¤ÎON/OFF¤¬²ÄÇ½¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾ÃÈñ¤òËÉ¤®¡¢¤è¤êÄ¹¤¯²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë¥±ー¥¹¤ò»ý¤Á±¿¤ÖÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÐ±þ¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÈPC¡¢2Âæ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÅù¡¢Æ±»þ¤Ë2Âæ¤ÎÃ¼Ëö¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
°ìÂæ¤ò²»³ÚºÆÀ¸ÍÑ¡¢¤â¤¦°ìÂæ¤òÅÅÏÃÂÔ¼õÍÑ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²»³ÚºÆÀ¸Ãæ¤âÊÌÃ¼Ëö¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿Ãå¿®¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÊÒ¼ª¤À¤±¤Ç¤â²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊÒ¼ª¥âー¥É¡£
ÊÒ¼ª¤Î¤ß¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÒ¼ª¤º¤Ä½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤È¤¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥±ー¥¹¡¢ËÜÂÎ¤È¤â¤Ë¡¢»°¼¡¸µ¶ÊÀþ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤ò¼Â¸½¡£
AVIOT¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¶âÂ°¾øÃå¥Ñー¥Ä¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥·¥åÉô¤òÄÌ¤·¤Æ¸÷¤¬±Ì¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎLED¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤ä¡¢¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥±ー¥¹¤Î¶ÊÀþ¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÌÌ¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Îµ¡Ç½Èþ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢PNK¥·¥êー¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥´ー¥ë¥É¤ÎÇÛ¿§¤ò·Ñ¾µ¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë±ð´¶¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥±ー¥¹¤È¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥´ー¥ë¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¾å¼Á´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢PNK¥·¥êー¥º¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥ß¥Ïー¥É¥±ー¥¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥»¥ß¥Ïー¥É¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¹çÀ®Èé³×ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾å¼Á´¶¤ò±é½Ð¡£
¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»áÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Ë¤è¤ë¡È¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤¯¤ó¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥±ー¥¹¤ÈÆ±¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥é¥Ó¥Ê¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°åÎÅÍÑ¥°¥ìー¥É¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡£
¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤Ë¤Ï¡¢È©¤ËÍ¥¤·¤¤*°åÎÅ¥·¥ê¥³¥ó¤òºÎÍÑ¡£Í¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È¼×²»À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÎÇä´ðËÜ¾ðÊó
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§9,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Àè¹ÔÍ½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦°ìÈÌÍ½Ìó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·îÍ½Äê
¡ÒÀè¹ÔÍ½ÌóÂÐ¾ÝÈÎÏ©¡Ó
¡¦AVIOT ONLINE MALL¡§¡Êhttps://shop.aviot.jp/products/te-u1-pnk¡Ë
¡¦AVIOT ³ÆEC¥âー¥ë¸ø¼°¥¹¥È¥¢
¡¡¢ª Amazon¡Êhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0G4LJRD7X¡Ë¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡Ò°ìÈÌÍ½ÌóÂÐ¾ÝÈÎÏ©¡Ó
¡¦Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¼è°·¤¤ÍÌµ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨AVIOT ONLINE MALL¤ª¤è¤ÓAVIOT ³ÆEC¥âー¥ë¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó¡¦È¯Çä¤È¤â¤Ë10»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈÎÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½Ìó¡¦È¯Çä¤È¤â¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¡Ú´ðËÜ»ÅÍÍ¡Û
¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¦Õ10mm ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿
¡¦ÄÌÏÃÍÑÆâÂ¢¥Þ¥¤¥¯¡§¹âÀÇ½MEMS¥Þ¥¤¥¯ ¡ß2¡ÊÊÒÂ¦¡Ë
¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¡§¥¤¥ä¥Û¥ó 45mAh¡ÊÊÒ¼ª¡Ë¡¿¥±ー¥¹ 400mAh
¡¦ºÇÂçÄÌÏÃ»þ´Ö¡§Ìó4.5»þ´Ö
¡¦ºÇÂçÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¡§¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ Ìó9.5»þ´Ö¡¿¥±ー¥¹Ê»ÍÑ Ìó41.5»þ´Ö
¡¡¢¨ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤äÀÜÂ³ÊýË¡¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó1.5»þ´Ö
¡¦¥±ー¥¹½¼ÅÅ»þ´Ö¡§Ìó1.5»þ´Ö
¡¡¢¨Ìó10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂçÌó90Ê¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊµÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¡£
¡¦½¼ÅÅ¥Ýー¥È¡§USB Type-C
¡¦ËÉ¿åÀÇ½¡§IPX4ÁêÅö¡Ê¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¤ß¡Ë
¡ÚBluetooth»ÅÍÍ¡Û
¡¦Bluetooth version¡§5.3
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡§8¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡§2¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¡¦ÂÐ±þ¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¡§AAC, SBC, LDAC
¡¦ÂÐ±þ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§A2DP, HFP, AVRCP
¡ÚÆ±ºÊª¡Û
¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡§S / M / L 3¥µ¥¤¥º³Æ1¥Ú¥¢
¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥»¥ß¥Ïー¥É¥±ー¥¹
USB Type-C¥±ー¥Ö¥ë1ËÜ
¥æー¥¶ー¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë QR¥«ー¥É
À½ÉÊÊÝ¾ÚÅÐÏ¿¥«ー¥É
¢¨ Â¾¼ÒÀ½¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥±ー¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤«¡¢¥Î¥º¥ë·Â¤¬Âç¤²á¤®¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ Â¾¼ÒÀ½¥¤¥äー¥Ôー¥¹»ÈÍÑ»þ¤ÎÀÇ½¤äÆ°ºî¤ÏÊÝ¾ÚÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
AVIOT
AVIOT(¥¢¥Ó¥ª¥Ã¥È)¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥ì¥·ー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
ÆüËÜ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë²»¤Å¤¯¤ê¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢IoT¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤ËÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤È¸À¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖAudio-Visual¡¦Internet Of Things¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤êÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¿·¤¿¤Ë¡ÖA Visionary Innovation On Technology¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î¥Èー¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍýÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¸À¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë ¡È¤¢¤ë¤È¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ë¥â¥Î¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ : ¥×¥ì¥·ー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÚ»³ ÍµÏÂ
½êºßÃÏ : ¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«4-16-7 ËÌ»²Æ»DT¥Ó¥ë3F
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ:
¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¢£AVIOT ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://aviot.jp/(https://aviot.jp/)
¢£AVIOT ¸ø¼°X¡Êµìtwitter¡Ë
https://twitter.com/AVIOT_JP(https://twitter.com/AVIOT_JP)
¢£AVIOT ¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/aviotjapan/(https://www.instagram.com/aviotjapan/)
¢£AVIOT ¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/discover/AVIOT(https://www.tiktok.com/discover/AVIOT)