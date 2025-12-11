“ボウフウリン”のメンバーが昭和レトロな装いで西武園ゆうえんちに参上！TVアニメ『WIND BREAKER』コラボイベント　本日12/11（木）～西武園ゆうえんちでスタート!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社は、人気ゲーム・アニメとレジャー施設とのコラボレーションイベント「アトフェス(R)」の新企画として、本日12月11日（木）から2026年2月1日（日）までの期間、TVアニメ『WIND BREAKER』とのコラボイベントを西武園ゆうえんちで開催いたします。

▼本イベントの詳細はこちらから

https://atfes.com/contents/windbreaker-event-2025(https://atfes.com/contents/windbreaker-event-2025)



本イベントでは、西武園ゆうえんちにある昭和情緒あふれる「夕日の丘商店街」の住人の装いをまとった“ボウフウリン”メンバーの描き下ろしイラストが登場。描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売するほか、コラボフード、ここだけの録り下ろしボイスが聴けるコラボアトラクションや園内放送、西武園ゆうえんちの園内をまわるラリー、縁日ミニゲームなど、楽しめる要素が盛りだくさん！“ボウフウリン”のメンバーたちと一緒に、商店街を盛り上げよう！皆さまのご来園、お待ちしております。

「WIND BREAKERコラボイベント ～西武園ゆうえんち編～」 開催概要

■期間

2025年12月11日（木）～2026年2月1日（日）



■期間中の休園日

・12月：17日（水）

・1月：14日（水）、19日（月）～23日（金）、28日（水）



■場所

西武園ゆうえんち

住所：埼玉県所沢市山口2964

https://www.seibuen-amusement-park.jp/access/



■企画・制作

アトフェス(R)



【本イベントに関するお問い合わせ先】

アトフェス(R)運営事務局

E-Mail ： info_attractionfiesta@pr.cri.co.jp

Point 1：特典がセットになった1日レヂャー切符を販売！

西武園ゆうえんちの1日レヂャー切符（入園＋アトラクション乗り放題 ※有料アトラクションを除く）に、イベント限定の特典がついた「特典付き1日レヂャー切符」を販売します。特典の絵柄は、配布期間によって変わります。



◆料金（税込表記）：おとな（中学生以上） 5,100円／こども（3歳～中学生） 3,800円

◆内容：1日レヂャー切符、特典「チケット風カード」

◆販売場所：「アソビュー！」西武園ゆうえんちチケット販売ページ、チケット窓口

◆販売期間：2月1日（日）まで（※「アソビュー！」は同日16時まで）

◆特典受け渡し場所：チケット窓口、おみやげ 萬屋雑貨店



※特典はチケット売り場（西武園ゆうえんちメインエントランス前）または、おみやげ 萬屋雑貨店（夕日の丘商店街）にてお渡しします。

※前売り券は西武園ゆうえんちWebサイトのみでのお取り扱いとなります。

※「没入型ドラマティック・レストラン～豪華列車はミステリーを乗せて～」および「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ザ・リアル」、「夕日の丘商店街事件簿」などの有料アトラクションは、別途料金が必要になります。

※各種割引は対象外になりますが、身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳割引は当日チケット窓口にてご対応いたします。

Point 2：園内を回ってキーワードを集めよう！「パトロール大作戦！～西武園ゆうえんち編～」

コラボ期間限定の、ラリー型アトラクションです。“ボウフウリン”のメンバーと西武園ゆうえんちをパトロールして、問題を解決しよう！ラリークリアで、「梅ちゃんからもらった野菜の種」と「ポストカード2枚セット」をプレゼント！

※ご参加にはスマートフォンアプリ「LINE」が必要となります。



◆料金：700円（税込）

◆販売場所：おみやげ 萬屋雑貨店

◆ゴール受付：レッツゴー！バザール

◆ゴール特典：特典（1）梅ちゃんからもらった野菜の種（全1種）

特典（2）ポストカード2枚セット（全1種）

Point 3：オリジナルグッズ販売

◆販売場所：レッツゴー！バザール

◆購入制限（※1会計あたり）：オープン商品：各種5個まで、ランダム商品：各種14個まで、コンプリートセット：各種2セットまで

◆購入特典：イベント期間中、オリジナルグッズを含む税込3,000円以上ご購入毎に、「テレフォンカード風カード」をランダムで1枚お渡しします（※無くなり次第終了）。

Point 4：コラボメニュー販売

イベント期間限定のオリジナルメニューをバラエティ豊かにご用意しました。お食事系のメニューやスイーツのほか、各キャラクターをイメージしたドリンクも！



【コラボメニュー購入特典】

「コースター（前半：描き下ろしランダム全7種／後半：ミニキャラランダム全7種）」をプレゼント！

※お渡し枚数はメニューにより異なります。 ※絵柄は期間により異なります。

Point 5：昭和レトロなピストルダーツに挑戦！縁日ミニゲーム

縁日ミニゲームでは、西武園ゆうえんちならではのミニゲーム「ピストルダーツ」に挑戦！プレイをすると必ず景品がもらえます。



◆料金：1プレイ：700円（税込）

◆場所：夕日の縁日通り



・成功賞：木札キーホルダー（オープン、全7種）

・参加賞：通貨風カード（ランダム、全7種）

※成功賞はお選びいただけますが、参加賞はランダムでのお渡しとなりお選びいただけません。

Point 6：スペシャル園内放送・コラボアトラクション

桜遥（CV：内田雄馬さん）、楡井秋彦（CV：千葉翔也さん）、蘇枋隼飛（CV：島崎信長さん）によるコラボイベント限定ボイスが、園内放送と一部の対象アトラクションでお楽しみいただけます。ここでしか聴けない特別なボイスとともに、「WIND BREAKERコラボイベント ～西武園ゆうえんち編～」をご堪能ください！



■TVアニメ『WIND BREAKER』

週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」人気ランキング首位常連で単行本は発売即重版連発の超話題作が、CloverWorksにより待望のアニメ化！2024年4月よりSeason 1の放送を開始し話題沸騰の本作は、勢いそのままに、今年4月よりSeason 2に突入！



孤独な不良高校生・桜は、ケンカのてっぺんを目指して、超不良校として名高い風鈴高校にやってきた。しかし、現在の風鈴は“防風鈴（ボウフウリン）”と名付けられ、街を守る集団に変わっていた。“防風鈴（ボウフウリン）”の一員として街の人々との触れ合いを重ね、獅子頭連との闘いを経て、少しずつ成長していく桜が、級長として新たな敵に立ち向かう！



【OFFICIAL SITE】https://wb-anime.net/

【OFFICIAL X】https://x.com/winbre_sakura



(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

【アトフェス(R)とは】

人気のアニメやゲームのコンテンツが一堂に会し、遊園地や水族館などレジャー施設とコラボするイベントです。開催期間中のみ入手できるオリジナルグッズの販売や、コンテンツを絡めたスペシャル企画、声優やキャラクターのトークショーやファンとの交流など、普段のレジャー施設では体験できない世界観を創りだし、ゲームやアニメで親しみのあるキャラクターを身近に感じることのできる夢のエンタテインメントをお届けします。

アトフェス公式サイト ： https://atfes.com/

アトフェス公式X ： https://x.com/Atfes_portal

公式オンラインショップ： https://shopping.atfes.com/



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）