ニューヨーカー ウィメンズ「城戸真亜子さんが着こなす ネイビーブレザー6Styles」の特集コンテンツを公開。

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「城戸真亜子さんが着こなす ネイビーブレザー6Styles」を自社通販サイトで公開しました。

城戸真亜子さんが着こなす ネイビーブレザー6Styles

画家として幅広いジャンルで表現を続けてきた城戸真亜子さん。時代を超えて愛され続ける「ブレザー」を主役に、華やぎと遊び心を加えた6つの着こなしをお届けします。

Classic Neat 縦のラインを意識したきれいめクラシック

タートル×ツイードキュロットの上品な組み合わせ。端正なネイビーのダブルブレザーが、クラシックな着こなしをより知的に仕上げます。

Casual Modern カジュアルに艶を足す、大人のデニム

デニムにブレザーを合わせた、大人カジュアルの王道。スカーフのアクセントが、シンプルな装いをモダンに引き上げます。

Elegant Contrast 冬らしい柄は、色数を絞って上品に

赤のチェックスカートを主役にした、シックで女性らしい着こなし。ネイビーで全体を引き締め、品よく華やぐトラッドスタイルに。

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



