NUCOS Japan正式販売パートナー「株式会社ココリ」、NUCOSのブランド哲学「見えないおしゃれ(Mie-nai Oshareh）」の価値を国内へ届け、日本市場での認知向上と販売機会の創出を強化

美容サポート食品ブランド「NUCOS Japan（ヌコスジャパン）」を日本国内で正規取り扱いする株式会社ココリ（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大坪幸子）は、自社運営ブランドである「モノエル-naturi-」の公式オンラインストア(https://mono-yell.com/collections/nucos)をはじめ、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングの各ECチャネルにおいてNUCOS製品の販売を展開してまいりました。

このたび、国際的な舞台で存在感を高めるNUCOSのブランド哲学「見えないおしゃれ（Mie-nai Oshareh）」と、同社が推進する内面からの美の価値をより国内市場へ届けるべく、取り組みと活動の一端を発信いたします。

NUCOS Japanについて - 日本発の美容サポート食品ブランド -

NUCOS Japanは、日本の品質基準を軸に開発された美容サポート食品ブランドです。日本製の確かな品質と、ベトナム市場向けに最適化されたブランディング・商品設計が高く評価され、ベトナム国内で大きな支持と実績を獲得してきました。

現在では、その市場での成功を背景に、日本市場でも需要が高まりつつあり、特に日本在住のベトナム人ユーザーを中心に利用が広がっています。今後は、ブランド哲学である「内側から美を育てる」という価値を、より幅広い日本国内ユーザーへ届ける取り組みが進んでいます。

- 低分子フィッシュコラーゲン配合の「美容サプリメント」- 国産酵母エキス配合の「ホワイトニングサプリメント」- フィッシュコラーゲン7,000mg配合の「コラーゲンドリンク」

など、健康と美容を総合的にサポートするラインナップを展開しています。日本およびベトナムのドラッグストアに加え、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなど国内外の主要ECサイトでも販売され、国際的な日本発美容ブランドとして存在感を高めています。

「ミス・インターナショナル2025」公式スポンサーとして、“内側からの美”を支える活動を世界へ発信

左から、ミャンマー代表 Nan Inzali（ナン・インザリ）さん、日本代表 能崎愛（のざき・あい）さん、ミスインターナショナル2024 Huynh Thi Thanh Thuy（フイン・ティ・タン・トゥイ）さん、コロンビア代表 Catalina Duque（カタリナ・ドゥケ）さん、ベトナム代表 Nguyen Ngoc Kieu Duy（グエン・ゴック・キュー・ドゥイ）さん、ペルー代表 Nathie Quijano（ナティー・キハノ）さん

NUCOS Japanは、内面からの美しさを重視するブランド哲学を、ミス・インターナショナル2025への協賛を通じて世界へ発信しています。ミス・インターナショナルが掲げる“文化・平和・女性の自信”という理念は、NUCOSの考える美しさと深く共鳴しています。

NUCOS JAPANは、ミス・インターナショナルを通じて“身体の内側から整えることで、本当の美しさは自然に花開く”という日本発の美意識を世界へ広げています。

ブランドイベント「Beauty Begins」（NUCOS主催・帝国ホテル東京開催）に、株式会社ココリが招待参加

「Beauty Begins」イベントに参加したミス・インターナショナル代表をはじめ、美容専門家・インフルエンサー、国内販売パートナー各社および関係者による集合写真

2025年11月21日、帝国ホテル 東京 にて、NUCOS Japan主催のブランドイベント「Beauty Begins - Back to Origins」が開催されました。本イベントは、“日本発・原点への回帰”をテーマに、同ブランドが重視する「純度・安全性・信頼性」といった品質哲学や、内側から美を育てる「見えないおしゃれ（Mie-nai Oshareh）」の価値を再発信する場として企画され、日本文化に根付く美の価値を見つめ直す内容となりました。

「Beauty Begins」イベントの様子登壇するフイン・ティ・タン・トゥイさん登壇するグエン・ゴック・キュー・ドゥイさん

会場は“ミニマル・静寂・調和”を基調とした日本文化を想起させる空間で構成され、国内外のメディアや美容専門家、インフルエンサーなどが来場。ブランドアンバサダーであるミス・インターナショナル2024のフイン・ティ・タン・トゥイさん、ミス・インターナショナル2025 ベトナム代表のグエン・ゴック・キュー・ドゥイさんも登壇し、日本の美意識とNUCOSの哲学に触れるメッセージを語りました。

「風呂敷包み」体験ワークショップの様子「風呂敷包み」体験ワークショップに参加する、日越カップルYouTuber（DucMio Channel）のDucさん・Mioさん。

また、同イベントでは「風呂敷包み」体験ワークショップも実施され、風呂敷が象徴する“丁寧さ・持続可能性・美しい所作”がブランド理念と響き合うプログラムとなりました。

左から、ミスインターナショナル2024 フイン・ティ・タン・トゥイさん、株式会社ココリ代表大坪幸子

株式会社ココリは正式販売パートナーとして本イベントに招待参加し、ブランドの世界観や今後の展開を深く理解する貴重な機会となりました。

今後の展望

株式会社ココリは、NUCOS Japan の国内正規販売パートナーとして、ブランド哲学の発信と販売チャネルの拡充に努め、より多くのユーザーに“内側から美を育てる”価値を届けてまいります。また、正式パートナーとしての役割をより強化し、国内市場におけるブランド認知向上と顧客接点の創出に継続的に取り組んでまいります。

