赤楚衛二が表紙を飾る「TVガイドdan vol.58」発売！ 裏表紙には「コスラバ」奥野壮×豊田裕大が登場
「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」(東京ニュース通信社刊)
本誌にあるQRコードを通じて撮影中のメイキング動画を見ることができ、誌面のみならず動画でも楽しめることで大好評を博している「TVガイドdan」。最新号の「vol.58」は、来年1月放送のドラマ「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」(テレ東系)で主演を務める赤楚衛二が表紙に登場。ロングインタビューでは、自身の俳優デビュー10周年を振り返るほか、1月から始まる主演ドラマの魅力や、ドラマにちなんだ“韓国”との関わりについても明かす。
巻末特集＆裏表紙を飾るのは、ドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」(フジテレビ・FOD)でW主演を務める奥野壮×豊田裕大。人気を博した前作を振り返って印象的だったことや、お互いの尊敬するところについて語る。表紙＆裏表紙共に絵柄の異なる限定表紙版も同時発売されたことから、こちらも見逃せない。
また、オリジナルドラマ連続ドラマW 池井戸潤スペシャル「かばん屋の相続」(WOWOW)第1話で主人公を演じる町田啓太、ニューアルバム「6IX PIECE」をリリースするGENERATIONS、ドラマ「仮面の忍者 赤影」(テレビ朝日ほか)でバディ役を演じる佐藤大樹×木村慧人、映画「ロマンティック・キラー」に出演する木村柾哉を特集。
さらに、映画「純愛上等！」でW主演を務める山中柔太朗×高松アロハ、アミューズ所属俳優によるユニット「チーム・ハンサム！」のライブ「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025"ZERO"」を代表して渡邊圭祐×兵頭功海×本島純政×徳永智加来、ドラマフィル「ifの世界で恋がはじまる」(MBSほか)で共演中の醍醐虎汰朗×中川大輔、「Ryo Suzuki First Tour 2025 “Blissful” ～君と叶える、夢の続き～」が1月より配信される鈴木凌といった、今気になる旬の男子たちの完全独占撮り下ろしグラビアを掲載。
加えて、三山凌輝の「至福(私服)Collection」、井上祐貴の「〇〇男子図鑑」といった好評連載を収録する。
まさに最旬俳優・ボーイズグループが一挙集結した「TVガイドdan vol.58」をお楽しみいただきたい。
ラインナップ
＜表紙＆巻頭特集＞
赤楚衛二
（ドラマ「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」）
＜裏表紙＆巻末特集＞
奥野壮×豊田裕大
（ドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」）
＜今、気になる男子を完全独占撮り下ろし＞
町田啓太
（連続ドラマW 池井戸潤スペシャル「かばん屋の相続」）
GENERATIONS
（ニューアルバム「6IX PIECE」）
佐藤大樹×木村慧人
（ドラマ「仮面の忍者 赤影」）
木村柾哉
（映画「ロマンティック・キラー」）
山中柔太朗×高松アロハ
（映画「純愛上等！」）
渡邊圭祐×兵頭功海×本島純政×徳永智加来
（ライブ「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025"ZERO"」）
醍醐虎汰朗×中川大輔
（ドラマ「ifの世界で恋がはじまる」）
鈴木凌
（配信「Ryo Suzuki First Tour 2025 “Blissful” ～君と叶える、夢の続き～」）
＜連載「三山凌輝の至福(私服)Collection」＞
三山凌輝
＜連載「井上祐貴の〇〇男子図鑑」＞
井上祐貴
【豪華とじ込み付録】
奥野壮×豊田裕大 超ワイド両面ピンナップ
限定表紙版、発売決定！
一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる 「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.58限定表紙版」の発売が決定しました！
「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.58限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)
商品名：週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.58限定表紙版
表 紙：赤楚衛二 ※通常版と異なる絵柄となります。
裏表紙：奥野壮×豊田裕大 ※通常版と異なる絵柄となります。
価 格：1,650円 本体1,500円（税10%）
※通常版の「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.58」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。
※在庫には限りがございます。ご了承ください。
［対象店舗］
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/
・楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18457905/
※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・楽天ブックスのいずれも同様です。
通常版購入特典、決定！※ご購入する法人によって特典絵柄が異なります。
■楽天ブックス
【特典内容】
生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚
絵柄A～C：鈴木凌
【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」
https://books.rakuten.co.jp/rb/18457717/
■ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)
【特典内容】
生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚
絵柄A:醍醐虎汰朗×中川大輔
【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」
絵柄B:醍醐虎汰朗
【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」
絵柄C:中川大輔
【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16441094
＜注意事項＞
※12月11日現在
※限定表紙版および特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは上記HPにてご確認ください。
※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。
【紙版 商品情報】
「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」
●発売日：2025年12月11日(木)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定 価：1,650円
●発 行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」
●配信日：2025年12月下旬以降順次配信開始
●価 格：1,650円
※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
