赤楚衛二が表紙を飾る「TVガイドdan vol.58」発売！ 裏表紙には「コスラバ」奥野壮×豊田裕大が登場

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」、「TVガイドPERSON」などを発刊する東京ニュース通信社は、今を時めく若手俳優・ボーイズグループが一挙登場する最旬グラビア＆ムービーマガジン「TVガイドdan vol.58」を12月11日(木)に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。また、12月下旬以降電子版も各電子書店で順次配信を予定しています。「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」(東京ニュース通信社刊)

本誌にあるQRコードを通じて撮影中のメイキング動画を見ることができ、誌面のみならず動画でも楽しめることで大好評を博している「TVガイドdan」。最新号の「vol.58」は、来年1月放送のドラマ「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」(テレ東系)で主演を務める赤楚衛二が表紙に登場。ロングインタビューでは、自身の俳優デビュー10周年を振り返るほか、1月から始まる主演ドラマの魅力や、ドラマにちなんだ“韓国”との関わりについても明かす。

「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」(東京ニュース通信社刊)

巻末特集＆裏表紙を飾るのは、ドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」(フジテレビ・FOD)でW主演を務める奥野壮×豊田裕大。人気を博した前作を振り返って印象的だったことや、お互いの尊敬するところについて語る。表紙＆裏表紙共に絵柄の異なる限定表紙版も同時発売されたことから、こちらも見逃せない。

また、オリジナルドラマ連続ドラマW 池井戸潤スペシャル「かばん屋の相続」(WOWOW)第1話で主人公を演じる町田啓太、ニューアルバム「6IX PIECE」をリリースするGENERATIONS、ドラマ「仮面の忍者 赤影」(テレビ朝日ほか)でバディ役を演じる佐藤大樹×木村慧人、映画「ロマンティック・キラー」に出演する木村柾哉を特集。

さらに、映画「純愛上等！」でW主演を務める山中柔太朗×高松アロハ、アミューズ所属俳優によるユニット「チーム・ハンサム！」のライブ「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025"ZERO"」を代表して渡邊圭祐×兵頭功海×本島純政×徳永智加来、ドラマフィル「ifの世界で恋がはじまる」(MBSほか)で共演中の醍醐虎汰朗×中川大輔、「Ryo Suzuki First Tour 2025 “Blissful” ～君と叶える、夢の続き～」が1月より配信される鈴木凌といった、今気になる旬の男子たちの完全独占撮り下ろしグラビアを掲載。

加えて、三山凌輝の「至福(私服)Collection」、井上祐貴の「〇〇男子図鑑」といった好評連載を収録する。

まさに最旬俳優・ボーイズグループが一挙集結した「TVガイドdan vol.58」をお楽しみいただきたい。

ラインナップ

＜表紙＆巻頭特集＞

赤楚衛二

（ドラマ「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」）

＜裏表紙＆巻末特集＞

奥野壮×豊田裕大

（ドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」）

＜今、気になる男子を完全独占撮り下ろし＞

町田啓太

（連続ドラマW 池井戸潤スペシャル「かばん屋の相続」）

GENERATIONS

（ニューアルバム「6IX PIECE」）

佐藤大樹×木村慧人

（ドラマ「仮面の忍者 赤影」）

木村柾哉

（映画「ロマンティック・キラー」）

山中柔太朗×高松アロハ

（映画「純愛上等！」）

渡邊圭祐×兵頭功海×本島純政×徳永智加来

（ライブ「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025"ZERO"」）

醍醐虎汰朗×中川大輔

（ドラマ「ifの世界で恋がはじまる」）

鈴木凌

（配信「Ryo Suzuki First Tour 2025 “Blissful” ～君と叶える、夢の続き～」）

＜連載「三山凌輝の至福(私服)Collection」＞

三山凌輝

＜連載「井上祐貴の〇〇男子図鑑」＞

井上祐貴

【豪華とじ込み付録】

奥野壮×豊田裕大 超ワイド両面ピンナップ

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる 「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.58限定表紙版」の発売が決定しました！

「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.58限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.58限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)

商品名：週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.58限定表紙版

表 紙：赤楚衛二 ※通常版と異なる絵柄となります。

裏表紙：奥野壮×豊田裕大 ※通常版と異なる絵柄となります。

価 格：1,650円 本体1,500円（税10%）

※通常版の「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.58」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

［対象店舗］

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18457905/

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・楽天ブックスのいずれも同様です。

通常版購入特典、決定！※ご購入する法人によって特典絵柄が異なります。

■楽天ブックス

【特典内容】

生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚

絵柄A～C：鈴木凌

【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」

https://books.rakuten.co.jp/rb/18457717/

■ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)

【特典内容】

生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚

絵柄A:醍醐虎汰朗×中川大輔

【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」

絵柄B:醍醐虎汰朗

【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」

絵柄C:中川大輔

【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16441094

＜注意事項＞

※12月11日現在

※限定表紙版および特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは上記HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【紙版 商品情報】

「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」

●発売日：2025年12月11日(木)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：1,650円

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」

●配信日：2025年12月下旬以降順次配信開始

●価 格：1,650円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド関西版2026年1月24日号増刊TVガイドdan［ダン］vol.58」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■公式Instagram

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞