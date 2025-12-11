小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ「poscm_plus」を株式会社エストネーション全店で導入

株式会社ウェブベース

株式会社ウェブベース（本社：大阪府豊中市、代表取締役 兼 CEO：野口 聡之 、以下「当社」）が提供する小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ「poscm_plus（ポスカムプラス）」（以下、poscm_plus）が、株式会社エストネーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大田 直輝）に導入されたことをお知らせします。

POSCMの導入により、運用管理面でも非常に楽になり、PC POSとして使用ができるため、見た目も以前と比べてスマートになり生産性とブランドイメージ両面で貢献しています。

◆ 導入企業様プロフィール

【企業名】株式会社エストネーション

【本社所在地】東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

【業種】衣料品、服飾雑貨、ギフト雑貨等のオリジナル商品を中心に展開する大型専門店事業

【URL】https://www.estnation.co.jp/

◆ poscm_plusを導入した背景

エストネーション六本木ヒルズ店

以前使用していたPOSシステムは導入から10年以上も経っており、保守体制についても懸念がある状態となっていました。周辺機器についても老朽化が見られ、ブランドイメージにそぐわない状況でした。

ポイントシステムを同時に切り替えているのですが、ポイントシステムを扱っている関連会社のシステムということで、ご紹介いただいたことがきっかけです。

また、グループ内でも導入実績があり、基幹システムとの連携面で懸念が少なく済むという点もありました。

◆ poscm_plusをおすすめできるポイント

エストネーション六本木ヒルズ店 外観エストネーション大阪店

担当の方が、いつも親身に対応してくださり、お客様ファーストの考えをお持ちなので、非常に助かっています。クラウド型なので、機能のアップデート、マスタ系の反映が店舗を止めることなく対応でき、今後の保守面においてもサーバ切替などの対応が不要なので、システム担当が充実していない体制においてもメリットのあるサービスだと感じております。

導入事例記事URL：https://www.web-base.co.jp/interview/1865/

◆ 小売特化ハイブリッドクラウドPOS「poscm_plus」とは

データを自動でグラフ化！カンタンにデータが活用できる

「poscm_plus」は、タブレット、パソコン、専用POS機とハードウェアを問わずに利用可能な小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジです。1999年設立以来、一貫して小売業界の課題を解決支援することをミッションに掲げており、UIは初めてクラウドPOSレジを導入したい方でも不安なく導入できます。

サービス名：poscm_plus（ポスカムプラス）

◆ 今使っている資産であるハードウェアはそのまま活用

タブレットで使えるので省スペース、ローコストを実現可能

東芝テック株式会社のQT-20,QT-30,QT-200,QT-300など幅広い専用POS機にインストールする事が可能です。今利用しているハードから買い替えなくてもクラウドPOSレジへの切り替えできるので追加コストを抑えることができます。上記以外の型番や機器をご利用の場合でも利用可能なのでお問合せください。

◆ やりたいことを徹底的にサポート

機器の買い替えコストが抑えられ、利用可能な機器を廃棄せず環境配慮ができるハイブリッドクラウドPOS

poscm_plusは幅広い基本機能に合わせて、カスタマイズ可能な小売特化ハイブリッドクラウドPOSになります。お客様のサーバーでも利用ができる為、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドクラウドとあらゆる環境でご利用いただけます。

小売業界をほぼカバーしたハイブリッドクラウドPOS

ログを送付するのはサポート力に自信がある証拠

APIでもFTPでも連携可能なので、どんな仕組みでも導入ができる点もポイント。

サポート体制も365日9時～23時と万全、サポート対応の結果を毎月送付しております。

・サポートに電話がつながらない…

・最後までサポートして貰えない…

・たらいまわしにされている…

などの経験があるのであれば、一度お問合せください。

■ウェブベースについて

株式会社ウェブベースは「お客様の成果を生み出すための仕組みを提供する」をミッションに、小売特化ハイブリッドクラウドPOSレジ『poscm_plus』を開発・運営する企業です。

(株式会社アイルhttp://www.ill.co.jp 東証プライム 証券コード：3854 グループ)

私たちは、「ロスゼロ。人が輝く小売りへ。」を合言葉に、ファッション小売業界No.1を本気で目指しています。“ファッション・小売業界の『過剰』をなくし、『価値ある売場』を増やす挑戦者であり続ける”。これが、ウェブベースの次なる挑戦です。

現場の声に耳を傾け、課題をともに考え、テクノロジーで解決へ導く。そんな“創造的な支援”を行ってまいります。

会社名：株式会社ウェブベース

代表取締役社長 兼 CEO：野口 聡之

設立：1999年12月

所在地：【大阪本社】

大阪府豊中市蛍池東町2-2-18

【大阪サテライトオフィス】

大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB

【東京オフィス】

東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー20F

企業サイト：https://www.web-base.co.jp/

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社ウェブベース 広報・PR担当

メール：press@web-base.co.jp